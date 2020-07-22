国家广播电视总局：无线模拟电视今年底退出历史舞台

据央视新闻报道，国家广播电视总局表示，我国地面数字电视覆盖网全面建成，到今年底，无线模拟电视将退出历史舞台，全面进入数字电视时代。截至目前，全国有线电视和直播卫星用户分别达2. 1 亿户和1. 3 亿户。
据央视新闻报道，国家广播电视总局表示，我国地面数字电视覆盖网全面建成，到今年底，无线模拟电视将退出历史舞台，全面进入数字电视时代。截至目前，全国有线电视和直播卫星用户分别达2. 1 亿户和1. 3 亿户。
近日国家广播电视总局发布《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知》，根据 2012 年印发的《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，决定自 2020 年 6 月 15 日启动关停中央、省、市、县地面模拟电视信号工作。
【TechWeb】7月17日消息，近日，广电总局下发《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知》，根据2012年印发的《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，决定自2020年6月15日启动关停中央、省、市、县地面模拟电视信号工作。根据通知，6月15日起，各地启动中央节目地面模拟电视信号关停工作，8月31日前完成，有特殊情况的经广电总局批准后，于12月31日前完成关停。与此同时，6月15日起，各地启动地方节目地面模拟电视信号关停工?
科技给人们带来了很多的影响，尤其是高品质的生活体验，目前人们因为一个数码产品的存在，让看电视变得更加有可能性，这个产品就是电视盒子，那么电视盒子哪个好，这边小编给大家来做个分析并给大家推荐几款比较热门的电视盒子。1、 当贝盒子当贝盒子肯定是最先推荐的，目前电视盒子中，当贝的两款电视盒子分别获得了高端和中端两个分类获得了最好的成绩，去年当贝发布的当贝超级盒子B1，主打高端配置，是目前国产电视盒子中配置最
6 月 29 日，小米电视官方微博宣布，小米电视大师系列超高端新品将于 7 月 2 日下午 2 点发布。雷军也在微博上表示：「小米超高端的OLED电视来了，非常惊艳！」这也意味着，小米电视大师系列定位旗舰产品。
说起电视盒子的概念，也许还有许多人都分不清电视盒子、机顶盒、网络机顶盒、OTT盒子这几个词的意思，更不用说弄清楚它们是干什么用的了。由于日常生活用词语境的交融，上述名词的概念有很多交叉重叠的地方，如果严格上来说，我们可以把电视盒子、网络机顶盒、OTT盒子看作是同一类的盒子，它们主要是近几年互联网与机顶盒结合的产物。机顶盒可以单独作为一类，是一个连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视
现在的电视机已经非常智能了，也可以连接网络享受互联网的资源，那么智能电视还需要盒子吗？其实是需要的，电视盒子升级相对于电视机来说成本更低也更简单，一台电视机就算现在是最新款，过了几年也难逃落后的命运，这个时候换一台电视盒子可比换一台电视机成本低多了。那么什么电视盒子更好用呢？下面小编就给大家总结了五款实用的机型。第一款：泰捷WE30C电视盒子低价盒子很容易出现卡顿、死机、不耐用等各种问题，买一台泰捷WE3
电视盒子一直以来都受着广大消费者的喜爱，而近些年的发展，无论是手机还是智能电视，性能以及功能都有着进一步的提升。电视盒子作为我们家庭影音最重要的一款产品，依然会离不开我们的身影，消费者购买电视盒子不仅能享受更多的影视资源，而且在功能体验上相比较单调的智能电视而言，有着不一样的特色，下面盘点五款家庭实用的电视盒子，在下面的电视盒子榜单中，我们能更加了解哪款电视盒子更值得我们购买。第一款:当贝盒子B1当?
消费升级大时代下，消费者对生活品质的要求越来越高。5G+8K在改变人们观看世界的方式，让视觉体验迈向全新时代的同时，也展现出了广阔的应用前景。在5G带动下，8K影音娱乐、8K工业应用、8K融媒体平台、8K智慧医疗等诸多领域正深度影响消费者生活。目前，三星是少数具备完整5G解决方案和8K显示产品的品牌之一，三星8K电视将创新科技展现给全球消费者。2020 年中国彩电市场将进入结构升级的高质量发展阶段，伴随中国消费经济的增长，
在彩电市场持续萎靡的背景之下,智能电视依靠更具潮流的产品理念及更友好的使用体验完成产品升级,成为家电行业的一匹黑马。据调查,2020年2月中国智能电视的日均使用时长环比大幅增长11.5%,这无疑为整体规模增长乏力的彩电行业注入了一剂强心针;另有报告称,2020年智能电视市场渗透率将达到90%以上*。电视遇见AI,不仅是基础功能的迭代焕新,而是生活品质与方式的跃进。AI与语音的结合,势必为智能电视发展新赛道中一条必由之路。TH1520-
小米电视将在7月2日举行直播品鉴会，届时会发布旗下首款超高端芯片大师系列，据悉这款电视会采用OLED，120Hz 刷新率，支持杜比全景声和杜比视界。
6 月 12 日，三星电视的QLED 8K电视Q950TS在成都苏宁举行新品首发活动，首发仪式以网络直播的形式与广大消费者见面。三星QLED 8K电视Q950TS带来更有沉浸感的视觉观感和更人性化的智能操控体验，让未来美好生活呈现眼前。三星电视带来美好生活三星电子大中华区消费电子部四川分公司总经理朴松鹤、苏宁易购集团成都地区管理中心家电公司总经理代精飞等嘉宾莅临直播间，共同见证三星QLED 8K电视Q950TS成都苏宁首发。三星电子大中华区?
经过近半年的调整，各行各业正逐步走出疫情的阴霾。刚过去不久的618年中大促，让电视行业终于迎来了一波回暖，与此同时TCL电视在整个行业低迷的情况下呈现出了逆势增长，不仅在618年中大促获得全渠道销售第一，又在近期获得了线下市场份额第一。TCL电视传统渠道第一，零售量份额破30%据中怡康数据显示，2020年第28周（7/6-7/12）线下电视产品销售排名，TCL电视在传统渠道中名列第一，其零售额份额占比达29.1%，零售量份额占比33.3%
今日，针对“拍卖上千个商标”一事，乐视回应称，乐视网商标被天津嘉睿汇鑫购得。天津嘉睿目前是致新云网的控股公司，而致新云网的实控人是乐视电视管理层，因此乐视电视不会受此次商标拍卖的影响，会继续正常经营。拍卖中除天津嘉睿外，还有其他买家报名并出价，显示出市场对乐视品牌看好。
6月29日消息，小米宣布旗下首款超高端电视新品大师系列将于7月2日发布。小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，小米超高端OLED显示非常惊艳。从海报来看，小米首款超高端OLED显示的关键
目前已有多家机顶盒、电视接入了地震预警服务，比如大家熟知的四川广电、移动、TCL、小米等。每当地震出现时，电视会出现一些地震弹窗，有的只是在屏幕右下角出现小弹窗，有时则是在屏幕中央出
客厅是家中最重要的娱乐活动区域，所谓“客厅”，顾名思义是平时用来接待客人的地方，自然也是一个家的门面，是家庭装修的重中之重。因此笔者在这给大家提供一些客厅装修的小贴士，希望能够让大家少踩坑。大家对客厅的装修风格各有不同，但首先都要注意保证客厅位置的采光，这能让人觉得客厅更大，家具也要先考虑实用性才购买，预留足够的活动空间。其次是，像电线、水管、涂料、瓷砖（地板）等硬装一定要选择质量高的，避免使用过
电视盒子哪个好？想必这个问题苦困扰了很多朋友。那今天小编就结合自己多年数码经验，给关注我的读者们一个小福利，推荐几款人气爆棚的电视盒子。1.泰捷WE30C电视盒子优势：专业看视频的电视盒子现在市面上的低价盒子很多虽然宣称5G，但连开网页都卡，经常无法连接至死机，毛病真的是吐槽一晚上都说不完。而有着 15 年音视频研发经验的泰捷盒子呢，就要甩低价盒子几条街了，是一个专业看视频的电视盒子品牌，官方宣称“一台顶三台?
如果想要送老人礼物，最重要的不是贵重，而是贴心。买他们真正需要的，真正解决了他们问题的，父母或者长辈才会真的开心。而解决他们在家观影娱乐过程中的小烦恼，不失为一个非常好的切入点，因此这里就推荐大家一款非常适合老人看的电视盒子:当贝超级盒子H1。这款电视盒子就非常适合老人观看，能解决老人不会安装、不会操作、看不了电视节目等多种问题。首先它的配置就十分强悍，华为海思芯片，2G+16G大存储，这个阵容看电视的时?
电视盒子这几年都很流行，几乎成了家家户户必备的一款数码产品，搭配着智能电视用，资源多、操作也简单，但不得不说，电视盒子行业鱼龙混杂，新手一个不小心就会踩坑。那今天呢，就给大家列出好用的五款机王，真的是剁手也要买的数码单品。一．泰捷WE30C电视盒子—— 15 年老牌子市面上很多低价盒子被吐槽就是辣鸡，一开始用几天还行，过段时间就老是断网，无线网联不上，还会自动重启。15 年老牌子泰捷WEBOX就完全不同了，毕竟是?
在今年全民抗疫的大环境中，索尼用实际行动践行企业社会责任，一方面为抗疫贡献力量，另一方面积极使用线上直播这一互动形式，第一时间为消费者带来新鲜科技产品。 2020 年 3 月 31 日晚，索尼(中国)有限公司举行了一场以"智享芯视界"为主题的在线发布会，正式推出 2020 年电视新品，其中一款索尼A8H OLED电视引人瞩目，那么我们一起来探讨一下索尼A8H OLED电视为何如此吸引人眼球。音效方面此次索尼A8H 4K OLED电视的银幕声场技术
7月22日消息，今晚8点，百度APP联合中国火星探测工程全网首发中国第一辆3D火星车，你只需在百度APP搜索“火星车”，就能看到清晰炫酷的火星车全方..
千呼万唤始出来。视频号转发到朋友圈，终于不再只是一个“可怜“”的小链接，而是“有头有脸”的大卡片了。..
OPPO近日在日本东京宣布将通过日本运营商KDDI和软银正式销售5G智能手机产品。OPPO Find X2 Pro将于今日起在KDDI开售，OPPO Reno3 5G版将于7月31日..
苹果AirPods Pro新升级了降噪功能，但是价格也上升了不少。对于新手用户来说，苹果AirPods Pro是否值得买？今天就综合口碑、销量和人气等等，为大..
目前租房一族非常之多，尤其是中国一二线城市，购房成本太高，越来越多的年轻人选择租房，但是租房要警惕暗藏在出租屋里的摄像头。7月22日消息，据..
7月22日消息，今天，国产游戏《中国式家长》官方在Steam 发布公告，称由于游戏优化和调整，游戏将与近期与大家暂时告别一段时间，在不久的将来，等..
7月22日消息，京东数字科技集团对外宣布，集团有5篇论文被ICML 收录。如果从ICML发布的论文接收结果来看，京东数科的入选数量位列中国企业第四名。..
近日，北京一九付支付科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京滴滴支付技术有限公司。据悉，该公司由上海时园科技全资控股，后者为滴滴出行..
中国首辆火星车正式亮相介绍。据央视新闻报道，今天（ 22 日），中国火星探测工程正式对外发布「中国首次火星探测任务天问一号1∶ 1 着陆平台和火..
炎炎夏日，就是要边吹空调，边快乐游戏！这个时候，要是游戏和加速一起来那就更快乐啦，而如果PC+手机+主机全方位覆盖，游戏加速随时享受，那简直..
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炎炎夏日，与其出去暴晒汗流浃背，宅在家里吹着空调看看电视不香吗？作为家庭客厅的主要娱乐设计，电视网络机顶盒就成为了重要的主角啦。不过电视..
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妄想山海最近很多新手加入其中，很多新手玩家还不知道要怎么玩好妄想山海，开局其实是重点，所以今天就来为大家分享一下妄想山海新手入坑全指南..
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7月22日消息，据国外媒体报道，根据计划，电动汽车厂商特斯拉，在明日将发布二季度的财报，特斯拉上海超级工厂的建设进展有望再次公布。特斯拉是在..
7月22日，据媒体报道，中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社共同发布了新媒体蓝皮书：《中国新媒体发展报告No.11（2020）》。报告..
今天，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，《意见》指出，近年来，我国营商环境明显改善，但仍..