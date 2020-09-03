爱库存：要求唯品会停止“二选一”行为

今日，上海众旦(爱库存)发布关于抵制唯品会不正当竞争行为的声明。爱库存表示，近期有商家反馈，唯品会明令要求商家不得与爱库存继续合作，爱库存要求唯品会立刻停止“二选一”行为。
“在爱库存(现已升级为梦饷集团)平台200万店主中,有95%以上都是女性,其中有很多都是宝妈。通过爱库存这种灵活就业的模式,很多女性重新实现了就业,不仅实现了财务自由,还带动了身边朋友共同致富,有些还成为了家乡人购买品牌商品的桥梁和窗口”。爱库存联合创始人冷静在8月24日的上海科技节科技战“疫”她力量讲坛上如此说道。疫情期间,很多线下企业受到冲击,短时间难以独立摸索出线上渠道的门路,爱库存因为操作比较简单,可以让品牌?
农业是国民经济基础,今年早期受疫情影响,人流、物流均被按下“慢进键”,农产品出现大量积压现象。为积极帮助农民走出销售困境,作为沪上在线新经济企业代表爱库存(现已升级为梦饷集团),于今年3月份,推出“爱家助农”计划,梦饷集团旗下产品饷店则为相关企业和果农提供全渠道的资源服务,积极利用平台的商品流通优势,搭建供需两端的桥梁。在流量端,饷店加强推荐力度,引导百万店主做优先选品、定向推荐;在入驻端,开通绿色通道,帮助相关?
中国最热衷于做广告植入的电商平台，你猜是哪个?不是最近狂撒钱的拼多多，也不是家底深厚的阿里，而是一个大家可能不太熟悉的平台 —— 唯品会。
不管出于什么原因，美国对华为的封杀只会越来越严格，所以他们进一步升级了对于华为及其在“实体名单”上的非美国分支机构使用美国技术和软件在国内外生产的产品的限制。按照最新规
被唯品会推崇备至的营销策略，正在被年轻用户所反感，唯品会至今都找不到一个更好的法子迎合他们。
直播电商在收获外界赞誉的同时，也经受着舆论的质疑声：“全网最低价”的噱头被认为打乱了品牌的价格体系、刷单刷量现象营造了直播带货的虚假繁荣，明星直播带货连连翻车更是让商家直呼：“直播带货处处是坑。”
唯品会CFO杨东皓在第二季度财报中宣布辞职，受此影响，截至发稿，唯品会跌18.40%，报19. 51 美元，当前市值为131. 19 亿美元。
一个不留神，就到8月了！可能各位仙女也注意到了，商场里挂起了很多的SALE广告，像春夏款的T恤、裙子、裤子等，甚至还有不少冬装都在做活动，这里就要告诉大家一个小秘密了，8月是全年最容易被人忽略但也是最划算的服装打折季之一，不买真的亏很大。8月置装为什么最便宜？通常服装一季货品的周期是3个月，拿夏装来说，3、4月上新，到8月的时候，这些当季的夏装就开始打折了，商场的折扣可能在7-8折左右。网上的话就更便宜了，像下?
