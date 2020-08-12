赴澳门旅游今起将有序开放：商家发数字消费券迎客 游客扫码零接触买单

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赴澳门旅游今起将有序开放：商家发数字消费券迎客 游客扫码零接触买单

2020-08-12 14:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息： 8 月12日起，国家移民管理局开始逐步恢复办理内地居民赴澳门旅游签注，澳门在2020疫情后首次“开关“。

“一早过来我发现大家都自觉带口罩，买东西付款前会领消费券扫码付，全程零接触，放心也开心!”今年以来第一次来澳门的龚小姐说，以前差不多每个月都要往返珠海-澳门一趟，买买东西逛逛街。但今年因为疫情原因，一直到八月份才等来“开关”。她表示，今天要“一次性买个够”，先给父母采购杏仁饼，再去“扫街”囤进口化妆品。

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清朝光绪年间就创立的晃记饼家，是澳门手信招牌之一，原本内地游客都爱来这里排队来把澳门味道带回家。“今年受疫情影响，生意跌到不足去年同期的一成。今天终于盼来‘开关’，太及时了!”时隔半年才首次迎来内地顾客的晃记饼家第四代掌门人高子棋表示，非常欢迎内地新老顾客多光顾，店里会推荐无接触的电子支付，建议客人用支付宝消费券，买单时更实惠。今年初以来，晃记仅靠街坊邻居的帮衬，不得不减产求生，通过本地客流来维持店面运营。“开关”后，高子棋希望生意短期内能恢复三四成。

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据国家移民管理局官网消息：自 8 月 12 日起，恢复办理珠海市居民赴澳门旅游签注;如无特殊情况， 8 月 26 日起恢复办理广东省居民赴澳门旅游签注， 9 月 23 日起恢复办理内地居民赴澳门旅游签注。对此，澳门旅游局方面在接受当地媒体采访時强调：澳门已经准备好，欢迎内地游客来访;而澳门经济局方面则表示，希望本地中小企通过零接触的电子支付方式，促进旅游业复苏。

来自支付宝的数据显示，目前已有超过两万名澳门商家在支付宝上参加“大湾区劲赏节”，发放合计价值过千万元的数字消费券吸引游客。内地、澳门支付宝及香港AlipayHK的用户，均可在参与活动的澳门商铺线下扫码消费和领券抽奖。

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