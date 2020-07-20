疫情重创旅游业，这家旅游AI创企却逆风翻盘实现盈利，怎么做到的？

今年 3 月份，随着新冠疫情蔓延导致全球进入封锁状态时，总部位于多伦多的旅游初创公司Snaptravel的业务一夜之间下降了80%。

在这种艰难的情况下，Snaptravel却能逆风翻盘。据称，其年增长率为300%，预计到 2021 年销售额将达到 10 亿美元。

据悉，Snaptravel通过即时通讯服务WhatsApp、Messenger和SMS提供预订酒店服务，并与亚马逊Alexa和谷歌Home合作。自 2016 年成立以来，该公司已经筹集了 2240 万美元的资金，投资方包括Inovia Capital、澳大利亚电信巨头Telstra和NBA明星斯蒂芬·库里等等。

疫情来袭，全球旅游业一落千丈

2020 年初，Snaptravel的业务蓬勃发展，但当 2 月份预订量飙升时，Snaptravel的创始人侯赛因•法扎尔(Hussein Fazal)和亨利•施(Henry Shi)就感觉到这种发展不对劲。

事实证明他们的不安是对的，由于酒店试图减轻疫情带来的影响，采取了大幅打折的方式，从而推动了需求增长。

几周后，感染新冠病毒人数开始激增，各国逐渐加强采取隔离措施，使得旅游业一落千丈。世界各地的酒店纷纷停止营业，希尔顿(Hilton)等大型连锁酒店也发布了入住率下降至10%的警告。数据显示，Airbnb在美国部分地区的房价低至3%。

Snaptravel也被不断涌入的取消预订的退款申请淹没了，法扎尔和施知道他们需要迅速采取行动。

在旅游业崩溃之际，Snaptravel的创始人却能在短短 60 天内扭转了公司的颓势，实现了盈利。对于其他遭受疫情重创的公司来说，Snaptravel惊人的复苏给它们上了一课，告诉它们如何在危机时刻迅速行动，重塑自我。

到 3 月底，全球经济陷入停滞，大规模裁员席卷了旅游行业。比如挪威航空公司和北欧航空公司解雇了90%的员工，万豪国际集团解雇了数万名员工。

投资公司Inovia合伙人帕特里克·皮切特(Patrick Pichette)开始担心该公司投资组合中的公司。这位即将成为Twitter董事长的人在 2008 年全球经济危机期间担任谷歌的首席财务官，在应对危机方面有着丰富的经验。他知道，为了生存，风投的初创公司需要迅速采取果断行动。

4 月 1 日和 5 月 13 日，皮切特与Inovia的首席执行官和首席财务官召开了会议。

Inovia合伙人、Snaptravel董事会成员克里斯•阿森诺特(Chris Arsenault)表示：“我们告诉他们，需要储备足够的现金，让 2021 年 12 月前都能正常发放工资。”“在不确定的时期，计划是没有用的。你唯一能做的就是以 30 天为周期计算出接下来的 90 天，然后每周都进行现金管理。”

逆风翻盘，用一招预订量增加了25%

考虑到Inovia的建议，法扎尔和施制定了尽快盈利的路线。这与他们以前管理业务的方式相比是一个重大变化。在那之前，Snaptravel一直专注于积极增长，在争取用户的过程中不断亏损，并在全球范围内不断的拓展业务。他们的做法包括：

首先，首先终止了会快速消耗资金的业务，并与他们的酒店合作伙伴协商客户退款。然后，他们将注意力转移到成本分析上，并排除了任何对利润没有直接贡献的项目。这使他们的工作量减少了一半，并帮助他们为公司确定了明确的方向。

另外，Snaptravel也开启了裁员举措，虽然该公司不愿透露裁员的规模，但法扎尔和施表示，他们将员工的遣散费提高了一倍，延长了福利等等。在CEWS的帮助下，剩下的员工避免了减薪，他们的权益提高了10%。(站长之家注：CEWS是加拿大版的美国工资保障计划)。

做到了节流，法扎尔和施很明确他们还需要增加新的收入来源，以取代在疫情之前他们主导业务方式。

Snaptravel利用人工智能预测功能，加大了发送符合用户偏好的酒店交易信息的力度，通过他们发起的对话，预订量增加了25%。他们发现，个性化、对话式的、相关的和时效性的信息让客户觉得Snaptravel理解了他们的需求，并创造了以前不存在的需求。

法扎尔和施还发现，顾客愿意为VIP身份支付费用，并有专人负责处理复杂的预订和特殊待遇。

法扎尔表示：“在疫情爆发之前，我们没有盈利，但我们现在有了。”“我们在 5 月份报告了首次盈利，自 7 月 1 日以来一直在增长，当时每周预订量与大流行前持平。”

把最糟糕的时代变成最好的机会

尽管经历了大流行的黑暗时期，Snaptravel的业务重组使公司更具弹性，处于更好的处境。今年 4 月，在Inovia与初创公司的会议上，法扎尔在回答自己想创造什么的时候，他说：“我们想成为旅游业的柠檬水，一个基于人工智能驱动的电子商务平台，让它颠覆一个传统行业。”

现在，Snaptravel正在大举招聘，不过他们并没有重新招聘被解雇的员工。相反，他们正在招聘工程师，加大在机器学习和数据分析方面的投资。

Inovia对Snaptravel公司的在疫情期间的转移战略印象十分深刻，并准备投入更多资金。

注：文章编译自fastcompany，原文标题《How this travel startup became profitable during the pandemic》