近日，前唯品会首席技术官黄彦林博士正式加盟玖富，出任玖富集团CTO同时兼任聚优惠电商事业部CTO，负责玖富集团整体技术战略规划及管理。黄彦林博士拥有近 20 年的技术及管理经验，先后在微软、新浪、唯品会等知名公司任要职。 黄彦林博士加盟玖富 在加入玖富之前，黄彦林博士在 2016 年至 2019 年任唯品会首席技术官(CTO)，期间带领团队解决大促系统易宕机问题，并为唯品会搭建了搜索、广告、MP开放平台，实现可观的营收增长; 2
8月22日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军回忆2015年小米手机业务遭遇的一项挑战：10亿库存。雷军回忆道，2015年初刚组建小米印度团队，因为经验不足产生了高达10亿库存。我们火速
唯品会(NYSE：VIPS)今天发布了截至6月30日的2020财年第二季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，唯品会第二季度总净营收为241亿元(人民币，下同)(约合34亿美元)，较上年同期的227亿元增长6.0%；归属于唯品会股东的净利润为15亿元(约合2.175亿美元)，较上年同期的8.135亿元增长88.9%。(作者/箫雨)
北京时间8月20日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果：苹果市值盘中突破2万亿美元 用时仅两年图1：苹果市值盘中突破2万亿美元就在苹果成为首家市值达到1万亿美元的美国上市公司两年后，该iPhone制造商的市值现在突破了2万亿美元，又成为首家市值触及2万亿美元的美国公司。在周三交易中，苹果股价最高涨至468.65美元，市值达到2.004万亿美元。雅虎财经的数据显示，截至周三收盘，苹果
今日，唯品会发布了截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度财报，财报显示， 2020 年第二季唯品会总净营收为人民币 241 亿元(约合 34 亿美元)，与去年同期的人民币 227 亿元相比增长6.0%。净利润为人民币 15 亿元(约合2. 175 亿美元)，与上年同期的人民币8. 135 亿元相比增长88.9%。
昨日晚间，针对“特斯拉称武汉车主提车为假新闻”的报道，宜买车方面发布声明回应称，车子是全新的，发票也是真的。该车主后续委托我们使用其直系亲属的身份信息继续进行车辆交付。
内存价格可能要出现新一轮的松动。来自Digitimes的报道称，业内消息人士称，由于智能机出货的疲软，内存制造商们正经历库存堆积的问题。外界分析，如果情况持续恶化，那么内存价格的下跌将难
随着智能手机的不断发展，无论是对手机外观美化的需求，还是为了防止手机屏幕、外壳出现刮痕的实际需要，“手机贴膜”成为了潮流和刚需。但如今，科技发展的速度快得让人无法想象，5G的到来，也必将在手机行业内掀起一波“大地震”。手机更新换代的频率更是让人“望机兴叹”：刘海屏、水滴屏、曲面屏、双曲面屏、全面屏、折叠屏……各式各样的屏幕让人眼花缭乱。手机屏幕的大小也在不断“进化”：回顾手机屏幕的发展，开启智能手机
最近从太平洋彼岸吹来的一股BM穿搭风可是被推上了热潮，大家都知道BM风的衣服都是S码大小，而且超A，我也被成功带入，这不，就在唯品会上入手了一件伊芙丽的碎花衬衫，穿上就是BM女孩，锁骨肚脐齐齐开天窗~这件衬衫特别适合仲夏穿，为了上身效果好，特意减了2斤膘，女生为了美当真是狠狠的~我记得这件伊芙丽衬衫只花了160元就在唯品会上买到了，平常在商场的价格到唯品会上可以买2件了，或许有人会疑惑唯品会衣服这么便宜的原因是?
【TechWeb】7月24日消息，据国外媒体报道，研究机构此前预计，今年全球智能手机的出货量将下滑15%，降至11.5亿部。由于智能手机包括了处理器、摄像头、传感器、内存等诸多零部件，出货量下滑也就难免对这些行业造成影响，现在已出现了内存制造商的库存上升的消息。外媒是援引产业链的消息，报道内存制造商的库存上升的，库存水平上升的原因，则是因为智能手机的需求持续疲软。若内存制造商的库存水平持续上升，影响的就将不是只出
随着5G网络的到来，5G手机已经成为了各大手机厂商竞争的新领域。而联发科也在借5G发力，大力发展5G手机芯片。7月24日，据媒体报道，联发科许多4G手机芯片将在2020年底前无货。报道称，联发科
DoNews6月22日消息（记者 翟继茹）22日，爱库存去中心品牌特卖平台“饷店”小程序正式上线。平台上除有品牌商品特卖外，还将集合180万店主提供选品、推荐在内的定制化服务。爱库存“饷店”对商家提出了打出了“5天入驻、7天回款”的招牌。在特色服务商，爱库存方面表示主要是通过私域渠道分享进行购物，并为用户提供管家式服务。在直播方面，也布局了商家自播。2018年10月，爱库存完成了创新工场、GGV纪元基本、中源资本、黑蚁资本
华为畅享20 系列 5G 新品发布会将于 9 月 3 日 14:00 召开，Slogan 为 “千元 5G，一步到位”。届时，华为畅享 20 系列新机将正式亮相。据介绍，这..
