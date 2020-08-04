国家广播电视总局：中国网络视频用户达8.5亿

微信视频号是微信新公布的一个分享生活的功能，与微信朋友圈不太一样的是，微信视频号主要以视频的方式来分享展示内容，同时也不仅限于好友自己的分享，因此对于扩大社交范围也有一定的帮助。视频号的时长最多可以有多久呢，以下我们来一起看下具体的时间限制。