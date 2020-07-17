12306崩了 页面显示：访问人数太多 请稍后再试

今日，有大量用户在微博反映称 12306 出现了宕机的情况，页面显示“现在访问人数太多，请稍后再试”，此外，还有用户页面显示“暂时查询不到联系人”，并且卡在订单处理页面，无法进行改签等操作。随后，“12306 崩了”登上热搜。
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今日，有大量用户在微博反映称 12306 出现了宕机的情况，页面显示“现在访问人数太多，请稍后再试”，此外，还有用户页面显示“暂时查询不到联系人”，并且卡在订单处理页面，无法进行改签等操作。随后，“12306 崩了”登上热搜。
7月17日有不少网友表示12306APP无法正常打开，无法登陆等问题，疑似是app崩了。如果打不开12306APP的话，在哪里还可以进行购票呢。
12306崩了登上热搜是怎么回事？7 月 17 日消息，有大量用户在微博反映称 12306 出现了宕机的情况，随后，「12306崩了」登上热搜。据了解，大量网友反映 12306 页面显示「现在访问人数太多，请稍后再试」。此外，还有用户页面显示「暂时查询不到联系人」，并且卡在订单处理页面，无法进行改签等操作。
与 12306 在数字支付领域合作 7 年后，一项影响支付宝 12 亿用户出行的重大合作来了。7 月 1 日，中国铁路 12306 官方支付宝小程序正式上线，部分用户在最新升级版的支付宝首页“四大金刚”之一“出行”中可以找到 12306 的“身影”。据悉，相比携程、微信等第三方渠道而言，这次上线的直营渠道，是 12306 触网 10 多年来，除官网和App外，设置的首个站外自营点，也就是说，用户可以在支付宝上购高铁票和火车票了。
7月17日消息，有大量用户在微博反映称12306出现了宕机的情况，随后，“12306 崩了”登上热搜。据了解，大量网友反映12306页面显示“现在访问人数太多，请稍后再试”。
7月1日消息，12306官方支付宝小程序已正式上线。这是12306继官网及App外的首个站外官方服务渠道。在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12
据中国国家铁路集团有限公司消息，为配合北京市做好应急响应级别由三级提升到二级的疫情防控工作，铁路部门决定将进出北京地区列车实施免费退票政策。铁路部门决定：自 2020 年 6 月 17 日 0 时起，旅客在车站、 12306 网站等各渠道，办理 2020 年 6 月 16 日 24 时前已购的进出北京地区各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。
近日，12306 APP升级到5.0版本，首页改版升级，并新增了个人行程展示、车站大屏、定制化出行服务三大功能。首页可以查看个人行程，不管是你自己买的票，还是别人给你买的票，都能在首页看到。
今日， 12306 宣布正式改版升级，本次 12306 改版首页可以查看个人行程，不管是自己买的票，还是别人给自己买的票都能在首页看到，同时，电子客票可直接点击乘车码检票乘车。
7月3日，中国铁路官方微博发布消息，12306App进行升级改版，本次升级改版后加入了个人行程展示、车站大屏、定制化出行服务功能，以下我们来看下这些新功能具体是什么样的。
今天，中国铁路官方揭秘了12306客服中心，透露了客服小姐姐的日常工作。中国铁路以上海铁路12306客服中心举例，这里承担着长三角地区江苏、安徽、浙江、上海三省一市铁路客运咨询、求助等服务
从6月16日起，北京疫情防控响应级别已调整至二级，为防止疫情扩散蔓延，北京市明确，市民离京须持7日内核酸检测阴性证明。据最新报道称，12306给出的最新公告称，自6月19日零时起，从北京地区
今日， 12306 官方支付宝小程序已正式上线。据了解，这是 12306 继官网及App外的首个站外官方服务渠道。用户在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。 12306 官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录。
7月1日，12306支付宝小程序正式上线，用户通过支付宝“出行”页，就能直连12306系统进行购票、退改签。除了方便，在购票速度和安全性方面，12306支付宝小程序也比其他购票渠道更胜一筹。
7 月 15 日消息，此前12306 官方支付宝小程序已正式上线。这是 12306 继官网及 App 外的首个站外官方服务渠道。在最新版支付宝首页顶栏的 「出行」页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜「12306」一键购票。
北京时间 6 月 22 日消息，两名法国工会官员表示，诺基亚公司计划在法国裁员 1233 人，占当地员工总量的三分之一。诺基亚在周一早晨举行劳资协议会前向法国工会通知了裁员计划。诺基亚法国公司不予置评。
微软官方在本周Patch Tuesday(星期二补丁日)发布了 123 个修复补丁的更新，其中包括了今年到目前为止最严重的DNS漏洞的修复补丁，该漏洞已存在 17 年。据外媒The Verge报道，该漏洞可能会被无操作授权的网络攻击者利用，并以此向Windows DNS服务器发送恶意请求来攻击用户的系统。
前不久出现了关于RTX 3080/3070的参数、价格爆料，不过，这几代的N卡，都是以xx60为最主要的销量担当。爆料人kopite7kimi透露，GA106/GA107核心已在数周前流片。从这个节奏来看，RTX 3060等
【TechWeb】6月19日消息，根据今天发布的《618淘宝直播创新报告》显示，天猫618期间，淘宝直播的开播场次同比上涨123%，开直播的商家数量同比增长160%。在15个成交破1亿元的淘宝直播间中，9个都是品牌、商家自己的直播间。同时，今年的明星直播，在天猫618给品牌、商家带来的增量明显。300个来到淘宝直播间的明星，带动粉丝增长超过670%，观看时长增长343%。业内数据认为，整个618期间，淘宝直播让大量中小商家的营销成本至少下降
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，诺基亚公司周一表示，为削减成本，计划在法国子公司阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)裁员1233人。诺基亚诺基亚今年4月曾表示，计划在年底前削减5亿欧元（约合5.6亿美元）成本，其中3.5亿欧元来自运营费用，1.5亿欧元来自销售开支。诺基亚表示，其位于法国的巴黎-萨克雷和拉尼永的研发和中心职能部门将裁员1233人。目前，诺基亚正与爱立信和华为展开激烈竞争，争夺5G市场份额，激烈的竞争给
上个月，在塞浦路斯一所大学学习的土耳其学生Hakçıl下载并分析了超过 10 亿份凭证，并发现其中有 700 万个使用的是“123456”字符串。这意味着在Hak分析的样本中，每 142 个密码中就有一个是“123456”。
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虽然关于华为造车的猜测接连不断，但华为均予以了否认。不过声称不造车的华为其实从未离开过汽车圈，近期申请了多项关于造车的专利。7月17日，据@..
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2020 年 7 月 14 日，在币安三周年“超越极限”虚拟大会的“中国区块链矿业的发展”圆桌环节，币安矿池的负责人何可人与多位矿业大佬进行行业探讨..
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