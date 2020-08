站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:近日,微软宣布停止支持旗下IE浏览器之后,日本游戏开发商MONYA针对Windows XP时代使用Internet Explorer常出现的错误信息,推出了一款微软错误弹窗扑克“Error Playing Cards”迅速在网上走红。

据悉,这些扑克牌的牌面使用了“The page not Found”、“The payment is required to view the data”、“The required resource could not be found”、“The request is too large”,以及标明“Error 401”到 413 等五十四个经典错误信息,“大小王”则采用了蓝底白字的经典蓝屏画面。

根据MONYA官方显示,这套扑克牌售价 2500 日元,约合人民币 162 元。对此,不少网友表示,真的是回忆慢慢,很具有怀念的意义。

下面我们一起来看看这些扑克牌长啥样:

注:图片均来自MONYA官网