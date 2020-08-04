国家广播电视总局：中国网络视频用户达8.5亿

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国家广播电视总局：中国网络视频用户达8.5亿

2020-08-04 15:26 · 稿源：站长之家

在今日的互联网影视峰会上，国家广播电视总局广播影视发展研究中心主任祝燕南公布数据称，截至 2020 年 3 月，网络视频(含短视频)用户规模达8. 5 亿，较 2018 年底增长1. 26 亿，占网民整体的94.1%。

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