当当网回应李国庆和俞渝儿子起诉两人：诉讼属实 有婚内约定

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当当网回应李国庆和俞渝儿子起诉两人：诉讼属实 有婚内约定

2020-08-10 15:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息：今日，针对“李国庆儿子起诉俞渝和李国庆”的报道，当当网方面回应称，相关诉讼属实。关于股权分配问题，俞渝、李国庆曾有“婚内约定”，与其子三方股权比例为56：24：20，且已按该比例进行了工商变更。当当尊重当事人的意思自治，也相信法律尊重诚实信用;并将一如既往运用法律武器捍卫公司及所有股东的正当权益，保护公司正常运营。

当当 (2)

昨日晚间，李国庆在微博发长文称，前些天，收到了一纸诉状，自己和俞渝被儿子告上法庭，要求法院确认自己和俞渝为儿子代持当当股份的代持协议有效。

李国庆表示，所有的证据材料都是俞渝提供给儿子的，自己从不惧怕来自任何人的挑战。既然儿子下了战书，也自然会在法律规则框架下和儿子过招。

随后，李国庆再次发文解释称：“俞渝通过代持诉讼把本来非常可能平分的夫妻共同财产先行分割一部分出去。如果成功，则可以对保住俞渝在当当的控制权有非常大的帮助。为此，俞渝以父子亲情可能受到毁灭性破坏为代价也在所不惜。通过代持诉讼把本来非常可能平分的夫妻共同财产先行分割一部分出去。如果成功，则可以对保住俞渝在当当的控制权有非常大的帮助。为此，俞渝以父子亲情可能受到毁灭性破坏为代价也在所不惜。”

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