国家网信办：推进微信、微博等13家平台公众账号分级分类

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国家网信办：推进微信、微博等13家平台公众账号分级分类

2020-07-29 17:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:据网信中国消息， 7 月 28 日，国家网信办召开专项部署会，全面部署加强“自媒体”规范管理工作，决定自 7 月 29 日起，在全国范围内开展为期 3 个月的进一步加强“自媒体”基础管理专项治理行动，夯实管理基础，促进“自媒体”健康有序发展。

微博 (1)

国家网信办负责人表示，近年来，国家网信办会同有关部门坚持依法治网，大力开展“自媒体”专项整治行动，依法处置违法违规账号和信息，严格内容生态治理，行业生态得到初步改善，“自媒体”乱象得到初步遏制。但“自媒体”散布虚假信息、歪曲党史国史、宣扬错误价值观、恶意营销、敲诈勒索等现象屡禁不止，公众账号信息服务质量距离广大网民期盼还有不小差距，“自媒体”平台基础管理能力亟待进一步提高。针对突出问题，必须从基础管理这一关键环节入手，坚持依法治理、标本兼治、管建并举，动员各方力量，有效根治“自媒体”领域的痼疾顽症。

国家网信办负责人强调，要抓住关键环节，狠抓任务落实，以全面排查清理问题账号为基础，以推进分级分类管理为重点，进一步压紧压实平台、用户、属地管理责任;要重点推进微信微博等 13 家主要平台的公众账号分级分类，为“自媒体”账号的属地管理、精准管理、信用管理打下坚实基础，提升“自媒体”规范管理水平;要深入推进相关法规修订工作，重点完善“自媒体”账号内容生产和运营的行为规范，优化平台运行规则;要强化技术治网能力建设，为实施规范管理提供支撑;要建立健全正向激励机制，引导鼓励“自媒体”运营主体生产高质量信息内容;要在网络综合治理体系框架内，建立健全“自媒体”治理体系，形成多部门协调监管、社会各方共同参与的治理格局，全面推进“自媒体”依法管理、规范管理、综合治理。

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