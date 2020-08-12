字节跳动全资收购百科名医 蓝驰创投领投百科名医A、B轮融资

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:今日，蓝驰创投发布公告称，字节跳动宣布以数亿元完成对百科名医的全资收购，蓝驰创投领投并参与了百科名医的A、B轮融资。

对此，字节跳动方面表示，收购百科名医，主要是为了建设更完整的平台内容生态。我们期待百科名医为今日头条、抖音、西瓜视频等产品，注入更丰富、更优质的医学科普内容，更好地满足用户获取实用医疗健康知识的需求。

据悉，今年 5 月就有媒体报道称，字节跳动完成了对医学科普知识平台百科名医网的全资收购，字节跳动战略投资负责人、游戏业务负责人严授成为后者的法人代表。

去年 9 月，字节跳动已完成对互动百科的全资收购，持股100%。今年4月，字节跳动旗下产品“头条百科”正式上线，百科名医网的属性将与“头条百科”高度契合。

资料显示，百科名医网成立于2010年5月，专注于医学科普知识的制作与传播。多年来制作了各种形式的医学科普内容，包含文字、语音、视频、长图、动漫等，为大众提供可靠、科学、实用的健康科普知识。百科名医网拥有覆盖了现有疾病、症状、治疗、药品等种类的医学科普词条;拥有优质、原创的医疗类科普文章和问答数十万余条;医学科普视频数万集。这些优质内容均被各主要搜索和自媒体平台优先采用展示，每天有数百万的精准用户到百科名医网进行知识访问和查询。