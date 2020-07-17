12306崩了 页面显示：访问人数太多 请稍后再试

​微软官方在本周Patch Tuesday(星期二补丁日)发布了 123 个修复补丁的更新，其中包括了今年到目前为止最严重的DNS漏洞的修复补丁，该漏洞已存在 17 年。据外媒The Verge报道，该漏洞可能会被无操作授权的网络攻击者利用，并以此向Windows DNS服务器发送恶意请求来攻击用户的系统。