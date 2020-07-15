自如回应女子洗澡被男室友闯入：已启动清退男租客程序

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自如回应女子洗澡被男室友闯入：已启动清退男租客程序

2020-07-15 13:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息：今日，针对“自如租客洗澡时被男室友闯入”一事，自如方面回应称，事发当晚管家就赶往现场了解情况提供协助，并且第一时间启动了清退男租客的程序，昨天下午已经审批通过在执行中。

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此外，自如称，将从如下三个方面帮助梁小姐解决当前的问题，以及防止此类事情再次发生。

一是征求梁小姐的意见，是否需要更换住所，我们将在条件允许的情况下，尽全力为她找到更安全、放心和舒适的新家，自如承担搬家费用，免去换租相关的其他费用。

二是全力配合警方调查，核实确定后，将涉案当事人清退出现居住地，并将其加入拒绝服务的黑名单，永不向其提供租住服务。目前，涉案男租客因自如将其清退拒绝继续提供服务，已安排律师与我们联系，对此我们将积极应诉，坚决维护客户权益。

三是调查在房屋维护和紧急情况应对中，是否有显著疏漏或其他需要改进的措施，确保自如提供的房屋能够满足客户安全、舒心的居住需求。

7月14日，广东深圳的梁女士爆料称其在洗澡时，被一名自如合租男子屡次破门而入。男子说要晾衣服，拒不出去，还声称：“反正你已经被我看光了。”梁女士称该男子在洗手间至少停留7分钟，还试图用手碰她。事发后，梁女士在与自如管家反馈无果的情况下选择报警。

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