12306崩了 页面显示：访问人数太多 请稍后再试

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12306崩了 页面显示：访问人数太多 请稍后再试

2020-07-17 11:42 · 稿源：站长之家

今日，有大量用户在微博反映称 12306 出现了宕机的情况，页面显示“现在访问人数太多，请稍后再试”，此外，还有用户页面显示“暂时查询不到联系人”，并且卡在订单处理页面，无法进行改签等操作。随后，“12306 崩了”登上热搜。

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