国家广播电视总局：无线模拟电视今年底退出历史舞台

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国家广播电视总局：无线模拟电视今年底退出历史舞台

2020-07-22 17:02 · 稿源：站长之家

据央视新闻报道，国家广播电视总局表示，我国地面数字电视覆盖网全面建成，到今年底，无线模拟电视将退出历史舞台，全面进入数字电视时代。截至目前，全国有线电视和直播卫星用户分别达2. 1 亿户和1. 3 亿户。

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