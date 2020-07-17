文章目录 趣头条在安卓应用商店下架

嗨学网回应退费难

京东苏宁天猫平台下架永亮毛巾

趣头条在安卓应用商店下架

昨日，在央视315晚会点名曝光之后，趣头条已在各大安卓应用商店下架。对此，趣头条方面回应称，已紧急排查相关问题，已安装用户不影响使用。

昨日晚间，趣头条虚假宣传广告乱象被曝光。

315 晚会曝光称，趣头条上，充斥着许多虚假宣传疗效的广告，自称趣头条的广告核心授权代理商广州天拓网络技术有限公司称，就算没有资质，天拓也可以开户，帮助投放广告。

同时，在趣头条上还有“边玩手机边赚钱”的广告会频频出现，这些广告无一例外地宣称如何轻松赚钱，同时不停跳出一个微信号。添加这个微信号后，对方发来一个网址，打开网址发现，里面有快3、幸运飞艇、香港六合彩、大发六合彩等 43 项彩票、 6 项棋牌游戏，甚至还有现场购买彩票的直播。

对此，趣头条发文回应称，高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。

嗨学网回应退费难

昨日晚间，嗨学网退费难问题在 315 晚会上被曝光。

315 晚会报道称，潘女士被嗨学网的广告所吸引，声称只要通过嗨学网的培训，就有机会考到国家一级注册消防工程师证。于是潘女士交了 4498 元，购买了嗨学网的网络培训课程。然而考试日期临近，她的报名信息一直没有通过，退款又困难重重。

一些学员称，在报名之前，嗨学网的销售会给出各种承诺，什么“保过班型，签订不过退费协议”“一科不过，100%保障退费”“100%保障顺利报名”等等。成交一单，嗨学网销售可以拿到6%到13%的提成。

此外，在嗨学网入职培训时，培训师特别告诫新员工，在交钱时尽量不要引导学员查看《嗨学网服务协议》具体内容。一旦交了钱，当学员们发现上当受骗要求退钱时，嗨学网的投诉部门则会拿出协议，否定之前销售们的各种口头承诺。

对此，嗨学网回应称，高度重视，已第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及时向社会公众通报进展。

京东苏宁天猫平台下架永亮毛巾

昨日晚间，针对央视 315 晚会点名的“永亮”毛巾，京东、苏宁、天猫、拼多多等电商平台表示已下架“永亮”毛巾相关产品。

在昨晚的央视3· 15 晚会上，央视曝光称，河北省高阳县是中国最大的毛巾生产基地，年产毛巾 50 亿条，约占全国1/3。但高阳及周边十多家生产企业，虽然标注着执行国家标准，但有的毛巾实际上却无法保证检测合格。

由于再生棉比新的棉花便宜一倍，当地厂家选择用再生棉生产纱线制成毛巾，旧袜子旧内衣等再生棉成为毛巾生产原料，其中涉及“永亮”毛巾。

据介绍，再生棉指的是一些纺织厂的各种下脚料、碎布片、线头等经过再梳理、再开花，就成了再生棉或者叫回收棉。