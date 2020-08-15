特朗普延长TikTok出售时间至90天

【TikTok粉丝给特朗普竞选App刷差评】据媒体报道，近期数千名美国青少年给特朗普 2020 年竞选App刷了大量差评。​据报道，进入美国市场仅两年多，抖音国际版TikTok下载量一路攀升，从与美各大社交巨头的竞争中突出重围，圈了一大波青少年和年轻用户。然而当 7 月初传出特朗普政府要封禁TikTok的消息后，TikTok上的美国年轻人们立刻不干了。