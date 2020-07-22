国家广播电视总局：无线模拟电视今年底退出历史舞台

科技给人们带来了很多的影响，尤其是高品质的生活体验，目前人们因为一个数码产品的存在，让看电视变得更加有可能性，这个产品就是电视盒子，那么电视盒子哪个好，这边小编给大家来做个分析并给大家推荐几款比较热门的电视盒子。1、 当贝盒子当贝盒子肯定是最先推荐的，目前电视盒子中，当贝的两款电视盒子分别获得了高端和中端两个分类获得了最好的成绩，去年当贝发布的当贝超级盒子B1，主打高端配置，是目前国产电视盒子中配置最