百度收录异常希望只是一个过程，而不是一个信号

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:今日早间，站长之家像往常一样通过监控工具查看了收录数据，感觉快哭了!

因为最新发布文章全部存在收录异常，经查询发现，最新被百度收录文章已经停留在十个小时之前。

原本以为是站点内部出现问题，不过经排查并未发现异常，便怀疑可能是百度调整算法导致的。

于是，我们又查询了其它同类站点一天内的收录情况。经站长之家验证发现，包括中关村在线、CnBeta、IT之家、 36 氪等多家同类科技媒体网站均存在新闻源收录异常的问题，大概停留在今晨左右。

从上面的图片可以看出，这些站点最新的新闻源收录情况大部分都停留在 5 至 10 个小时之前。

值得注意的是，在大多数站点普遍存在收录异常的情况下，站长之家却发现，目前最新收录的文章大部分都是来自百家号，事实情况又如何呢?

为了进一步查证这一情况，站长之家用百度热榜排名前十的热搜词进行了验证，最终发现最新收录的文章似乎全部来自百家号。而相同热词的文章媒体网站的最新收录时间停留在好几个小时之前，今日几乎没有新增。

以“江西入室杀人案受害者家属发声”这一热词的收录情况为例，通过百度搜索显示，最近一个小时，相关新闻百家号的收录就有好几条。

而同一个热搜词在媒体网站最新收录时间停留在 8 月 13 日晚上 11 点多。

以下站长之家整理的关于百度热搜是媒体网站和百家号收录情况今日早间收录情况：

这一情况是什么导致的呢?

众所周知，进入移动互联网时代后，流量的入口从网页变成了 App。虽然互联网内容提供商却越来越多，但是APP内容共享壁垒，也导致了百度无法获得有内容索引。百度自己也逐渐意识到了内容和入口的重要性，百家号的上线，理所当然的成为百度生态中最重要的一环。

截止到 2020 年 5 月份，百家号创作者数量已突破 300 万，百度对百家号的扶持，给予了大量多品质化、垂直化、本地化的服务扶持，而且还计划全面打通百度APP、百家号、智能小程序、好看视频、百度百科、百度贴吧以及爱奇艺等所有百度系的移动产品和平台，让百家号创作者能够一次创作，多平台分发。

由于百度对百家号大力扶持，并且在新闻搜索结果中给予了百家号很高的权重和展示扶持，无法避免的是需要切走本属于传统新闻资讯站点的流量。

在 2019 年 1 月的时候，也曾有一篇文章对百度的做法进行了声讨。虽然在舆论的压力下，百度悄悄修改了百家号的显示机制，现在已经不会再优先展示，但不可否认的是，百家号对传统新闻资讯网站的流量冲击还在不断的壮大。

这次的百度收录异常情况，希望只是一个过程，而不是一个信号。

虽然这次的收录异常情况涉及到了大量的站点，而且还是涉及大量的新闻资讯收录，不过基于站长之家运营经验看，百度收录异常还是经常存在的，往往伴随着算法调整，短则 1 天时间就会逐渐恢复正常，长则需要持续1- 2 周的收录波动才会恢复。

站长之家更愿意也更有理由相信，此次大规模收录异常更大的可能是百度内部算法调整导致。

截至到发稿为止，我们还在等待......

对此，站长们又是怎么看的呢?欢迎大家留言区分享自己的看法。