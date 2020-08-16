小米10至尊纪念版10分钟销售金额突破4亿元

根据官方公布的消息，此前传闻的超大杯版小米10——小米10至尊纪念版手机将于8月11日正式与大家见面。随着发布时间的临近，关于该机的爆料和预热也更加密集。现在有最新消息，近日小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军详细回答了有关该机的5个用户关心的核心问题。根据雷军发布的问题和解答来看，这些问题分别涉及用户最为关心的命名、备货和价格三个方面，其中用户最为关心的自然是是否容易购买以及具体的价格。关于备