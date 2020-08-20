eBay卖家出售安装了《堡垒之夜》二手iPhone，价格高得离谱

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eBay卖家出售安装了《堡垒之夜》二手iPhone，价格高得离谱

2020-08-20 11:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:在《堡垒之夜》被苹果App Store下架之后，有eBay卖家从中嗅到了商机，那就是将已经预装了该款游戏的iPhone/iPad高价出售给迫切想玩《堡垒之夜》的买家。

目前，在eBay上有数百个iPhone商品列表都以安装了《堡垒之夜》应用作为卖点。然而，很多卖家标注的售价却高得有点离谱，价格从1， 000 多美元到10， 000 美元不等。

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其中有卖家将安装了《堡垒之夜》的iPhone‌ 8 以 4000 美元的价格出售。另外，预装改款游戏的iPhone SE目前售价为 345 美元，还算是比较合理的。

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不出所料，标价数千美元的iphone几乎没有人购买，大多数人似乎并不急于在移动设备上玩Fortnite。

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上周Epic在《堡垒之夜》中加入了自己的支付系统，以规避苹果和谷歌的抽成，但几个小时之后就被苹果公司下架。随后，Epic先后将苹果告上法庭，认为苹果应用商店分成比例太高，违反反垄断法。

对此，苹果方面回应称，非常希望继续让Epic成为苹果开发者计划的一部分，让他们的应用留在App Store。问题由Epic自身造成，如果他们提交了应用程序的更新(可以还原该应用程序，使其符合他们同意并适用于所有开发人员的指南)，则可以轻松地解决该问题。

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