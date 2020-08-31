神州优车：因未披露财报 股票自2020年9月1日被实施停牌

面对今年全球的一个大环境，疫情不断的影响着我们的生活。今年的开头把很多年轻人都给憋坏了，因为疫情都不能外出，更别说出去玩。现在国内的疫情已经控制住了，并且国家鼓励大家安全的出去游玩。租车游成了很多人的首选，一嗨租车更是成了大家的新宠，究竟一嗨租车靠谱吗？为什么会成为这么多人的选择？针对今年的一个大环境，一嗨租车从 2020 年春天开始，就为用户推出无接触出行方案。该方案以长租为特点，以安全和高性价比获得