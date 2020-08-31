神州优车：因未披露财报 股票自2020年9月1日被实施停牌

今日，神州优车发布公告称，公司因未能于 2020 年 8 月 31 日前披露 2020 年半年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》的有关规定，公司股票自 2020 年 9 月 1 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司实施停牌。
今日，神州优车发布公告称，公司因未能于 2020 年 8 月 31 日前披露 2020 年半年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》的有关规定，公司股票自 2020 年 9 月 1 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司实施停牌。
今日，神州租车在港交所发布公告称，中国证监会已完成神州优车调查。中国证监会拟就神州优车涉嫌违反信息披露法律法规，向神州优车发出警告及处以人民币 50 万元的罚款，并向其余有关各方发出警告及处以 5 万元至 20 万元的罚款。
神州优车发布公告称，为优化公司债务结构，公司拟以每股 3.1 港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司（以下简称“神州租车”）的不超过 442,656,855 股股份，转让对价为最多 1,372,236,250.50 港币。根据公告，本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的股份质押借款。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。
据证监会官网显示，证监会经查， 2019 年 1 月，神州优车通过其实际控制的长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司收购北京宝沃汽车股份有限公司 67% 的股权，神州优车在 2019 年一季报和半年报披露的财务报表中未将其纳入合并范围，涉嫌信息披露违法。其中，神州优车 2019 年一季报涉嫌少计资产不少于 96. 23 亿元，占当期资产总额的 58.32%；神州优车 2019 年半年报涉嫌少计资产不少于 101. 86 亿元，占当期资产总额的 64.05%。
【TechWeb】7月31日消息，根据证监会官网消息，近期证监会对瑞幸咖啡（Luckin Coffee Inc.）境内关联的新三板挂牌公司神州优车股份有限公司（以下简称神州优车）、北京氢动益维科技股份有限公司（以下简称氢动益维）涉嫌信息披露违法行为立案稽查。 经查，2019年1月，神州优车通过其实际控制的长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司（以下简称长盛兴业）收购北京宝沃汽车股份有限公司67%的股权，神州优车在2019年一季报和半年报披
神州优车发布公告称，公司因未能于 2020 年 8 月 31 日前披露 2020 年半年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》的有关规定，为维护广大投资者的权益，公司股票自 2020 年 9 月 1 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司实施停牌。
今日，神州优车发布公告称，公司及相关人员于 2020 年 7 月 31 日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，公司涉嫌信息披露违法违规案，已由中国证监会调查完毕。中国证监会拟就神州优车涉嫌违反信息披露法律法规向神州优车发出警告及处以人民币500， 000 元的罚款
8月3日消息，神州优车对外发布公告称，公司及相关人员于2020年7月31日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，公司涉嫌信息披露违法违规案，已由中国证监会调查完毕。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第五条、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第96号）第六十条和2005年《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款的?
面对今年全球的一个大环境，疫情不断的影响着我们的生活。今年的开头把很多年轻人都给憋坏了，因为疫情都不能外出，更别说出去玩。现在国内的疫情已经控制住了，并且国家鼓励大家安全的出去游玩。租车游成了很多人的首选，一嗨租车更是成了大家的新宠，究竟一嗨租车靠谱吗？为什么会成为这么多人的选择？针对今年的一个大环境，一嗨租车从 2020 年春天开始，就为用户推出无接触出行方案。该方案以长租为特点，以安全和高性价比获得
红绿灯的存在，就是为了约束规范参与交通的车辆，但总有一些车辆，喜欢无视规则，肆意闯红灯，给自己和他人都带来不小的安全隐患。而这位三轮车车主，也因为自己的行为，付出了相应代价。据
8月21日消息，神州租车在港交所发布公告称，本公司注意到近日若干媒体于2020年8月20日报道，提及本公司拟私有化的谈判已由MBK Partners进行协调，而MBK目前正与北京汽车集团有限公司就此进行商讨。本公司谨此澄清，公司并无与MBK就任何私有化交易进行商讨。由于本公司并无参与相关商讨，故本公司无法就MBK与其他第三方之商讨发表任何意见。昨日，有报道称 ，由专注于北亚地区的私募股权机构安博凯（MBK Partners）所牵
今日，神州租车港交所公告称，本公司注意到近日若干媒体于 2020 年 8 月 20 日报道，提及本公司拟私有化的谈判已由 MBK Partners 进行协调，而 MBK 目前正与北京汽车集团有限公司就此进行商讨。本公司谨此澄清，公司并无与 MBK 就任何私有化交易进行商讨。
日前，一位网友上传的视频引起了众人的关注。视频中，江苏无锡的一位男子，双手扒在公交车后方的发动机机舱盖上，双脚踩在后保险杆上方，用公交车来免费“蹭车”。（视频点此观看）
DoNews 8月6日消息（记者 刘文轩）抖音宣布启动首个平台级电商大促活动“奇妙好物节”。活动将从8月11日持续至18日，抖音电商将联合头部品牌商家，邀请众多明星主播和优质带货达人，投入上亿流量，并通过发放优惠券的形式，帮助用户买到优价好物。本次抖音奇妙好物节将主打“达人为你挑好物”的概念，将有超千位主播担任精选购物官，分享超万款高性价比好货。活动期间，抖音用户可以购买到iPhone、华为、蒙牛、三只松鼠、花西子、?
