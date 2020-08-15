特朗普延长TikTok出售时间至90天

当地时间 14 日，特朗普签署行政令，要求字节跳动公司在 90 天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务。
当地时间 14 日，特朗普签署行政令，要求字节跳动公司在 90 天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务。
针对外媒报道的美国社交平台推特有可能打算和TikTok美国业务合并的传闻，TikTok官方回应称，不会对“市场传言”发表评论。
【小扎称封杀TikTok会开创糟糕先例】据外媒报道，社交巨头 Facebook CEO 马克 · 扎克伯格周四对员工表示，在美国封杀抖音海外版 TikTok 会开创「一个非常糟糕的长期先例」。
【TikTok粉丝给特朗普竞选App刷差评】据媒体报道，近期数千名美国青少年给特朗普 2020 年竞选App刷了大量差评。据报道，进入美国市场仅两年多，抖音国际版TikTok下载量一路攀升，从与美各大社交巨头的竞争中突出重围，圈了一大波青少年和年轻用户。然而当 7 月初传出特朗普政府要封禁TikTok的消息后，TikTok上的美国年轻人们立刻不干了。
8 月 1 日，关于TikTok被美国禁用的事情传得沸沸扬扬，此前官方并没有对此进行过多回应。不过现在，TikTok官方视频账号发布了一条《给TikTok社区的一封信》，疑似回应了被美国禁止运营的事情。
【特朗普将禁止TikTok在美国运营】据美国《国会山报》及俄罗斯卫星通讯社报道，特朗普当地时间 7 月 31 日在其专机「空军一号」上对记者表示，他将禁止TikTok在美国运营。
【微软正在谈判收购TikTok美国业务】据福克斯商业台官方推特称，微软正在洽谈收购 TikTok 在美国的业务。福克斯商业台的 Charles Gasparino表示，消息来自投行知情人士，尚未收到 TikTok 或微软的评论。
【字节跳动倾向于将TikTok分拆独立】据媒体报道，知情人士称，TikTok可以完全独立于字节跳动，以继续在海外运营。但相比出售给微软，字节跳动更倾向于将TikTok分拆独立，届时TikTok这个名字仍将保留，但不再由字节跳动管理。
【英媒披露美封禁TikTok计划】据英媒报道，字节跳动旗下短视频平台TikTok近日遭到美国政府的种种打压。英国广播公司 6 日消息称，TikTok宣布计划在爱尔兰建立一个斥资 5 亿美元的数据中心。报道提到，在TikTok宣布这一消息之际，美国总统特朗普正以所谓「国家安全」为由威胁禁止TikTok在美运营。
据报道，进入美国市场仅两年多，抖音国际版TikTok下载量一路攀升，从与美各大社交巨头的竞争中突出重围，圈了一大波青少年和年轻用户。然而当 7 月初传出特朗普政府要封禁TikTok的消息后，TikTok上的美国年轻人们立刻不干了。
【微软暂停收购TikTok美国业务谈判】据《华尔街日报》报道，在特朗普上周五表示反对由一家美国公司收购TikTok美国业务后，微软已暂停有关收购TikTok美国业务的谈判。知情人士称，字节跳动创始人张一鸣也已同意出售自己的股份。
1、TikTok是被威胁“关闭”，如果 45 天不能成功卖给美国公司的话。WeChat不是被封杀，特朗普所签署文件中，美国并没有禁用微信，只是不允许美国实体与腾讯以及相关公司进行与微信相关的商业交易，禁止商业交易的具体措施和细节是什么， 45 天之后才会公布。
马化腾可能早就想到，TikTok之后，美国的下个目标就是微信，只是没想到消息来得这么快。8 月 6 日消息，美国总统特朗普正式签署两项行政命令，宣布将在 45 天后全面禁止任何美国个人和企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。
8月3日消息，有媒体报道称字节跳动考虑将TikTok总部由北京迁移到伦敦。该报道指出，字节跳动创始人张一鸣有意在伦敦成立新办公室，英国对于字节跳动此举表示支持和欢迎。对此字节跳动方面回
今日，针对外媒报道的“微软正寻求收购TIkTok全球业务”，字节跳动回应称此消息不属实。
据BBC6 日报道，TikTok方面表示，他们计划在爱尔兰建立一个价值 5 亿美元的数据中心，存储欧洲用户通过短视频应用程序生成的视频、消息和其他数据。该公司表示，建立欧洲数据中心的决定是“长期以来”一直在考虑的事情。
对于上周末传出的微软和TikTok收购交易谈判暂时中止的说法，新浪科技援引微软方面的回应称，双方仍在就收购TikTok在美业务进行讨论，商谈将不晚于9月15日完成。微软还透露可能会邀请其它美国投
作者 | 杨继云报道 | 投资界PEdailyTikTok怎么办？ 7 月 22 日，一则消息传回了国内：据The Information报道，知情人士透露，字节跳动的部分美国投资者，正在与字节跳动商讨联合收购TikTok多数股权的可能性。这些投资方包括红杉、泛大西洋投资、软银以及NEA等全球顶级风投机构。 今日上午，投资界向字节跳动官方求证，对方表示：不予置评。与此同时，投资界还向对字节跳动背后多家VC/PE机构核实，但部分投资方无奈表示目前不方便透
知情人士透露，过去几个月，TikTok一直在跟英国政府商量，希望将该公司总部设在伦敦。这也是该公司希望跟母公司字节跳动保持距离的战略的一部分。知情人士说，该公司正在考虑多个地点，伦敦是其中之一。但TikTok尚未作出任何决定。
DoNews 8月8日消息（记者 丁凡）路透社消息，广告商表示，TikTok正在帮助广告客户为美国禁令做准备，并为无法继续运行的广告活动提供退款。TikTok表示，它将继续履行计划中的广告活动，退还所有无法实现的广告活动款项，并帮助在禁令发生后受到影响的广告合作伙伴迁移到其他平台。早前，美国总统特朗普周四（6日）签署了一项行政命令，将从9月15日开始禁止视频分享应用TikTok和通讯应用微信所属公司与美国的所有交易。
TikTok究竟会何去何从？目前看来，微软将其吃下的决心是越来越强，而且据外媒最新报道，微软有意在全球范围内收购TikTok的所有业务。微软对于TikTok的收购意向此前仅限美国市场，而现在微软正
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