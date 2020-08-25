支付宝月活超7亿 ​​​​交易规模高达118万亿

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支付宝月活超7亿 ​​​​交易规模高达118万亿

2020-08-25 17:28 · 稿源：站长之家

根据蚂蚁集团向港交所提交的招股文件，蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由 2017 年 12 月的4. 99 亿名增加至 2020 年 6 月的7. 11 亿名。截至 2020 年 6 月 30 日止年 12 个月，支付宝数字支付交易规模高达 118 万亿。 2020 上半年，支付宝数字支付与商家服务收入260. 11 亿元，占收入比例35.9%。

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