今年中午 12 点，恒驰首期六款车全球发布，覆盖超豪华型、豪华型、尊享型、舒适型等档次及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列。具体包括了：恒驰 1 纯电豪华D级轿车、恒驰 2 纯电豪华B级轿车、恒驰 3 纯电豪华大型SUV、恒驰 4 纯电豪华MPV、恒驰 5 纯电A级SUV、恒驰 6 纯电A级跨界SUV。
爬楼梯无疑是一件费力费时的事，对于一些兔脚不方便的老人来说，更是生活中的一大难题。日前，据媒体报道，江苏淮安70岁老人周先生发明了自动爬楼智能车。该车可以载着残疾人或腿脚不便的老年
二手车过户，顾名思义就是把车辆所属人的名称变更。是买卖二手车过程中不可省略的重要程序，车辆不过户对买卖双方都会带来不便。 办理二手车过户的必要性： 办理二手车过户可以从法律上完成车辆所有权的转移，保障车辆来源的合法性，如避免买到走私车和盗抢车等，同时明确了买卖双方与车辆相关的责任划分，如债务纠纷、交通违法等，确保了买卖双方的合法权益。 过户需要的手续： 卖方： 车主身份证、车辆登记证、车辆行驶本、购车
特斯拉武汉“拒交门”事件还在持续发酵中。 8 月 18 日，拼多多方面公开表示，在宜买车与拼多多的协助下，此前被特斯拉拒绝交付并取消订单的团购车主，成功提车，并已为车辆上险。
汽车自燃也算是一种常见的意外事故，不过新能源汽车，因为有电池组和高压驱动装置的存在，其自燃的情况，也更受到消费者的关注。前几天中，一辆北汽EX360纯电动车，在自燃后还发生了爆炸事故，
今天要和大家聊的小业务，也是很多人极其容易忽略的，但它又是一个百亿市场。它就是电瓶车充电站，许多家庭日常生活都需要的服务。
8 月 11 日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布截至 2020 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示， 2020 年第二季度，腾讯音乐总营收为69. 3 亿元，同比增长17.5%，调整后净利润为人民币11. 5 亿元。同时，在线音乐订阅收入实现强劲增长，同比增长64.7％至人民币13. 1 亿元。业绩逆势夺新高，财报表现十分亮眼。在财报公布的同时，腾讯音乐还与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团共同重磅宣布：基于长期不断深化?
高通刚刚宣布正式推出骁龙732G移动平台，也就是去年的骁龙730G的升级版本，CPU、GPU频率双双提升，类似从骁龙765G到骁龙768G。骁龙732G CPU部分仍..
盖茨和巴菲特果然的是真爱了。今天是“股神”巴菲特的90岁生日，圈内人士纷纷表示祝贺，好友微软创始人比尔·盖茨的举动就更甜了..
中国航天科技集团今天介绍了旗下海洋系列卫星的特殊本海洋一号C星拍摄的油菜花！作为海洋卫星，执行海洋环境资源调查、海洋防灾减灾、海洋经济、海..
今年的5G处理器天玑系列卖得不错，联发科的业绩也创造了5年来的新高，营收、盈利都在改善。不过下一步的动向大家恐怕很难猜到，他们竟然要跟AMD合..
TCL电子对外发布公告称，就有关收购TCL通讯科技控股有限公司100%股权及出售Moka International Limited的100%股权。收购协议及出售协议所载的所有..
文化和旅游部公布《在线旅游经营服务管理暂行规定》，将于2020年10月1日起正式施行。规定要求，在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，基于..
嘉楠科技今天对外公布2020年第二季度（“当季”）合并报表后财务数据，数据显示，公司当季总净收入达1.781亿元人民币，环比增长161%。归属于普通股..
据“扫黄打非”微信号发布的消息，2020年8月27日，浙江杭州市江干区人民检察院依法提起公诉的全国首例“微信解封”入罪案开庭审理，江干区人民法院..
据多家媒体报道称，中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市，具体可能在第四季度进行。对此，中通快递方面不予置评。据知情人士称，中通快递正..
宠物智能家居的创业公司有陪UNIPAL（以下简称“有陪”）宣布获得数千万元preA轮融资，由启尚资本领投，顶级独角兽投资机构阿米巴资本联合投资。此..
上交所发文披露，半年报显示，科创板公司克服新冠疫情带来的不利影响和外部环境变化的种种困难，加大研发投入，提升产业能级，业绩保持持续、稳定..
创维集团今天对外发布截至2020年6月30日止6个月中期业绩，数据显示，创维集团上半年营业额159.79亿元，公司股权持有人应占溢利3.91亿元，同比增长..
此前几天，特斯拉官网悄然上线了Model Y的预售选配计算器。当前国内会首先推出两款车型，分别是长续航全驱版和Performance高性能版，预售价为48.8..
仿佛一眨眼的功夫，8月结束了，伏天也过去了，但在无所不能的微信朋友圈，各种谣言依然此起彼伏，让人防不胜..
由于众所周知的原因，华为在9月14日之后面临一个严重的考验，与许多公司的合作关系都会受到影响。日前针对断供华为显示面板的消息，京东方中否认，..
今年OPPO进行了组织架构调整和人事任命，原OPPO全球营销总裁沈义人因个人健康原因卸任，刘列被任命为OPPO全球营销总裁。今天，有媒体曝出OPPO迎来..
今年早些时候，微软宣布将把 Defender ATP 安全软件推广至 Linux 和 Android 平台。现在，该公司已经向谷歌 Play 商店提供了 Android 版本的预览。..
同仁堂开始卖养生咖啡，新式茶饮网红品牌喜茶、奈雪推出咖啡饮品，加拿大国民咖啡品牌Tim Hortons加速拓展门店。连原本不属于咖啡赛道的农夫山泉、..
根据DigiTimes的一份新报告，即将到来的iPhone12 也将包含LiDAR，消息来源称这种装置将"在消费电子设备中的渗透率越来越高"。LiDAR是 "光检测和测..
8 月 31 日，文化和旅游部公布《在线旅游经营服务管理暂行规定》，将于 2020 年 10 月 1 日起正式施行。规定要求，在线旅游经营者不得滥用大数据分..