“北京通”小程序、支付宝“市民中心”实现融合 900多项服务轻松办

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 动态 > 关键词 > 支付宝最新资讯 > 正文

“北京通”小程序、支付宝“市民中心”实现融合 900多项服务轻松办

2020-08-26 12:05 · 稿源：站长之家

公积金、社保、医保、生活缴费…… 900 多项服务北京市民可在支付宝轻松办。日前，“北京通”小程序和支付宝“市民中心”实现融合，北京市民打开支付宝，在首页搜索“北京通”或直接点击进入“市民中心”，即可按需选择服务事项。

2019 年以来，北京市积极开展《政务服务指尖行动计划》。截至目前，北京市政务服务局在支付宝“北京通”小程序已接入政务服务应用已超过 900 项，涵盖公安、民政、社保等 54 个领域，全面提升北京市掌上政务服务能力。

QQ截图20200826120740.png

为进一步方便市民办事，北京市政务服务管理局与支付宝推进“北京通”小程序和支付宝市民中心融合运营， 900 多项政务服务应用登陆支付宝数字市民中心。同名查询、结婚登记预约、出生登记预约、积分落户计算、个人纳税证明……此次融合新增服务项目数量众多，涵盖领域广泛，贴合市民日常需求。

北京市民对支付宝市民中心的便捷服务已有切身体会。在新冠疫情爆发初期，“北京通”支付宝小程序上线“新型冠状病毒肺炎防控”“复工复产”“小微企业和个体工商户服务”专栏，全力支持疫情防控和复工复产。

北京市政务服务局相关负责人表示，“北京通”与支付宝“市民中心”融合上线 2 周以来，访问人数增长两倍，“北京通”的入口更好找了。

 中国经济信息社、中国信息协会和中国城市规划设计研究院本月 18 日联合发布的城市数字治理研究报告显示，北京数字治理指数位居全国第三;北京市民的数字生活满意度名列全国第五，显示出北京城市数字治理能力的提升直接惠及市民。

蚂蚁集团副总裁杨鹏表示，支付宝已为 300 余座城市近 5 亿人提供了包括政务办事、医疗服务、交通出行、生活缴费等在内的 1000 多项服务。希望未来能和更多政府机构合作，让更多老百姓办事能像网购一样方便。

网友热搜:

获得支付宝锦鲤的人支付宝诈骗多少钱立案支付宝用户多少亿支付宝刷脸被盗了支付宝投入女足支付宝体验金要收费吗支付宝新春有礼在哪支付宝全年免单王现在沃尔玛还停用支付宝吗支付宝2016年账单查询央行封杀支付宝微信支付支付宝理财分
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
网络抓包工具 海外代理服务器 免费ftp服务器 腾讯云数据库 PHP虚拟主机 电信服务器 DDOS防火墙软件 视频服务器 微信小程序开发 微信小程序

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM