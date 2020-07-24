微信：微信品牌小程序正式开启公测

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 微信最新资讯 > 正文

微信：微信品牌小程序正式开启公测

2020-07-24 17:38 · 稿源：站长之家
文章目录

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息：今日，微信宣布，微信品牌小程序正式开启公测，提供“通用品牌认证”和“电商品牌认证”两种认证方式。认证后，即可享受品牌小程序专属的多项产品能力。

通过认证后，官方背书标签将在搜索结果、小程序资料页( 8 月初上线)等场景中展现，帮助品牌树立品牌信息，用户也可轻松识别出品牌并获得官方提供的信息和服务。

QQ截图20200724174114.jpg

同时，通过认证后，品牌方可自行配置最多 6 个符合要求的召回词，方便品牌方获得更多的潜在流量。当用户输入品牌配置好的召回词，小程序账号的搜索结果将会首位展示对应的品牌小程序。

微信举例称：“以小程序WeStore为例，当用户在“发现-小程序”顶部搜索框输入“微信周边”、“微信气泡狗手办”等召回词时，搜索结果将首位展示小程序WeStore。”

QQ截图20200724174147.jpg

此外，微信还表示，而通过“电商品牌认证”的小程序，除了能配置召回词外，还可以在小程序搜索结果中配置 3 个商品运营位，并支持点击后跳转至商品页面。当用户通过“发现-小程序”顶部搜索框搜索喜爱的品牌时，即可轻松跳转爆款商品，直达官方购买渠道。

认证方面，品牌方按认证要求准备材料齐全后，可登录小程序MP后台并在左侧导航栏中找到“品牌小程序”专区，根据自身需求选择对应认证方式，按流程指引即可轻松完成认证。需要注意的是，一个品牌商标只能用于一个品牌小程序的认证，每个小程序一个自然年内只能认证 2 次，每次只能选择一种认证方式。

以下为认证要求：

通用品牌认证

适用范围不受限于小程序经营范围，认证后即表示该小程序的服务、信息、商品等由品牌官方提供。需满足以下条件才可完成认证。

1.1 基础要求

满足现有微信主体认证要求。

1.2 安全及服务要求

近半年不得出现严重违规(涉黄涉政、假冒伪劣、欺诈)。

认证期间出现重大事故或高频客诉问题，平台有权视具体情况随时中止相关功能。

1.3 品牌影响力基础要求

(满足以下任一基础要求即可)

公众号粉丝数大于 1 万。

小程序近 30 日平均日活大于100。

1.4 品牌直营要求

1.4.1 自有品牌

商标要求：品牌或厂家自有品牌需提供《商标注册证书》。

1.4.2 授权品牌

商标要求：1)需提供商标所有方的《商标注册证书》;2)需提供商标所有方给到的《品牌小程序独占授权》(授权时间需 1 年以上)。

电商品牌认证

适用于电商售卖的小程序，认证后即表示该小程序为品牌方在微信中的官方店铺，其中的商品及服务由品牌方直接提供。需满足以下条件才可完成认证。

2.1 满足“通用品牌认证”中的所有要求

2.2 资质要求

商家小程序属于商家自营或者电商平台类目，并满足开放的服务类目中的对应资质要求。

2.3 电商产品能力要求

小程序具备客服、订单管理、发起退款售后的产品能力。

2.4 店铺类型要求

2.4. 1 品牌直营店

售卖范围要求：只能售卖该品牌的商品。

2.4. 2 品牌卖场店

商标类型要求：需要是 35 类商标(服务类型商标)。

销售品牌授权：对于小程序中售卖的其他品牌的商品，需要由每个品牌方提供《销售授权书》(授权时间 1 年以上)，且需要自商标持有人为源头的二级以内授权。

售卖范围要求：只能售卖自己品牌商品，或者有《销售授权书》的品牌的商品。

QQ截图20200724174215.jpg

网友热搜:

微信品牌主页怎么开通qq里面类似微信小程序怎么关社交微信小程序开发怎么做微信小程序微信答题小程序制作教程微信电商小程序制作微信小程序如何选浮窗微信小程序助手微信小程序漏洞禁止孩子玩微信小程序77秒微信小程序微信小程序开发教程
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
旺家星家具 金史密斯筋膜枪 dnf重霄弹药专家 中国首个火星车 微信品牌小程序 滴滴特惠 联想拯救者电竞手机Pro 八戒严选 猪八戒八八节 小山美创 孟晚舟案证据公开 滴滴特惠快车 cf泳装派对活动

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM