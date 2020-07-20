疫情重创旅游业，这家旅游AI创企却逆风翻盘实现盈利，怎么做到的？

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 模式 > 关键词 > 在线旅游业最新资讯 > 正文

疫情重创旅游业，这家旅游AI创企却逆风翻盘实现盈利，怎么做到的？

2020-07-20 08:40 · 稿源：站长之家

今年 3 月份，随着新冠疫情蔓延导致全球进入封锁状态时，总部位于多伦多的旅游初创公司Snaptravel的业务一夜之间下降了80%。

在这种艰难的情况下，Snaptravel却能逆风翻盘。据称，其年增长率为300%，预计到 2021 年销售额将达到 10 亿美元。

据悉，Snaptravel通过即时通讯服务WhatsApp、Messenger和SMS提供预订酒店服务，并与亚马逊Alexa和谷歌Home合作。自 2016 年成立以来，该公司已经筹集了 2240 万美元的资金，投资方包括Inovia Capital、澳大利亚电信巨头Telstra和NBA明星斯蒂芬·库里等等。

在线旅游网站

疫情来袭，全球旅游业一落千丈

2020 年初，Snaptravel的业务蓬勃发展，但当 2 月份预订量飙升时，Snaptravel的创始人侯赛因•法扎尔(Hussein Fazal)和亨利•施(Henry Shi)就感觉到这种发展不对劲。

事实证明他们的不安是对的，由于酒店试图减轻疫情带来的影响，采取了大幅打折的方式，从而推动了需求增长。

几周后，感染新冠病毒人数开始激增，各国逐渐加强采取隔离措施，使得旅游业一落千丈。世界各地的酒店纷纷停止营业，希尔顿(Hilton)等大型连锁酒店也发布了入住率下降至10%的警告。数据显示，Airbnb在美国部分地区的房价低至3%。

Snaptravel也被不断涌入的取消预订的退款申请淹没了，法扎尔和施知道他们需要迅速采取行动。

在旅游业崩溃之际，Snaptravel的创始人却能在短短 60 天内扭转了公司的颓势，实现了盈利。对于其他遭受疫情重创的公司来说，Snaptravel惊人的复苏给它们上了一课，告诉它们如何在危机时刻迅速行动，重塑自我。

到 3 月底，全球经济陷入停滞，大规模裁员席卷了旅游行业。比如挪威航空公司和北欧航空公司解雇了90%的员工，万豪国际集团解雇了数万名员工。

投资公司Inovia合伙人帕特里克·皮切特(Patrick Pichette)开始担心该公司投资组合中的公司。这位即将成为Twitter董事长的人在 2008 年全球经济危机期间担任谷歌的首席财务官，在应对危机方面有着丰富的经验。他知道，为了生存，风投的初创公司需要迅速采取果断行动。

4 月 1 日和 5 月 13 日，皮切特与Inovia的首席执行官和首席财务官召开了会议。

Inovia合伙人、Snaptravel董事会成员克里斯•阿森诺特(Chris Arsenault)表示：“我们告诉他们，需要储备足够的现金，让 2021 年 12 月前都能正常发放工资。”“在不确定的时期，计划是没有用的。你唯一能做的就是以 30 天为周期计算出接下来的 90 天，然后每周都进行现金管理。”

1.jpg

逆风翻盘，用一招预订量增加了25%

考虑到Inovia的建议，法扎尔和施制定了尽快盈利的路线。这与他们以前管理业务的方式相比是一个重大变化。在那之前，Snaptravel一直专注于积极增长，在争取用户的过程中不断亏损，并在全球范围内不断的拓展业务。他们的做法包括：

首先，首先终止了会快速消耗资金的业务，并与他们的酒店合作伙伴协商客户退款。然后，他们将注意力转移到成本分析上，并排除了任何对利润没有直接贡献的项目。这使他们的工作量减少了一半，并帮助他们为公司确定了明确的方向。

另外，Snaptravel也开启了裁员举措，虽然该公司不愿透露裁员的规模，但法扎尔和施表示，他们将员工的遣散费提高了一倍，延长了福利等等。在CEWS的帮助下，剩下的员工避免了减薪，他们的权益提高了10%。(站长之家注：CEWS是加拿大版的美国工资保障计划)。

