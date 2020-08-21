抖音回应与淘宝签订新一轮年框合作：共同为用户创造更多价值

今日，针对“抖音已与淘宝签订新一轮年框合作”的报道，抖音方面回应称，我们和淘宝一直以来都是很好的合作伙伴，未来也会共同为用户创造更多价值。
抖音全面切断淘宝等站外链接的日子可能不远了。日前，字节跳动旗下商业内容智能交易与管理平台巨量星图平台发布公告称，从 8 月 6 日起，若想要挂直播购物车，非小店链接的美妆商品必须通过巨量星图发送任务订单，小店链接则可以直接挂载。如违反上述规则，平台则会封禁该店铺的商品分享功能。
从不会坐以待毙的阿里巴巴已在近期谋划一款定位为“一站式红人服务平台”的App——星推，邀请包括抖音、快手在内的各内容平台“非签约机构”达人免费入驻，并提供专项扶持政策。
针对“抖音已与淘宝签订新一轮年框合作”的消息，阿里方面回应称：我们跟抖音之间一直都是很好的合作伙伴。双方于 2018 年 3 月开始合作，抖音通过淘宝发展电商业务，而淘宝则利用抖音流量扩大市场。
快手小店商家后台进行了一系列功能更新，选品中心更新至2. 0 版本，增加 9 项新功能一系列眼花缭乱的政策，似乎都在预示着快手电商正在朝着两个方向迈进。
操盘淘宝直播的淘宝内容电商事业部总经理俞峰，曾对媒体表示：“阿里跟抖音快手之间是很好的合作伙伴，阿里很多的部门跟抖音快手也有很多合作。”
今日，针对“抖音与淘宝签订新一轮合作”的报道，阿里方面回复称，我们跟抖音之间一直都是很好的合作伙伴。此前，新浪科技报道称，抖音已与淘宝签订新一轮年框合作，包括广告和电商两个部分，合作规模整体超过去年。
在昨日晚间阿里巴巴第一季度财报电话会议上，被问及淘宝特价版与抖音之间的竞争时，张勇表示：淘宝特价版面向对价格比较敏感的用户，提供高质量且价格优惠的产品，淘宝特价版的目标用户非常明确，作为用户体验的一部分，我们加入了直播和短视频，但这不代表全部的用户体验
不久前，抖音已与淘宝签订新一轮年框合作，包括广告和电商两个部分，合作规模整体超过去年。
截止至 2020 年 7 月 30 日，抖音上与华为业务相关的活跃蓝V认证账号数量共计 298 个，其中，品牌官方开设的账号并不多，超过 280 个账号由华为各级代理商和经销商开通，而粉丝过1w的账号有 80 个。
短视频平台抖音和字节跳动是什么样的关系呢，抖音是一款十分热门的短视频APP，可以说是一款爆款产品，而这款产品正是由字节跳动开发的，这里我们来看下抖音和字节跳动的关系。
最快 8 月底，抖音会要求直播商家和主播使用抖音小店，或者挂在购物车里的外链必须进驻星图平台的商品库。
有商家向亿邦动力爆料，快手已入局本地服务，鼓励商家使用其相关服务。除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。
抖音最近推出了一个漂流瓶的小游戏，很多用户还不清楚抖音的漂流瓶入口在哪，一些小伙伴还不了解抖音漂流瓶，下面就来为大家详细的介绍一下。
今天下午，有不少网友在微博反映称抖音崩了，已经点赞过或收藏的视频显示损坏的状态，无法查看。也有网友称视频下的评论显示不全。不过也有不少网友表示并未出现任何异常情况，视频可正常观看。
抖音上拍摄短视频的时候，往往会用到很多的特效让视频看起来更加的有趣，也容易获得粉丝关注和点赞，那么今年有哪些抖音上的特效值得大家来关注使用呢，以下我们来推荐几个热门特效，大家可以参考下。
抖音上有很多网友发现别人头像上是有戴皇冠的很有意思，但是不知道怎么弄，下面就来为大家分享一下抖音的皇冠视频制作教程。
前些天，QuestMobile 发布了互联网 2020 年上半年大报告。抖音在移动互联网的抢位战里，可以说是捷报频频。
对于搜索，字节跳动一直怀抱强烈的欲望。早在 2016 年，字节跳动就开始探索“搜索”技术，并尝试在今日头条应用内，内置搜索引擎。 2019 年，开始加快搜索布局的步伐; 2020 年 2 月 17 日，字节跳动推出“头条搜索”， 4 月 20 日“头条百科”悄然上线。
近日，手机品牌热DOU榜中，华为以6.56%的增幅荣登榜一，领先第二名OPPO近 100 热度值。另卡思数据”品牌追踪”功能显示，在手机数码类品牌中，华为相关产品近 7 日新增（商品）访客量高达147. 8 万，也远远领先于其他品牌。没有发布挑战赛，也没有大规模的KOL投放，华为的销量与声量从何而来？卡思数据带你一探究竟。【狼】到抖音，经销商吹响战斗号角经销商矩阵账号是华为产品在抖音销量的最大贡献者。据卡思数据统计，截止至 202
直播带货无疑是 2020 年最大的风口了，不管哪个平台，针对“直播”都提供了一系列可观的福利政策，因此吸引无数人纷纷入局直播带货。但其实我们发现很多带货的直播播主，虽然没有很高的粉丝，但因为能维持直播间热度，加上推广技巧，也是能获得很好的转化的。接下来我们就从直播流量哪里来、如何保留直播间人气，以及怎么推广效果最好这 3 个方面，复盘小体量的直播新号怎么才能带货。1.直播流量哪里来直播间观众来源，一般分类视?
近日，知识管理平台印象笔记与“百度文库”、“百度知道”、“百度百科”，“百度网盘”等正式达成战略合作，双方将在产品、内容和技术层面开展深..
拼多多发布2020年第二季度财报，数据显示拼多多第二季度的营收达到121.93亿元，较2019年同期的72.90亿元增长67%。同时，平台二季度亏损大幅收窄，..
近日，杭州远昊科技有限公司智安校园建设方案发布上线。该方案以落实教育部、公安部《三年行动计划》为背景，旨在满足教育局与学校管理的实际业务..
近日，重庆市第五中级人民法院对腾讯公司诉数推公司和谭某不正当竞争一案进行公开宣判，认定两被告提供虚假刷量服务行为构成不正当竞争，判决两被..
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说起无线蓝牙耳机，很多人都会想起苹果AirPods。自己算一下AirPods正式发布到现在已经快四年的时间，真无线蓝牙耳机所应用的技术、硬件已经相当成..
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华为官方宣布将于 9 月 3 日举办数字信用卡 Huawei Card 发布会。该卡是华为携手银联、合作银行共同打造的数字银行卡产品，兼具数字、实体双卡属性..
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