特朗普延长TikTok出售时间至90天

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > TikTok最新资讯 > 正文

特朗普延长TikTok出售时间至90天

2020-08-15 11:22 · 稿源：站长之家

当地时间 14 日，特朗普签署行政令，要求字节跳动公司在 90 天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务。


网友热搜:

presidentialgestationalThirdIntifadagtx2080ti多久上市rtx2060和1660titi7小蓝本奖金池1060ti显卡多少钱ti7勇士令状等级Boutiques.comvrotica官网testin众测靠谱吗cosmetic美妆大赏假货
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
苹果下架微信 ABM营销 天猫818 网易2020年Q2财报 智能电视怎么选 银河麒麟操作系统V10 微信拍一拍可撤回 华为塔山计划 第一弹APP负责人被批捕 字节跳动收购百科名医

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM