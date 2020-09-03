爱库存：要求唯品会停止“二选一”行为

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爱库存：要求唯品会停止“二选一”行为

2020-09-03 10:18 · 稿源：站长之家

今日，上海众旦(爱库存)发布关于抵制唯品会不正当竞争行为的声明。爱库存表示，近期有商家反馈，唯品会明令要求商家不得与爱库存继续合作，爱库存要求唯品会立刻停止“二选一”行为。

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