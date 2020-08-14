官宣“服务业数字化”半年后，支付宝占比52%成生活服务最大平台

小程序助力各行业各业数字化还在风口期。 8 月 14 日消息，据第三方数据研究机构QuestMobile近期公布的数据，今年 3 月到 6 月，支付宝月活跃用户数(MAU)增势显著，增加了 2700 万。另外两大小程序平台中，微信月活跃用户数微增 800 万，此外，手机百度月活跃用户数下降 700 万。

除了月活数增加，支付宝也成为国内“生活服务”占比最高的数字平台。此前，QuestMobile发布分行业数据，在平台用户数Top50 的应用中，生活服务类应用支付宝占比最高，为52%;其次是微信的34%，百度则为16%。

自今年 3 月支付宝官宣升级为数字生活平台后，在服务业数字化上动作频频。除传统的支付金融服务外，在市民服务、本地生活服务上，也不断落子：将各行业各业搬上支付宝开数字办事处;把搜索作为平台战略级流量运营入口;以及持续优化首页。

上支付宝开“办事处”需求激增

各行各业在疫情期爆发出庞大的数字化需求。 3 月至今，商家纷纷通过小程序上支付宝开“办事处”。截至目前，截至目前支付宝已经相继推出“数字景区”、“数字生活城市”、“数字市民中心”、“数字出行”、“数字招生办”、“数字招聘办”、“数字酒店”、“数字租赁”等多个领域服务。

其中“数字市民中心”已服务超过 6 亿用户，覆盖全国 337 城，有超过5. 5 万项政务民生服务。“数字景区”覆盖全国超过 1000 个核心景区，“数字酒店”助力全国超过 20000 家酒店完成了数字化升级。

搜索成为最核心运营路径

今年，支付宝平台国内用户量突破 9 亿，小程序数量突破 200 万，为了进一步提高端内服务分发效率，支付宝将搜索定位为战略级运营路径，完善商家搜索自运营能力，让用户通过搜索一步直达服务。

最近 3 个月，支付宝面向第三方开放首页搜索框中心化流量，并开放底纹词、权重等;发布搜索改版，新增数十万金融类搜索关键词，提升金融服务分发效率;升级“品牌直达”能力，完善商家搜索自运营工具。

持续迭代释放流量红利

3 月至今，支付宝首页新增外卖到家、果蔬商超医药等便民生活版块，并基于智能算法为用户推荐喜欢的服务，让每个用户拥有个性化的“专属支付宝”，提升商家精准分发服务的效率; 5 月份，支付宝将收付款码合并，把“出行”这一高频、刚需生活服务放置到首页黄金位，并面向第三方商家开放“应用中心”，为更多小程序提供获取首页亿级流量的曝光机会。

支付宝相关人士表示，改版的总体方向是更加契合数字生活开放平台的定位，让用户更方便地找到各种生活服务，缩短使用路径，改版将是一个长期过程。与此同时，通过改版，支付宝将持续加大对中心化流量红利的释放，让更多第三方商家基于“中心化+去中心化”模式获得增长。

数据显示，基于上述模式，支付宝生态内头部优质商家数量翻了一倍，已经孵化了超 1000 个“超级小程序”。