腾讯音乐宣布发行8亿美元优先无担保票据

腾讯音乐发布公告称，将公开发行本金总额为 8 亿美元的优先无担保票据。公开发售包括 3 亿美元的 2025 年到期的1.375%债券和 5 亿美元的 2030 年到期的2.000%债券。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后，公司预计将从发行中获得净收益约7. 924 亿美元。公司拟将发行所得款项净额用于一般公司用途。
腾讯音乐发布公告称，将公开发行本金总额为 8 亿美元的优先无担保票据。公开发售包括 3 亿美元的 2025 年到期的1.375%债券和 5 亿美元的 2030 年到期的2.000%债券。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后，公司预计将从发行中获得净收益约7. 924 亿美元。公司拟将发行所得款项净额用于一般公司用途。
今日，腾讯音乐娱乐集团与环球音乐集团（Universal Music Group）共同宣布，双方续签数年期版权授权战略合作协议。
据天眼查数据显示， 8 月 5 日，广州酷狗计算机科技有限公司新增多条股权出质信息，全部股东均出质股权，质权人为腾讯音乐(北京)有限公司。其中，腾讯音乐(北京)有限公司由腾讯音乐娱乐香港有限公司100%持股。
DoNews8月11日消息（记者 吴丽）8月10日，中国在线音乐娱乐服务领航者腾讯音乐娱乐集团（Tencent Music Entertainment Group，以下简称“TME”, NYSE：TME），与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团（Universal Music Group，以下简称“UMG”）共同重磅宣布：基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议，以创新模式全面拓展合作的广度和深度，合力构建全球音乐产业多元价值共创的全新格局，推动中国
近日，腾讯音乐集团宣布，将依据市场情况和其他因素，一次或多次分批公开发行无担保优先债券，并有望在香港证券交易所上市。腾讯音乐拟将发行所得款项净额用于一般公司用途。
腾讯音乐娱乐集团宣布与Kobalt Music、Cooking Vinyl、Genie Music、GMM Grammy、芒果TV等正式达成战略合作。即日起，以上厂牌/唱片公司及视频平台的内容将全面上线腾讯音乐娱乐集团旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等平台。
北京时间8月11日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）宣布与环球音乐集团再次达成数年期版权授权战略合作协议。根据合作协议，双方还将融合国际唱片公司的全球化资源与互联网音乐生态的独特优势，成立合资音乐厂牌，共同挖掘和培养新兴音乐人，携手创造更多经典流行音乐内容，为中国及全球音乐市场带来新的活力。从最早期的版权采购，到达成战略合作关系，再到近期的股权收购与此次在中国合资建立全新音乐厂牌，腾讯音乐与环球音乐不断
美股财报季在8月迎来高峰。作为中国，甚至全球音乐产业的“方向性”企业，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）的财报备受市场瞩目。因为腾讯音乐在Q2财报展现的不仅是在国内经济重启的大背景下中国音乐的发展现状，更指出了中国音乐产业的未来发展方向。8月11日，腾讯音乐发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。不出市场所料，腾讯音乐的各项财报数据继续保持稳健增长，且在线音乐订阅收入与付费用户均持续实现了创纪录
想要让用户充值成为会员，那么版权一定要多，而腾讯就是这么干的。今天，腾讯方面公开表示，日本动漫厂牌MAGES、5pb、Stand-up!作品在QQ音乐上线。据悉，MAGES.旗下除彩音、今井麻美、純情の
近日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布了2020年Q2财报，延续了Q1的增长势头。数据显示，2020年Q2季度，腾讯音乐总营收同比增长17.5%达69.3亿元，调整后净利润11.5亿元，在线音乐付费用户更是强劲增长达4710万，同比创纪录增长超51.9%。亮眼成绩单的背后，腾讯音乐的内容领先优势持续强化。在财报发布当天，腾讯音乐与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团（UMG）共同重磅宣布：基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年
日前，腾讯音乐娱乐集团宣布与Kobalt Music、Cooking Vinyl、Genie Music、GMM Grammy、芒果TV等正式达成战略合作。即日起，以上厂牌/唱片公司及视频平台的内容将全面上线腾讯音乐娱乐集团，包
腾讯音乐娱乐集团(Tencent Music Entertainment Group，以下简称“TME”)发布了 2020 年二季度财报，从财务表现来看，TME依然行驶在稳步前进的轨道上。但与财务数据相比，另一则信息更加值得市场关注。
8 月 11 日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布截至 2020 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示， 2020 年第二季度，腾讯音乐总营收为69. 3 亿元，同比增长17.5%，调整后净利润为人民币11. 5 亿元。同时，在线音乐订阅收入实现强劲增长，同比增长64.7％至人民币13. 1 亿元。业绩逆势夺新高，财报表现十分亮眼。在财报公布的同时，腾讯音乐还与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团共同重磅宣布：基于长期不断深化?
NINECHO终于等到了！ 8 月 10 日，THE9 带着精心筹备的首张EP《斯芬克斯X谜》独家登陆腾讯音乐娱乐集团（下称TME）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大平台，开启关于 9 名少女的神秘音乐探索之旅。当迷雾逝去，谜底赫然而出。THE9 首张EP《斯芬克斯X谜》用音乐上演了一场打破SphinX桎梏魔咒的”show”。EP名称中的“X”代表着THE9 在音乐世界中的无限潜力，同样也代表着歌迷与 THE9 心会联结在一起的坚定信念。主打曲《斯芬克斯》
“日子都会发光，和你在一起。”这句浪漫的“告白”来自超人气组合TFBOYS于 8 月 6 日发布的最新EP《和你在一起》，该EP已独家上线腾讯音乐娱乐集团（下称TME）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷狗音乐三大平台。从《喜欢你》到《第一次告白》，此次《和你在一起》的发布，也为TFBOYS的“恋爱三部曲”画上了完美的一笔。《和你在一起》讲述了少年陷入恋爱的悸动与甜蜜，但无论是关于青春悸动，还是对粉丝的感情，TFBOYS一起用歌声花式表白?
近日，Billboard在官网刊文表示，Spotify也许是西方最强的音乐流媒体平台，但腾讯音乐娱乐集团则再次用业绩证明了为什么它是“东方强者”。财报数据显示，今年第二季度，这家来自中国的音乐流媒体平台的总营收同比增长17.5%，明显超过了Spotify同期13.2%的增速。在Billboard看来，华尔街一直非常看好腾讯音乐。截至8月10日，腾讯音乐今年以来的股价上涨了33.6%，轻松超过了纽约交易所指数同期1%的涨幅，以及纳斯达克综合指数同期20
近日，由腾讯音乐娱乐集团（以下简称TME）和Sony/ATV索雅音乐版权(以下简称Sony/ATV)合作的“极星国际创作营计划”推出概念专辑《宇宙ID》。作为专辑首发歌曲，由人气电子音乐人徐梦圆与荷兰唱作人Jantina Heij联袂演唱的作品《Friends》，于 7 月 29 日强势登陆TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大平台。在《Friends》中，徐梦圆与Jantine Heij极具层次感的人声，用不同语言表达出了情感世界里的微妙关系。曾为仓木麻衣、Super
今天，腾讯音乐送出了截至6月30日的2020财年第二季度财报，总营收为人民币69.3亿元（约合9.81亿美元），与上年同期的人民币59.0亿元相比增长人民币10.3亿元，同比增幅为17.5%，随着版权的越来越
8月11日消息，腾讯音乐娱乐集团（下称“腾讯音乐”）发布2020年第二季度未经审计财务报告。报告期内，腾讯音乐营业收入同比增长17.5%至69.3亿元；归属于公司股东的净利润为9.39亿元，非国际财务报告准则下的净利润为11.5亿元。腾讯音乐的营收主要来自在线音乐服务、社交娱乐服务和其他业务。第二季度，腾讯音乐在线音乐服务收入达22.2亿元，来自社交娱乐服务和其他业务的收入为47.1亿元，同比增长8.6%。在线音乐服务板
8月11日，腾讯音乐娱乐集团发布了截止2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告，整体数据极为亮眼，第二季度总营收同比增长17.5％至人民币69.3亿元，调整后净利润为11.5亿元。同时，在线音乐订阅收入实现强劲增长，同比增长64.7％至人民币13.1亿元。在线音乐付费用户达4710万，同比增幅高达51.9％，付费用户增长幅度已超越全球排名靠前的流媒体Spotify、奈飞，跃居全球第一。财报核心数据超预期增长，除了得益于腾讯音乐以优质?
“终于等到你！”由杨超越、徐开骋领衔主演，傅菁、陈意涵Estelle等联合主演的超级IP古装剧《且听凤鸣》影视音乐原声带已登陆腾讯音乐娱乐集团（下称TME）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等平台，其影视剧也将于 8 月 10 日20： 00 登陆腾讯视频全网独播。这也是TME与腾讯视频再度“因戏结缘”，双方就影视音乐达成战略合作，此次《且听凤鸣》OST也是基于此推出的首张影视OST专辑。TME作为联合出品方全程参与此次影视原声
“视频号涨粉好难!咋变现啊!”“前期怕是要用爱发电。”视频号已经内测好几个月了，但涨粉少、变现难的困惑一直围绕着各位视频号，那现实中各位视..
8月27日消息，一位网友给锤子科技CEO罗永浩留言，罗老师，冒着被拉黑的风险还是要说一句，不要代言游戏啦，容易招黑。罗永浩回复这位网友，没关系..
今日，圆通速递公布 2020 年上半年业绩，财报显示，上半年，公司实现营收145. 81 亿元，同比增长4.5%;净利9. 7 亿元，同比增长12.55%。..
2020年8月25日，国家知识产权局对“阿京腾百”商标作出不予注册的决定。国家知识产权局认为，该公司具有不正当利用四家公司市场声誉的故意，申请注..
2018 年，广东梅州一家公司向商标局提交申请了“阿京腾百”商标，由于该商标内含有四大互联网企业的名字，腾讯、百度、阿里、京东四家公司联合申诉..
今日，百度集团副总裁李莹在百度十五周年盛典的主题演讲中，公布数据称，智能语音助手用户量破 4 亿、注册开发者达 190 万、个性化语音包每日播放..
中芯国际发布 2020 年中期业绩报告。财报显示， 2020 年上半年，营收18. 43 亿美元，同比增长26.3%;净利润为2. 02 亿美元，同比增长556%。..
8 月 27 日，京东健康中医院再次迎来中医名家，国家级名老中医焦树德学术继承人陈勇正式受聘为京东健康中医院肝胆病中心带头人。签约仪式上，京东..
即将发布的Windows 10更新预计将解决影响优化驱动器工具的错误，该漏洞可能会损害固态硬盘SSD的使用寿命。上述问题首次出现是在Windows 10 v2004中..
去年夏天，《乐队的夏天》横空出世，涵盖了朋克、民谣、雷鬼、摇滚、电子等不同音乐风格的 31 支乐队，和导师、乐迷、观众一起唱响整个夏天，从而..
小米手表迎来了最新OTA升级！这是自去年双十一发布之后的第五次升级，小米手表的每一次更新都会增加一些有趣及实用的功能，并针对用户在使用过程中..
DoNews 8月27日消息（记者 丁凡）今日，新氧科技（NASDAQ：SY）发布了2020年第二季度财报。数据显示，截至2020年6月30日，新氧科技第二季度总收入..
近日，TrendForce集邦咨询发布了2020年Q2-Q3全球前六大智能手机品牌市占率与生产总量预估。数据显示，第二季全球智能手机生产总数为2.86亿台，相较..
无论你是机械制造、自动化或IT相关专业的在校生，还是企业从事技术改造、智能化升级的从业人员，一定不会对近期火热的「新基建」、「智能制造」、..
新氧科技发布2020年第二季度财报，公司总收入3.282亿元，同比增长15.2%；净利润为210万元，去年同期为2930万元。二季度新氧APP平均月活跃用户达到..
真无线耳机的火爆，让众多耳机厂商看到了前所未有的机会，第一次接触到真无线耳机，也是被它的便携小巧所吸引。真无线耳机发展到今天也是经历了很..
三星新一代5G旗舰智能手机Galaxy Note20系列媒体品鉴会在北京顺利举行。除了三星Galaxy Note20和Galaxy Note20 Ultra两款新机之外，三星Galaxy Bo..
当地时间27日，四级飓风“劳拉”在美国路易斯安那州登陆，得克萨斯州和路易斯安那州有150多万人接到疏散令。美国气象官员表示，“..
特斯拉供应商、深交所上市公司得润电子公布了2020年半年度报告。报告显示，上半年，该公司实现营收30.55亿元，同比下降6.17%；实现净利润1.71亿元..
8月27日消息，尼康长焦变焦镜头尼克尔Z 70-200mm f/2.8 VR S于今日正式开始上市销售，售价为人民币16800元。尼克尔Z 70-200mm f/2.8 VR S镜头利用..