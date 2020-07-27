美团互助升级：用户可随时加入退出 并明确公示扣款时间

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美团互助升级：用户可随时加入退出 并明确公示扣款时间

2020-07-27 20:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息:今日，美团互助发布公告称，将优化产品体验。具体包括了：用户可随时加入和退出、明确公示扣款时间、结余用于分摊。

同时，美团互助公布数据称，目前有超过三千万会员加入。单一案件的互助金，会员分摊费用不超过0. 1 元。每一个会员， 2020 年全年总分摊金额将不超过 50 元，如有超出部分全部由美团互助承担。

资料显示，美团互助于2019 年 6 月 28 日上线，年龄在 30 天— 39 周岁，都可“ 0 元加入”。美团互助采用“定额+报销”的互助方式，患病会员单次可申领最高 35 万元互助金。其中，“定额”互助金为单次最高互助金的20%，且一次性支付给患病会员。后续患病会员根据实际医疗费用，以“报销”方式申领互助金。

美团

以下为美团互助公告全文：

从 2019 年 6 月上线到现在，美团互助已经成立一年多了。我们希望搭建一个公开、透明的互助平台，让大家聚在一起，相互帮助。在这里，如果有一个人罹患大病，其他人会分摊费用，通过这种方式，每个人能获得最高 30 万元重大疾病保障，以此一起抵御潜在的健康风险。

目前，对单一案件的互助金，会员分摊费用不超过0. 1 元。每一个会员， 2020 年全年总分摊金额将不超过 50 元，如有超出部分全部由美团互助承担。未来，我们每年都会公布封顶的分摊金额。

现在，我们有超过三千万会员加入，靠大家的力量，陆续帮助了很多患病会员，这让我们深感责任重大。为进一步保障和提升体验，我们听取了用户的意见和反馈，再次优化产品体验：

1.随时加入和退出，提升用户体验。

首次加入时，用户点击申请加入，并授权自动扣款成功后，就加入到美团互助中，获得保障、参与分摊;若中途希望离开，在美团互助产品页面，联系智能客服可一键退出。但如果大家还想加入，欢迎回来。

2. 明确公示扣款时间，提前了解详情。

每个月 6 日和 20 日是案例公示日， 13 日和 27 日是扣款分摊日。在每一次公示及分摊自动扣款前，都会推送美团App站内消息，让大家提前了解每一期的分摊情况。

3. 结余用于分摊，每一分都用于救治。

当分摊金额尾数不足 1 分钱时，由于人民币最小的单位是分，按照 1 分钱计算，多出的扣款成为结余，结余将用于抵扣分摊金。根据公示，本期分摊金额，由结余抵扣，不需要会员额外扣款。

我们还将进一步加强信息审核，保证每一个案例的真实性，用户可随时拨打客服电话95172- 7 联系我们。最后，再次感谢大家的关注和支持。

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