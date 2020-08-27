腾讯音乐宣布发行8亿美元优先无担保票据

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腾讯音乐宣布发行8亿美元优先无担保票据

2020-08-27 17:38 · 稿源：站长之家

腾讯音乐发布公告称，将公开发行本金总额为 8 亿美元的优先无担保票据。公开发售包括 3 亿美元的 2025 年到期的1.375%债券和 5 亿美元的 2030 年到期的2.000%债券。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后，公司预计将从发行中获得净收益约7. 924 亿美元。公司拟将发行所得款项净额用于一般公司用途。

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