做到了节流，法扎尔和施很明确他们还需要增加新的收入来源，以取代在疫情之前他们主导业务方式。

2.jpg

Snaptravel利用人工智能预测功能，加大了发送符合用户偏好的酒店交易信息的力度，通过他们发起的对话，预订量增加了25%。他们发现，个性化、对话式的、相关的和时效性的信息让客户觉得Snaptravel理解了他们的需求，并创造了以前不存在的需求。

3.jpg

法扎尔和施还发现，顾客愿意为VIP身份支付费用，并有专人负责处理复杂的预订和特殊待遇。

法扎尔表示：“在疫情爆发之前，我们没有盈利，但我们现在有了。”“我们在 5 月份报告了首次盈利，自 7 月 1 日以来一直在增长，当时每周预订量与大流行前持平。”

把最糟糕的时代变成最好的机会

尽管经历了大流行的黑暗时期，Snaptravel的业务重组使公司更具弹性，处于更好的处境。今年 4 月，在Inovia与初创公司的会议上，法扎尔在回答自己想创造什么的时候，他说：“我们想成为旅游业的柠檬水，一个基于人工智能驱动的电子商务平台，让它颠覆一个传统行业。”

现在，Snaptravel正在大举招聘，不过他们并没有重新招聘被解雇的员工。相反，他们正在招聘工程师，加大在机器学习和数据分析方面的投资。

Inovia对Snaptravel公司的在疫情期间的转移战略印象十分深刻，并准备投入更多资金。

注：文章编译自fastcompany，原文标题《How this travel startup became profitable during the pandemic

网友热搜:

在线旅游业的市场分析在线旅游业现状
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 区块链技术将撼动旅游业？okex公链若支持，你再旅游将省一大笔钱

    区块链概念兴起是从2018年，当时不论是投资明星还是娱乐明星，都一下子对区块链表露出很大的兴趣，而区块链技术早在2018年之前就开始被应用在多个领域。到目前为止，区块链技术被越来越多的行业采用，同时国内多个头部科技公司也有专门的区块链部门。在众多行业中，旅游业对于区块链技术的需求是比较明显的，很多人可能想不到，为何旅游业需要区块链技术。说起旅游业对区块链技术的需求，这首先要从旅游业很多内容不透明开始。自从

    区块链 区块链技术

  • 网易丁磊：人工智能不是技术问题，是应用场景问题

    网易公司首席执行官丁磊谈到他对人工智能的看法，他表示，“人工智能这个名字不新鲜，我读大学的时候就有相关的称呼。”丁磊说，网易用人工智能比较多的就是教育领域，以及用人工智能帮助作曲。网易还在欧洲投资了一家利用人工智能作曲的初创公司。

    丁磊 网易 人工智能

  • 驴迹科技CEO臧伟仲：数据融合将是旅游业发展的关键

    无论智慧旅游，还是全域旅游，疫情常态化下的旅游发展已经不单单是解决目的地景区有没有硬件、软件配套的问题，而是应该进一步把景区智慧化建设深入化。信息化时代下的旅游发展避免不了数据融合。旅游数据融合是个十分广泛的概念，旅游业所有参与单位，包括景旅游目的地的区域分布、景区等级、客流画像、客流量、消费特性等各方面的数据都能够实现互联互通，而不是单独存在或者服务于单一对象。毫不夸张地说，智慧旅游、全域旅游等

    驴迹科技 数据融合 旅游业发展

  • 微软宣布将人工智能小冰业务分拆为独立公司运营

    今日，微软宣布将人工智能小冰业务分拆为独立公司运营，并委任沈向洋博士为新公司董事长，李笛为首席执行官，陈湛为日本分部总经理。微软将保持对新公司的投资权益，并授权新公司使用及继续研发完整的小冰技术。

    微软

  • 2020世界人工智能大会直播入口 世界人工智能大会日程安排

    2020年世界人工智能大会将在7月9日开幕，这次世界人工智能大会将包含1 场开幕式、 2 场全体会议、 10 余场主题论坛和若干场行业论坛、特色活动，以下我们来了解下本次大会具体的安排和直播入口。

    世界人工智能大会 2020世界人工智能大会

  • 人工智能界最高奖项颁布：百度、IBM等获奖

    线上世界人工智能大会正式开幕，参会嘉宾有600多位，其中含有6位图灵奖得主和1位诺贝尔奖得主。作为世界人工智能大会的最高奖项，卓越人工智能引领者（Super AI Leader，简称SAIL奖）7月9日在2020世界人工智能大会云端峰会的开幕式上举行了颁奖仪式。获得2020 SAIL奖的项目是：“IBM Project Debater”“联影智能uAI新冠肺炎医学影像智能化诊断全栈解决方案”“百度文心(ERNIE)知?

    人工智能 百度 IBM

  • 榕树贷款：人工智能加速落地 赋能金融服务智能

    近日，随着国内疫情形势逐渐可控，二十余个省市陆续明确开学时间。复课后，学校作为高峰段、高流量、高聚集的地点，是疫情防控的重要“战场”之一。目前的体温测量，多为工作人员手持测温仪进行单独检测，费时费力不说，精度较低，而且这种近距离、接触式测温还有交叉感染风险。要在短时间内安全有效地对大量学生进行体温监测及筛查，非接触式测温机器人提供了极佳的解决方案。 红外热成像测温机器人有着红外与人工智能技术的双向

    人工智能 金融服务

  • 编程猫CEO李天驰谈人工智能如何赋能教育

    【TechWeb】6月29日消息，编程猫创始人兼CEO李天驰受邀参加人民网联合全国高等学校计算机教育研究会举办的“共创智慧教育新生态”在线研讨会，就后疫情时代智慧教育建设分享了自己的观点。在谈及智慧教育如何落地、人工智能如何赋能教育方面，李天驰表示编程猫在普及人工智能教育以及编程教育上，发现在线教育在全国中小学落地，遇到的最大问题是缺少好的老师，为了解决在人工智能教育以及编程教育领域师资不匹配的问题，编程猫以

    人工智能 编程猫 教育

  • Verizon利用Google云开发人工智能联络中心

    【TechWeb】谷歌云周一宣布，Verizon正在试验其联络中心AI技术，以改善其客户体验。该交易显示，谷歌在其广泛计划中取得了进步，该计划旨在借助其云和AI工具赢得电信行业的青睐。Google的Contact Center AI软件已于去年11月全面上市，它使企业能够为基本的客户交互部署虚拟座席。通过自然语言识别，该服务有望提供更直观的客户支持。当客户通过语音，电话或聊天联系Verizon时，他们只需说出或键入请求即可-无需遵循菜单提示或选项

    谷歌 云计算 Verizon

  • 中关村数智人工智能产业联盟正式成立

    中关村作为我国高科技企业具体的重要载体，汇集了一大批在人工智能领域有引领地位的企业，在推动人工智能与经济社会各领域深度融合、加快传统行业数字化转型方面显现出良好的技术带动能力。为更好的发挥先进技术企业的带动和辐射作用，培育良好的人工智能产业生态，在中关村科技园区管理委员会的指导支持下，中关村数智人工智能产业联盟正式成立。 2020 年 4 月 9 日，中关村数智人工智能产业联盟(以下简称“联盟”)在北京市首钢?

    人工智能产业 人工智能 人工智能产业联盟

  • 特斯拉CEO马斯克将通过在线方式参加2020世界人工智能大会

    【TechWeb】7月2日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）将通过在线方式出席在上海举行的2020世界人工智能大会（WAIC 2020）。据悉，这是马斯克第二次参加世界人工智能大会，去年他曾与阿里巴巴创始人马云在大会上上演“双马对话”。为在疫情期间保障安全，2020世界人工智能大会将在网上举行。据悉，此次大会将于2020年7月9日至7月11日在上海举行，大会主题是“智联世界、共同家园”。据悉，此次大会将利用包

    马斯克 特斯拉 人工智能

  • 腾讯首次发布人工智能白皮书 阐述内部AI布局和理解

    在2020世界人工智能大会腾讯论坛上，腾讯公司副总裁、腾讯研究院院长司晓正式发布了《腾讯人工智能白皮书：泛在智能》（以下简称白皮书）。该白皮书首次揭露了腾讯内部对AI技术的理解以及智能业务布局的思考，主要分为5个纬度——宏观环境、技术研究、落地应用、创新经济、制度保障。腾讯公司副总裁、腾讯研究院院长司晓司晓谈到，“泛在智能”是腾讯对人工智能此后很长一段时间的状态描述。通俗来讲，?

    人工智能 腾讯 AI

  • 这届世界人工智能大会，马云、李彦宏等大佬都说了啥?

