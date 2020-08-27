阿里否认计划成为圆通大股东：不正确且绝对错误的

今日，针对“阿里巴巴计划增加其在圆通的持股”的报道，阿里巴巴的一名代表否认了计划成为圆通大股东并收购高达30%股份的消息，称其为“不正确且绝对错误的”，没有提供任何进一步的细节。
8月19日消息，圆通速递日前对外发布公告称，公司7月份快递产品收入22.98亿元，同比增长6.06%；业务完成量10.64亿票，同比增长37.91%。而在单票收入方面，数据显示，韵达7月快递产品单票收入2.16元，同比下降23.10%。根据此前发布的财报数据显示，圆通2020年第一季度营收为55.34亿，较上年同期的64.45亿元下降14.12%。归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元，较上年同期的3.65亿元下降25.74%；归属于上市公司股东的扣除?
沿用多年的阿里P序列从 8 月 25 日开始正式退出互联网江湖。今天( 8 月 26 日)下午，据36 氪报道，阿里在昨日取消内部系统“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，核心原因是促进工作上班扁平化，鼓励内部平等沟通。
不止八五折 更有超低一口价8月20、21、24日三天,阿里IT日在西溪园区正式进行,而闪修侠作为其中唯一一家智能硬件维修服务商,从开展第一天起,就受到了阿里人的关注、咨询下单。作为第三方手机维修业务的领跑者,闪修侠此次给到阿里同学们的优惠力度也是相当大,在整体维修折扣85折的基础上,更有多款电池产品限定一口低价的特惠,远低于平台常规定价,诚意满满。整套维修服务由闪修侠的两位资深工程师现场全权负责,专业维修工具箱、对应的
阿里巴巴昨日取消内部系统的“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中已无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，对此阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅在朋友圈表示：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”阿里内部分为两个职业序列，分别为“P（Profession）”和“M（Management）”，其中“P”代表专业序列，包括程序员、产品经理等大多员工；“M?
在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。
近日，阿里推出了一款名为「阿里云网盘」的 app。其开发者为阿里旗下的阿里云团队，定位是为 C 端用户提供可靠安全的存储备份及智能相册等服务的网盘产品。目前，该 app 采用的是邀请方式注册登录，还没有提供大规模下载，App Store 上架不到一天就下架了。
当地时间8月17日，美国对华为再下狠手，将华为的38家子公司列入“实体清单”，至此经过三轮打击，已经有多达152家华为关联公司、子公司被美国“封杀”。同时，一系列中国
今日，针对“阿里取消内部系统P序列职级显示”的报道，阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅回应称：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”据悉，阿里内部分为两个职业序列，分别为“P(Profession)”和“M(Management)”，其中，“P”代表专业序列，诸如程序员、产品经理等大多员工都在该序列;“M”则为管理序列，需要具备管理团队的经验和能力。
据市场消息称，阿里巴巴已经暂时停止了对印度公司的投资计划，未来至少六个月内都不会再向印度投出一分钱。不过，阿里暂不计划在已经投资的印度公司中减持股份，或者完全退出投资，后续具体如
熟悉互联网业内的朋友，相信都听说过，阿里巴巴内部分为两个职级序列，分别为“P（Profession）”和“M（Management）”，对应技术和管理岗。一般来说，“P”代
日前，道达尔（中国）投资有限责任公司与阿里巴巴集团达成战略合作协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统，在跨端运营、本地化服务、移动支付、云计算、供应链、组织管理等多方面展开深入合作，推动能源出行领域跨业务、多场景的全面数字化升级。未来，双方围绕道达尔中国的加油站、润滑油、汽车养护、充电等业务进行全面合作。这也标志着，道达尔成为首家接入阿里巴巴商业操作系统的能源企业，为行业数
昨日，阿里巴巴取消了内部系统的“P”序列职级显示，员工之间互相无法再看到彼此的职级，只能看到所属集团部门。这是继取消周报、不鼓励低效加班/会议后，阿里内部采取的又一提升组织效率的措施。
据国内媒体报道，阿里巴巴近日注册了一家新公司：京西，这名字实在容易让人想入非非，联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！根据天眼查的信息，8月
拼多多刚刚用批发项目深入阿里腹地，阿里便开始了反击，基于 1688 旗下服务微商的“采源宝App”，阿里低调内测了一个新的社交电商项目。
阿里云网盘app是近期阿里云上线的一个面向C端消费者的一个网盘服务，免费容量就达到1TB，开通会员服务后下载速度甚至可以达到5G水平，那么在哪里可以注册、开通和使用阿里云网盘app呢，我们来一起看下具体的介绍吧。
在互联网行业，加班已经成为很多公司的常态。而据媒体报道，近日一群从华为和阿里巴巴跳槽到微软的员工，遭到了微软的内部抵制。这究竟是怎么回事呢?