王者荣耀宣布与苏州稻香村推出“峡谷月明”中秋月饼联名礼盒，并在天猫“稻香村食品旗舰店”开启预售。这是王者荣耀与稻香村在今年以来的第二次以..
今日，云原生计算基金会 ( CNCF ) 宣布 TiKV 正式从 CNCF 毕业。TiKV 是继 Harbor 之后在 CNCF 毕业的第二个中国原创开源项目。从孵化项目晋升为毕..
9 月 3 日上午，摩托罗拉官方正式宣布将在 9 月 10 日召开新品发布会，届时采用折叠屏设计的motorola razr将与我们见面。此次官方在宣传海报上用m..
你有碰到这种问题吗？运营了好久的公众号越做越迷茫，不知道如何稳定快速的变现；看到别人隔三差五就有广告收益，自己却找不到一个广告主；好不容..
2020 年，大有成为全民直播元年之势，直播电商和短视频电商均开始呈现出头部化、品牌化的趋势。伴随着抖音直播的红海， 8 月 28 日，2020 杭州电商..
中国新经济研究院联合支付宝保险平台发布的《90后保障报告》显示，90后正在成为新一代保民，通过配置保险来抵抗风险。8成90后认为买保险可以提升安..
今日，HTC 宣布其总裁兼首席执行官Yves Maitre 因个人原因辞职，Maitre 任期只差几天就满一年了。董事长兼联合创始人王雪红再次出任首席执行官。..
今日，趣头条旗下的网络文学产品米读宣布，已与快手就短剧IP开发达成战略合作。米读将为快手提供平台原创热门小说IP改编而成的短剧内容，在快手小..
先讲一下自媒体领域归类吧：创作领域有很多种，财经、宠物、动漫、房产、星座运势、搞笑、家居、教育、军事、科技、科学、心理情感、旅游、美食、..
9月3日消息，淘宝直播今天宣布已经全面开放直播技术和能力，让更多中小平台、商家、主播共享直播带货高速增长的红利。具体来看，淘宝直播此次开放..
DoNews 9月3日消息（记者 刘文轩）HTC在2019年9月宣布Yves Maitre担任公司CEO，不过上任不到一年，Maitre因为个人因素宣布辞职，HTC董事会已经批准..
今天早些时候，HTC宣布，总裁兼CEO Yves Maitre因为个人原因辞职。其实还差几天，Yves Maitre在HTC就干满一年了，可惜最终没能在数字上圆满。HTC同..
挣一个亿需要多久?对于王健林这类大亨，可能用不了一天。毕竟在《鲁豫大咖一日行》节目中，王健林就坦言:“先定一个能达到的小目标，比如挣它一个..
索尼真无线蓝牙运动耳机WF-XB700 搭载EXTRA BASS?重低音调音技术，让这款耳机的重低音音效非常出众，尤其在听一些流行音乐的时候，鼓点和贝斯的低..
三星是比较早在旗下的S系列手机型号预留的无线充电功能，从S6系列开始就直接配置无线充电功能了。我曾经买过三星S7手机，除了三星系统是一个弊端外..
百度执行副总裁沈抖在联盟峰会上公布了百度在移动生态端的最新数据。其中，百家号拥有 340 万创作者;智能小程序数量达 42 万，其中月活过百万的小..
据企查查APP显示，9月1日，北京当当科文电子商务有限公司和北京当当网信息技术有限公司被湘潭市中级人民法院列为被执行人，两家公司累计执行标的约..
前段时间，酷开电视独立“出道”的消息引起了行业内外的关注。资料显示，酷开将根据软硬件分为酷开网络与酷开电视。酷开网络专注构建开放统一的超..
重磅消息，当贝F1 迎来大更新，系统升级到2.1.8.1最新版本。此版本升级后稳定性提升，新增了儿童模式的入口以及播放页，同时在音效和图像设置上进..