    今天上午， 2020 世界人工智能大会正式在上海开幕。大会将从从 7 月 9 日持续到 7 月 11 日，主题为“智联世界 共同家园”。在开幕式中，李彦宏、马云、马化腾等国内商业领袖均针对人工智能发表了自己的看法。一起来看看大佬们都说了啥?

    人工智能大会 人工智能 马云

  • 马化腾因身体原因缺席世界人工智能大会：AI未知仍大于已知

    今日， 2020 世界人工智能大会开幕，马化腾由于身体原因没有出席，仅通过语音分享了自己对于AI的看法。马化腾表示：“人工智能本身就是一场跨国跨学科的探索，正在将人类的认知推向更快更高更强，也势必带给我们一场前所未见的科技和产业革命。

    马化腾 人工智能 AI

  • 2020年世界人工智能大会

    7 月 9 日上午，2020世界人工智能大会云端峰会正式开幕​，大会开幕式在上海世博中心金厅正式举办。今年大会以“智联世界共同家园”为主题，主题论坛活动将围绕“AI技术趋势”、“AI赋能经济”、“AI温暖家园”三大议题。

    人工智能 AI 直播

  • 李彦宏首提AI发展阶段论 对人工智能长期发展保持乐观

    百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在2020年世界人工智能大会云端峰会上发表演讲，李彦宏表示，尽管当前很多人对技术、尤其是AI技术持有悲观情绪，但AI是堪比工业革命的大浪潮，它会彻底改变今天的每一个行业。在演讲中，李彦宏创新性地提出“AI发展阶段论”，将人工智能的发展归结为三个阶段。具体而言，第一个阶段是技术的智能化：人工智能60多年前被提出，近10年经历了算法的快速迭代和创新，通过云计算、

    人工智能 李彦宏

  • 腾讯申请“人脸活体检测”相关专利 用于人工智能领域

    据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增数条专利信息，其中之一为：一种人脸活体检测的方法、相关装置、设备及存储介质。专利摘要显示，本申请公开了一种人脸活体检测的方法，该方法应用于人工智能领域。本申请由于同时考虑人脸图像的三维几何信息和表面材质信息，从而能够辨识出人脸图像的真实性，有效地抵御不同的人脸活体攻击方式。

    腾讯

  • 点亮又一座“灯塔”，云天励飞正式入驻上海张江人工智能

    7 月 11 日，上海浦东新区人工智能高质量发展发布会在张江人工智能馆召开，上海云天励飞信息技术有限公司(简称“上海云天励飞”)作为人工智能重点项目，在发布会上签约落地浦东，正式入驻张江高科技园区(简称“张江园区”)人工智能岛。上海是云天励飞重要的“灯塔”城市，云天励飞已有多个标杆项目落地上海。在上海普陀区，云天励飞参与建设了上海普陀区雪亮工程，普陀区雪亮工程也是云天励飞城市级人员关系分析平台——“天图”的

    云天励飞 人工智能

  • 虎博科技即将亮相2020世界人工智能大会

    以“智联世界共同家园”为主题的 2020 世界人工智能大会(WAIC)将于 7 月 9 日- 11 日举办。虎博科技作为人工智能领域的领先企业受邀出席，虎博科技创始人兼CEO陈烨博士将亮相“智联万物 慧城新篇”未来城市主题论坛，并就NLP技术(自然语言处理)在智慧城市建设中的实践应用与价值发表主题演讲。据悉，本届WAIC集聚了全球智能领域最具影响力的科学家和企业家，以及相关政府的领导人，围绕智能领域的前沿技术、产业趋势和热点问题发表

    2020世界人工智能大会 人工智能 虎博科技

  • 人工智能创新业态激活消费 虎博科技加速产业数字化升级

    近日，国家发改委、网信办、工信部等 13 个部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出支持 15 种新业态新模式发展，包括传统企业数字化转型等。作为人工智能企业代表，虎博科技通过自主研发的人工智能产品和服务，正在帮助不同领域的企业和机构进行加速数字化、智能化转型，创新业务场景，激活扩大消费市场。 《意见》指出，要提升产业数字化治理水平，培育产业化发展的新生态。人工智?

    人工智能 虎博科技
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
旅游人数 电子驾照申请 Angelababy抖音直播 PS5游戏主机 寻梦环游记 互联网娱乐八卦 多地叫停加油站扫码支付 TikTok总部 联发科MT6853 私欲流量运营 交个朋友 吉利汽车广告 银保会

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM