百度知道合伙人会员全新升级 为机构提供多种流量变现手段

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：近日，百度知道宣布合伙人会员全新升级，全面开放品牌导流、服务配置、商机转化等原合伙人内测权益，以高转化组件效果为机构提供流量变现手段。

合伙人会员权益具体包括了：商机转化组件、服务插件、电话展现、在线客服、主页装扮、搜索特性卡、优质内容制作等。

以下为各项权益demo图：

知道问答页商机转化组件，含 4 种样式，可收集用户线索、进行商品售卖、品牌导流等

知道问答页服务底栏(可配置官方服务外链，如新品预约、维修网点查询等)

知道机构主页装扮(主页外链导流背景图+商品推广位banner)

合伙人会员上线后，知道合伙人有两种方式能够获取会员权益：

1.直接购买会员，获得对应会员权益; 2. 账号运营达到标准可获得对应等级会员权益;

据悉，完成会员购买或账号运营达到指定标准，即可获得对应的会员等级，解锁相应的会员权益，企业解锁高等级会员权益的同时，也拥有该等级之下所有低阶等级对应的企业权益。合伙人平台每月例行统计企业优质回答与被删除回答量级，自动评定合伙人当月等级，达到等级标准的合伙人将自动开启权益申请与配置权限。

值得注意的是，知道合伙人的回答应以解决提问者问题为主要目标，其中优质回答则需满足以下两方面要求：

1、企业生产者回答的问题需与自己认证领域相符合; 2、回答应满足解决提问者诉求且内容有深度有扩展;

具体详情可：>>>点此进入<<<