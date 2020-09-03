爱库存：要求唯品会停止“二选一”行为

一个不留神，就到8月了！可能各位仙女也注意到了，商场里挂起了很多的SALE广告，像春夏款的T恤、裙子、裤子等，甚至还有不少冬装都在做活动，这里就要告诉大家一个小秘密了，8月是全年最容易被人忽略但也是最划算的服装打折季之一，不买真的亏很大。8月置装为什么最便宜？通常服装一季货品的周期是3个月，拿夏装来说，3、4月上新，到8月的时候，这些当季的夏装就开始打折了，商场的折扣可能在7-8折左右。网上的话就更便宜了，像下?