抖音回应与淘宝签订新一轮年框合作：共同为用户创造更多价值

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抖音回应与淘宝签订新一轮年框合作：共同为用户创造更多价值

2020-08-21 15:05 · 稿源：站长之家

今日，针对“抖音已与淘宝签订新一轮年框合作”的报道，抖音方面回应称，我们和淘宝一直以来都是很好的合作伙伴，未来也会共同为用户创造更多价值。

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