北京快手科技被北京互联网法院列为被执行人

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北京快手科技被北京互联网法院列为被执行人

2020-08-06 11:03 · 稿源：站长之家

据天眼查显示， 8 月 3 日，北京快手科技有限公司被北京互联网法院列为被执行人，执行标的为 11000 元。


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