“北京通”小程序、支付宝“市民中心”实现融合 900多项服务轻松办

公积金、社保、医保、生活缴费…… 900 多项服务北京市民可在支付宝轻松办。日前，“北京通”小程序和支付宝“市民中心”实现融合，北京市民打开支付宝，在首页搜索“北京通”或直接点击进入“市民中心”，即可按需选择服务事项。

2019 年以来，北京市积极开展《政务服务指尖行动计划》。截至目前，北京市政务服务局在支付宝“北京通”小程序已接入政务服务应用已超过 900 项，涵盖公安、民政、社保等 54 个领域，全面提升北京市掌上政务服务能力。

为进一步方便市民办事，北京市政务服务管理局与支付宝推进“北京通”小程序和支付宝市民中心融合运营， 900 多项政务服务应用登陆支付宝数字市民中心。同名查询、结婚登记预约、出生登记预约、积分落户计算、个人纳税证明……此次融合新增服务项目数量众多，涵盖领域广泛，贴合市民日常需求。

北京市民对支付宝市民中心的便捷服务已有切身体会。在新冠疫情爆发初期，“北京通”支付宝小程序上线“新型冠状病毒肺炎防控”“复工复产”“小微企业和个体工商户服务”专栏，全力支持疫情防控和复工复产。

北京市政务服务局相关负责人表示，“北京通”与支付宝“市民中心”融合上线 2 周以来，访问人数增长两倍，“北京通”的入口更好找了。

中国经济信息社、中国信息协会和中国城市规划设计研究院本月 18 日联合发布的城市数字治理研究报告显示，北京数字治理指数位居全国第三;北京市民的数字生活满意度名列全国第五，显示出北京城市数字治理能力的提升直接惠及市民。

蚂蚁集团副总裁杨鹏表示，支付宝已为 300 余座城市近 5 亿人提供了包括政务办事、医疗服务、交通出行、生活缴费等在内的 1000 多项服务。希望未来能和更多政府机构合作，让更多老百姓办事能像网购一样方便。