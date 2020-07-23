欧菲光回应被列入实体清单；淘集集启动破产清算案债权申报；快手直播日活达1.7亿人

欧菲光回应被列入实体清单

昨日晚间，针对“被美国商务部列入实体清单”一事，欧菲光发布声明回应称，欧菲光一向恪守法律法规，对所有雇员一律平等对待并充分保障其合法权益。美国商务部做出该决定不符合客观实际情况。我们呼吁美国重新审视，并期待就此事与美国相关部门进行沟通，希望得到公平公正的对待。

同时，欧菲光表示，将采取积极妥善的应对措施，一如既往地为客户提供优质产品和服务。欧菲光也将持续为所有雇员提供平等、友善、积极的工作氛围和职业发展路径。

据悉，美国商务部于 2020 年 7 月 20 日将南昌欧菲光科技有限公司列入最新的“实体清单”。

淘集集启动破产清算案债权申报

据科创板日报报道，淘集集所在上海欢兽实业有限公司开始向商户发送破产清算案债权申报通知。上海市第三中级人民法院于 2020 年 3 月 31 日裁定受理上海欢兽破产清算一案，并于 2020 年 4 月 27 日指定上海欢兽清算组担任管理人。

2020 年 7 月 17 日，上海三中院发布公告，确定本案债权申报截止日期为 2020 年 10 月 12 日。

去年 12 月，淘集集宣布，由于资金未能如期到账，并购重组失败，接下来公司将寻求破产清算或破产重整。

昨日，快手大数据研究院发布《2020 快手内容生态半年报》，报告显示，快手游戏短视频日活已经超过 9000 万，快手二次元日活已突破 5000 万，快手二次元日活已突破 5000 万、快手直播日活至1.7 亿。

快手用户城市分布方面，一线用户占比 15%，二线用户占比 30%，三线用户占比 24%，四线及以下用户占比为 31%。

此外，报告还显示，自 2019 年 7 月至 2020 年 6 月，3 亿用户在快手发布作品，30 岁以下用户占比超 70%。