阿里云网盘app在哪里可以下载安装，安卓版本和iOS版本的阿里云网盘app下载地址是什么呢，这里我们来看下如何下载安装阿里云网盘app。
2020年，世界五百强的榜单虽说来的晚一些，结果却值得期待！因为，在去年的五百强名单中，共有129家中企列入榜单，美国则由126家下降到121家，在世界五百强的评选历史中，中国首次成为拥有最多五百强企业的国家！“今年的五百强企业名单之中，来自国内的企业极有可能乘风破浪、刷新历史，其中之一，必有阿里云的身影！”阿里云优惠网（www.aliyun.net.cn）负责人表示。据了解，除却世界五百强企业的榜单之外，与其相类似的榜单评选
七月中旬，世界知名金融机构对阿里云进行权威评估，最终估值高达930亿美元，此市值比两个月前的另一家金融机构估值高出160亿美元。“多家机构上调阿里云估值的数据背后，是阿里云基建规模与战略格局的优势彰显，在此高速增长的态势下，两年后的阿里云营收极有可能突破850亿大关！”阿里云优惠网负责人自信地预测。事实上，在2020年的全球性疫情危机之中，诸多企业的数字化进程正在快速启动，阿里云的潜力正在逐渐释放，根据全球知?
8月21日消息，在阿里巴巴2021财年Q1季度分析师电话会议上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，基于可持续发展的考虑，决定停止UCWeb及其他创新业务在印度的服务，预计不会对阿里集团的财务情况构成重大影响。针对近期美国政府对中国互联网企业的政策变化，张勇表示：“我们正密切关注美国政府对中国企业的政策变化，跟踪评估这些变化对阿里可能产生的影响，并相应采取新的合规措施。”6月29日，印度电子信息技?
【4成性骚扰为男乘客骚扰男司机】今天滴滴发布了 2020 年 2 季度《醉酒乘车安全透明度报告》，报告指出，2020 年 2 季度，滴滴网约车共收到与乘客..
8月26日，以“增长的力量”为主题的2020虎啸盛典在上海隆重举行。Netconcepts(耐特康赛)凭借在数字营销方面的突出表现，从众多企业中脱颖而出，斩..
在这个信息化、数字化时代，灵活用工模式越来越受欢迎。因为企业可以基于用人需求的实际，随时采用灵活用工方式，在解决自身需求的同时，还能节约..
剑与远征官方在8月27日的下午公布了新英雄忒萝玟的技能和背景故事，很多玩家还不清楚这个忒萝玟的技能是什么，下面就来为大家分享一下剑与远征忒萝..
OPPO今日宣布与拉丁美洲最大电信运营商美洲电信（América Móvil）达成合作，双方已签订战略合作协议，正式建立合作伙伴关系。OPPO将通过美洲电信..
作为免费导航开创者，百度地图迎来了十五周岁生日。8月27日，百度地图十五周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾新..
今日，滴滴对外发布了 2020 年 2 季度《醉酒乘客安全透明度报告》。报告显示， 2020 年 2 季度，滴滴网约车共收到与乘客醉酒相关的投诉 10130 件，..
“兔子的谐音就是‘吐子’，隐喻兔子们每天在暴食后催吐。”阿然说，兔子群体成员多为年轻女性，学生党、白领都有，很多都是因为减肥患上进食障碍..
8月27日滴滴出行发布了2020 年 2 季度《醉酒乘客安全透明度报告》，公示网约车乘客醉酒引发的车内冲突和性骚扰数据。报告显示，2020 年 2 季度，乘..
从目前种种迹象来看，苹果即将更新iPad了，而目前有网友已经提前曝光了新iPad Air的说明书，看起来还是相当不错的。从曝光的说明书看，新iPad Air..
8月27日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉计划在欧洲推出更便宜的掀背车，以挑战大众的ID.3。据悉，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯..
教育界的双十一这就来啦!8月15日起,纳思集团912家长淘课节活动正式启动。每年9月12日期间纳思集团都会推出一系列大型促销活动,今年又推出了百余款..
“当你步入社会的时候，你会发现，你拼不了爹妈，你只能拼多多.......”“从前看不起拼多多，现在我是拼多多VIP付费会员......”“我亲眼目睹了我..
从遍地开花，鼎盛时期达到五六千家的网贷平台，经过监管的整治出清，如今只剩下 29 家还在运营。银保监会主席郭树清日前透露，可能到今年年底，专..
8月27日消息，关于网络上热议的“有人因微信被封，在腾讯办公楼坠楼”一事，腾讯回应称，腾讯公司员工未与坠楼者有过交流接触。网络上关于“从腾讯..
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为什么我唱歌总是慢半拍？钟爱线上K歌的你或许经常遇到这样的问题：明明跟着伴奏唱的很契合，但录制后的声音总是有延迟。造成人声和伴奏对不齐的原..
每个妈妈面对宝宝断奶时，总有许多困惑和曲折，其实只要选对了奶粉，只要知道宝宝的需求，断奶也可以很轻松。高端婴幼儿营养品牌合生元旗下的派星..
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