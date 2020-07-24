最难毕业季带火支付宝“宅赚”，兼职当主播、段子手成95后就业新选择

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最难毕业季带火支付宝“宅赚”，兼职当主播、段子手成95后就业新选择

2020-07-24 13:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:2020 年的夏天， 874 万大学生告别校园，又比去年增加了 40 万，形成了“最难毕业季”。与往年不同的是，有一批年轻人拒绝了朝九晚五的工作，选择宅在家里。

宅家就一定是“咸鱼”、“废柴”吗?这些年轻人用支付宝上“宅家赚钱”的机会，让自己的人生多了一种选择。近半年来，支付宝“数字招聘办事处”有超50万商家发布招聘岗位，光在青团社小程序里，就发布了 2000 多万个兼职岗位数，数量是去年同期的 3 倍。这些岗位吸引了 6500 万人次的大学生投资简历，其中能够宅家赚钱、足不出户的比例占到一半，平均日薪在 200 元以上。

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 支付宝上有不少“宅赚”岗位可供大学生选择

“宅赚青年”已经是一个不容忽视的群体。据悉，今年以来，通过支付宝选择“宅赚”的求职者增长了近 7 倍，95- 00 后成主力。 97 年的应届毕业生朱彬娜从疫情以来，就开始在支付宝上找宅赚，日语专业的她接了声音主播的活，每天晚上直播3- 4 小时，主要是跟粉丝聊聊漫画、教一点日语，积累了 500 个粉丝，“虽然不能财富自由，但至少实现了生活自由。”

96 年的研究生郑颜紫绮是一个脑洞段子手。在她看来，在家工作更有性价比，“不需要出门跟人打交道，也不存在路上通勤的时间。在大城市里一般通勤也是1- 2 小时，加上女孩子出门都要好好打扮一番，洗头、化妆、换衣服，一个小时又没了。出门工作性价比太低了。”

据了解，目前电竞主播、声音主播、脑洞段子手、各地方言翻译、梦话剪辑师等 5 大新奇岗位最受年轻人欢迎，这些工作基本按日计薪，做多少就赚多少。工作的时间节奏则完全由自己把握。蚂蚁集团CEO胡晓明近日表示，在数字化时代，一个人就是一家公司已经成为现实，越来越多的个性化创业创新将会出现。

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支付宝上热门“宅赚”兼职岗位TOP 5

近日，国家发改委等 13 部门公布文件明确鼓励发展新个体经济，明确支持电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。中南财经政法大学副教授胡宗彪表示，这在一定程度上也意味着，时代变迁使得年轻人和父辈们在就业理念等方面出现了差异，尤其是在数字时代来临的背景下，“宅赚”成为年轻人热衷的一种新就业选择，已经成为一种趋势。

与此同时，今年 3 月支付宝宣布升级为“数字生活开放平台”，聚焦助力服务业数字化升级。几个月来，各行各业把服务搬进支付宝，设立“数字办事处”已成趋势，截至目前，全国已有 1000 多家数字景区、 300 多城市数字市民中心、 100 多个数字消费券城市。

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