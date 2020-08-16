小米10至尊纪念版10分钟销售金额突破4亿元

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小米10至尊纪念版10分钟销售金额突破4亿元

2020-08-16 11:50 · 稿源：站长之家

今日 10 点，小米 10 至尊纪念版首卖，10 分钟销售金额突破 4 亿元。

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