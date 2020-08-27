腾讯音乐宣布发行8亿美元优先无担保票据

“日子都会发光，和你在一起。”这句浪漫的“告白”来自超人气组合TFBOYS于 8 月 6 日发布的最新EP《和你在一起》，该EP已独家上线腾讯音乐娱乐集团（下称TME）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷狗音乐三大平台。从《喜欢你》到《第一次告白》，此次《和你在一起》的发布，也为TFBOYS的“恋爱三部曲”画上了完美的一笔。《和你在一起》讲述了少年陷入恋爱的悸动与甜蜜，但无论是关于青春悸动，还是对粉丝的感情，TFBOYS一起用歌声花式表白?