微信：微信品牌小程序正式开启公测

文章目录 通用品牌认证

电商品牌认证

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息：今日，微信宣布，微信品牌小程序正式开启公测，提供“通用品牌认证”和“电商品牌认证”两种认证方式。认证后，即可享受品牌小程序专属的多项产品能力。

通过认证后，官方背书标签将在搜索结果、小程序资料页( 8 月初上线)等场景中展现，帮助品牌树立品牌信息，用户也可轻松识别出品牌并获得官方提供的信息和服务。

同时，通过认证后，品牌方可自行配置最多 6 个符合要求的召回词，方便品牌方获得更多的潜在流量。当用户输入品牌配置好的召回词，小程序账号的搜索结果将会首位展示对应的品牌小程序。

微信举例称：“以小程序WeStore为例，当用户在“发现-小程序”顶部搜索框输入“微信周边”、“微信气泡狗手办”等召回词时，搜索结果将首位展示小程序WeStore。”

此外，微信还表示，而通过“电商品牌认证”的小程序，除了能配置召回词外，还可以在小程序搜索结果中配置 3 个商品运营位，并支持点击后跳转至商品页面。当用户通过“发现-小程序”顶部搜索框搜索喜爱的品牌时，即可轻松跳转爆款商品，直达官方购买渠道。

认证方面，品牌方按认证要求准备材料齐全后，可登录小程序MP后台并在左侧导航栏中找到“品牌小程序”专区，根据自身需求选择对应认证方式，按流程指引即可轻松完成认证。需要注意的是，一个品牌商标只能用于一个品牌小程序的认证，每个小程序一个自然年内只能认证 2 次，每次只能选择一种认证方式。

以下为认证要求：

通用品牌认证

适用范围不受限于小程序经营范围，认证后即表示该小程序的服务、信息、商品等由品牌官方提供。需满足以下条件才可完成认证。

1.1 基础要求

满足现有微信主体认证要求。

1.2 安全及服务要求

近半年不得出现严重违规(涉黄涉政、假冒伪劣、欺诈)。

认证期间出现重大事故或高频客诉问题，平台有权视具体情况随时中止相关功能。

1.3 品牌影响力基础要求

(满足以下任一基础要求即可)

公众号粉丝数大于 1 万。

小程序近 30 日平均日活大于100。

1.4 品牌直营要求

1.4.1 自有品牌

商标要求：品牌或厂家自有品牌需提供《商标注册证书》。

1.4.2 授权品牌

商标要求：1)需提供商标所有方的《商标注册证书》;2)需提供商标所有方给到的《品牌小程序独占授权》(授权时间需 1 年以上)。

电商品牌认证

适用于电商售卖的小程序，认证后即表示该小程序为品牌方在微信中的官方店铺，其中的商品及服务由品牌方直接提供。需满足以下条件才可完成认证。

2.1 满足“通用品牌认证”中的所有要求

2.2 资质要求

商家小程序属于商家自营或者电商平台类目，并满足开放的服务类目中的对应资质要求。

2.3 电商产品能力要求

小程序具备客服、订单管理、发起退款售后的产品能力。

2.4 店铺类型要求

2.4. 1 品牌直营店

售卖范围要求：只能售卖该品牌的商品。

2.4. 2 品牌卖场店

商标类型要求：需要是 35 类商标(服务类型商标)。

销售品牌授权：对于小程序中售卖的其他品牌的商品，需要由每个品牌方提供《销售授权书》(授权时间 1 年以上)，且需要自商标持有人为源头的二级以内授权。

售卖范围要求：只能售卖自己品牌商品，或者有《销售授权书》的品牌的商品。