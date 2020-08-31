神州优车：因未披露财报 股票自2020年9月1日被实施停牌

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神州优车：因未披露财报 股票自2020年9月1日被实施停牌

2020-08-31 19:43 · 稿源：站长之家

今日，神州优车发布公告称，公司因未能于 2020 年 8 月 31 日前披露 2020 年半年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》的有关规定，公司股票自 2020 年 9 月 1 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司实施停牌。


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