特斯拉新推出新周边产品：赛博啤酒与酒杯套装 售价1095元

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:特斯拉不仅在汽车市场有着强大的存在感，还在周边产品领域展现了出色的创新能力。

最新消息显示，特斯拉在美国市场推出了CyberBeer CyberStein限量套装，售价150美元，约合1095元人民币。这个套装包含两瓶特斯拉赛博啤酒和两个酒杯，为特斯拉品牌的粉丝和啤酒爱好者带来了一份独特的惊喜。

这款特斯拉赛博啤酒套装特别之处在于，它使用了欧洲贵族啤酒花Saaz和Hallertau Mittlefruh酿制的海勒啤酒。每瓶酒都散发着香草、香料、茶和柑橘的香气，为品味者带来独特的口感体验。这些精心挑选的成分使特斯拉的赛博啤酒成为一种贵族品质的饮品，与特斯拉汽车的高端形象相得益彰。

从外观设计来看，赛博啤酒的瓶身灵感依然源自特斯拉的Cybertruck，这一设计元素充分展现了特斯拉对于整体品牌一贯未来感的追求。这款套装不仅是一种啤酒产品，更是一种独特的收藏品，将特斯拉的科技美学与品牌文化融为一体。

除了赛博啤酒套装，特斯拉近期在周边产品线上推出了众多创意产品，比如售价350元的特斯拉CyberOpener开瓶器，这款开瓶器经过多道工序制作，具有坚固耐用的特点，同时具备收藏价值。

此外，特斯拉还推出了特斯拉钥匙带、特斯拉品鉴酒杯、CyberTruck哨子、特斯拉空玻璃酒瓶等各种周边产品，满足了特斯拉品牌粉丝对于特色商品的需求。

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