文章目录 圆通获阿里增持

TCL大股东误操作卖出500万股

淘宝曝光虚拟主播

圆通获阿里增持

昨日，圆通发布公告称，蛟龙集团、喻会蛟、张小娟拟以17. 406 元/股向阿里网络转让3. 79 亿股股份，占公司股份总数的12%，总价格约 66 亿元。阿里网络与阿里创投、菜鸟供应链合计持有22.50%公司股份。

根据协议，圆通与阿里将在快递、航空、国际、技术四大领域开展长期合作，同时，圆通的大股东不变，实控人依然是创始人喻渭蛟夫妇。

据悉，圆通是最早与阿里合作的快递公司之一。

阿里巴巴方面表示，未来会进一步支持以喻渭蛟为董事局主席的圆通速递全面发展，加强资本、产业、技术等方面的合作，推动圆通速递高质量发展。

TCL大股东误操作卖出500万股

昨日晚间，TCL科技发布公告称，大股东李东生委托的交易服务人员因证券代码输入错误导致误操作，于13： 03 卖出公司 500 万股，成交金额35，909，839. 00 元。并于同日下午14： 48 买回上述 500 万股。成交金额35，764，669. 91 元。

TCL在公告中表示，经公司核查，该笔短线交易行为不存在因获悉内幕信息而 交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。 截至公告出具日，李东生先生持股数量未发生变化。李东生先生及其一致行 动人合计持有公司股份 1，158，599，393 股，占公司总股本的 8.56%，为公司第一大 股东。

对此，李东生发布声明表示，本人作为公司第一大股东、创始人及董事长，多次 增持公司股份，对公司业务发展充满信心，持续看好公司长期价值。本人将本次 误操作所产生收益归公司所有，所产生的交易税费由本人承担，并接受因误操作 所应承担的法律责任。同时，为杜绝类似情况再次发生，本人已收回账户管理权， 由本人自主管理。本人承诺将引以为戒，加强对《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规文件的学习，严格规范股票买卖行为，加强对证券 账户的管理，坚决杜绝此类事项再次发生。

淘宝曝光虚拟主播

据中国经营报报道，淘宝直播在最近一次内部分享会上曝光了虚拟主播，虚拟主播Bonne在主播休息时独立上岗，可以进行商品播报，为用户提供 24 小时智能货品推荐和 1 对 1 的在线服务。

淘宝方面表示，研制虚拟主播有两层目的，一是帮主播在休息时值班，做粉丝运营;二是在直播过程中，帮主播去完成一些没有办法及时完成的随时应答和粉丝互动，起辅助作用。

淘宝内部相关负责人表示，在该虚拟主播的声音采集样本中，收录了马云、逍遥子、高晓松(花名矮大紧)、周冬雨等人的声音样本，根据录音样本可以让马云、高晓松的声音出现在更多的场景里。

此外，淘宝方面暂时没有公布虚拟主播的转化率和具体的上线时间。