小米10至尊纪念版10分钟销售金额突破4亿元

今日 10 点，小米 10 至尊纪念版首卖，10 分钟销售金额突破 4 亿元。
今日 10 点，小米 10 至尊纪念版首卖，10 分钟销售金额突破 4 亿元。
雷军小米十周年演讲以及新品发布会将于 8 月 11 日举行，日前小米 10 至尊纪念版遭提前曝光。超大杯「小米 10 至尊纪念版」将于 8 月 11 日 19:30 发布。此前爆料，小米 10 至尊纪念版将采用 120Hz AMOLED 屏，搭载骁龙 865 处理器，内置 4500mAh 电池，并支持 10bit 色深的 HDR10 标准 8K 高清录制。
8 月 11 日晚间，小米举行十周年发布会正式推出了小米 10 至尊纪念版。小米 10 至尊纪念版顶级旗舰是小米十年以来，最发烧的堆料之作—小米 10 至尊纪念版。
8月11日晚，小米十周年发布会上正式发布了小米10至尊纪念版手机，这款手机的具体配置是怎么样的呢，这里我们来一起看下小米10至尊纪念版的完整配置及价格。
让众多人期待一九的“小米 10 至尊纪念版”正式发布，小售价 5299 元起， 8 月 16 日正式上市首销。这款手机具体表现如何呢?
小米马上就要迎来十周年庆典，雷军将在8月11日发表重磅演讲，同时还会发布几款新品，包括小米10至尊纪念版手机。这款至尊纪念版手机就是之前传闻中的小米10超大杯，配置有所升级，120Hz AMOLE
经过了一段时间的密集预热，雷军的小米十周年主题演讲以及小米10至尊纪念版等多款新品的发布会将于今晚正式闪亮登场。随着发布会进入最后的倒计时，越来越多的爆料设计到了最为核心的“秘密”。现在有最新消息，近日一款名为M2007J1SC的小米新机现身Geekbench数据库，不出意外的话，该机正是今晚的主角小米10至尊纪念版。根据Geekbench数据库现实的数据，与此前曝光的消息基本一致，全新的小米10至尊纪念版将搭载主频1.
8月13日，小米创办人，董事长兼CEO雷军在微博连续发布了数张小米10至尊纪念版的宣传海报，而其中一张的海报人物就是其自己。今天下午，雷军先在微博分享了三张小米10至尊纪念版海报，不过都是
物以稀为贵，那些挂着限量版、纪念版、定制版标签的商品往往价格不菲，但又不缺人买，甚至还会引发抢购。本周，雷军在小米十周年公开演讲上发布了多款十周年献礼新品，其中就包括小米10至尊纪念版。这款新机现已开启预约，原本将在 8 月 16 日上午 10 点首卖，但手机中国注意到，目前在闲鱼二手平台上已经有不少卖家挂出小米 10 至尊纪念版。
根据官方公布的消息，此前传闻的超大杯版小米10——小米10至尊纪念版手机将于8月11日正式与大家见面。随着发布时间的临近，关于该机的爆料和预热也更加密集。现在有最新消息，近日小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军详细回答了有关该机的5个用户关心的核心问题。根据雷军发布的问题和解答来看，这些问题分别涉及用户最为关心的命名、备货和价格三个方面，其中用户最为关心的自然是是否容易购买以及具体的价格。关于备
小米将于 8 月 11 日发布小米超大杯旗舰小米 10 至尊纪念版。8 月 8 日消息，业内人士@Ross Young爆料称小米 10 超大杯有屏下摄像头版本。
备受关注的小米10“超大杯”终于要来了! 8 月 5 日，@小米手机 官方微博宣布小米10“超大杯”将在 8 月 11 日发布，“超大杯”命名也正式公布——小米 10 至尊纪念版。据介绍，小米 10 至尊纪念版是小米十周年献礼之作。
在小米十周年雷军公开演讲上，小米10至尊纪念版正式登场，起售价5299元，该机将于8月16日正式发售。作为小米十周年旗舰，小米10至尊纪念版斩获DxOMark排行榜第一名，总成绩达到了130分。除了
8 月 11 日晚，小米品牌正式发布了小米10至尊纪念版手机。随后，相机评测机构DXOMARK公布了这款手机的相机拍照测试结果，拿到了 130 分。其中，拍照分数 142 分，视频得分 106 分，目前总分处于DXOMARK手机相机排行榜的榜首位置。
?8月11日，小米创办人，董事长兼CEO雷军于北京总部小米科技园举办小米十周年主题演讲，同时正式发布十周年旗舰小米10至尊纪念版。小米10至尊纪念版首发120倍超长焦镜头和定制大底大像素超动态微光主摄，采用120Hz原生10bit专业原色屏，同时搭载业内首款量产120瓦有线秒充、50瓦无线秒充和10瓦无线反向充电组成的三重快充架构。小米10至尊纪念版在影像权威网站DXOMARK以相机总分130分登顶，继小米10 Pro之后再次成为全球拍照最好的?
DoNews 8月11日消息（记者 刘文轩）小米CEO雷军今晚进行了小米10周年演讲，演讲过后，雷军正式宣布推出小米10至尊纪念版。小米10至尊纪念版在外观上分为陶瓷黑、亮银版和可以看到电路效果的透明版。小米10至尊纪念版带来120Hz流速屏，也是小米首款真10亿色（10bit）屏幕的手机，除此之外，还支持前后感光，带来更精准的自动亮度。配备立体声双扬声器，带来极致的影音体验 。其它配置方面，小米10至尊纪念版搭载高通骁龙865处理器、
雷军刚刚宣布小米10纪念至尊版(小米10 Ultra)的几乎同时，DxOMark就公布了它的相机成绩：130分！超越华为P40 Pro 128分，拿下世界第一！小米10纪念至尊版的拍照子项评分为142，视频子项评分为
8 月 11 日，小米将举办一场十周年主题演讲，正式发布“超大杯”小米 10 至尊纪念版。这不仅是小米十年献礼之作，也是有史以来最强的量产小米手机。
8月11日，小米将举办一场十周年主题演讲，正式发布超大杯小米10至尊纪念版。这不仅是小米十年献礼之作，也是有史以来最强的量产小米手机。今日，雷军在微博上透露，小米10至尊纪
米粉们心心念的“超大杯”小米10至尊纪念版已经定于8月11日正式发布。届时，小米举办一场十周年主题演讲，这也是雷军首次公开演讲。今日早间，刚刚加盟小米的曾学忠在微博上晒出10至
8月6日消息，小米集团副总裁常程晒出了小米超大杯小米10至尊纪念版包装盒。如图所示，小米10至尊纪念版包装盒与小米海报一致，主题突出“小米十周年（2010-2020）”，包装盒为银色设
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从2010年成立至今，小米公司已经走过10年。8月11日晚，雷军以"一往无前"为主题进行小米十周年公开演讲，演讲中创立十年来的小米进行了总结，并对下..
今日，雷军在微信公众号发布了对小米同学的全员信，并表示：8月16日是小米手机九周年和MIUI十周年的生日。在这个特殊的日子里，关于小米新十年我想..