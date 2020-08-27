阿里否认计划成为圆通大股东：不正确且绝对错误的

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阿里否认计划成为圆通大股东：不正确且绝对错误的

2020-08-27 16:00 · 稿源：站长之家

今日，针对“阿里巴巴计划增加其在圆通的持股”的报道，阿里巴巴的一名代表否认了计划成为圆通大股东并收购高达30%股份的消息，称其为“不正确且绝对错误的”，没有提供任何进一步的细节。

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