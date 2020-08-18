支付宝“818理财节”开保险直播超60场 六成观众来自三四五线城市

8 月18日，站长之家从支付宝获悉，正在火热进行的“818理财节”期间，六大保险公司专家、30位保险主播，以及近百名资深保险规划师将在支付宝上进行超过60场直播，在线解答用户对保险知识的疑问。

数据显示，截至目前，已有超千万人次在支付宝上观看保险直播。其中，超6成为80、90后，年轻人的保险意识正逐渐增强，他们乐于通过直播等形式了解保险知识。直播的形式也打破了空间的限制，观看直播的用户中 6 成来自三四五线城市，生活在中西部地区、县城农村的人们，一样能够获得行业顶尖专业人士提供的保险科普和服务。

调研还显示，用户通过观看直播进一步提升保障意识，观看直播的用户中超 6 成的人会再次购买保险。观看直播的用户对于医疗、健康类的产品更为关注。

人保健康电商销售管理处处长黄儒认为，直播作为当下流行的与用户建立交互的方式，是能够提高大众对于保险的认知、降低决策门槛的。“但保险作为金融类的产品，对于直播内容的合规性要求不能放低。”国华人寿总裁助理赵岩也表示，直播有助于进一步弥补互联网保险产品相对复杂、与用户接触有限的状况，为用户带去更多的价值。

“直播已经成为保险教育的重要形式。”支付宝保险直播业务负责人王荣介绍， 8 月11日至20日的理财节期间，包括人保健康、太平人寿、阳光人寿、国华人寿、众安保险、中荷人寿等 6 大保险公司专家，小保菌、八保饭学堂、彩虹慧保、蜗牛保险等 30 位保险主播，以及近百名资深保险规划师，将在直播间里围绕“如何配置保险更划算”、“乙肝怎么购买保险”等话题，解答用户在选购保险产品时的疑问。

当天，曾在支付宝保险直播间创下60万观看记录的众安保险还发出“英雄帖”，开出百万年薪招募保险主播。“金融直播领域需要更专业的‘薇娅李佳琦’，将直播的娱乐性和金融的专业合规相结合，为用户提供专业又易懂的金融科普服务。” 众安保险首席执行官姜兴表示，培养的专业主播以及沉淀的金融直播能力，未来也考虑对行业开放，赋能机构伙伴数字金融。