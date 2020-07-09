国家邮政局：快递业从业人员超过300万

近日，国家邮政局发布《 2019 年度快递市场监管报告》称， 2019 年，快递业务量超 600 亿件，增量再次突破 100 亿件，对世界快递业增长贡献率超过50%。快递业务收入超 7000 亿元，占GDP比重达7.6‰，收入增速是GDP增速的 4 倍，为稳增长做出积极贡献。快递业从业人员超过 300 万，新增社会就业 20 万人以上，为稳就业提供重要支撑。末端网络不断完善，城市快递末端公共服务站达8. 2 万个。
近日，国家邮政局发布《 2019 年度快递市场监管报告》称， 2019 年，快递业务量超 600 亿件，增量再次突破 100 亿件，对世界快递业增长贡献率超过50%。快递业务收入超 7000 亿元，占GDP比重达7.6‰，收入增速是GDP增速的 4 倍，为稳增长做出积极贡献。快递业从业人员超过 300 万，新增社会就业 20 万人以上，为稳就业提供重要支撑。末端网络不断完善，城市快递末端公共服务站达8. 2 万个。
昨日，国家邮政局发文称，网络上流传“受疫情影响，部分快递公司暂停往北京发货”为谣言。邮政、顺丰、中通、圆通、申通、韵达、百世、德邦、京东物流和苏宁物流等品牌企业称，从未发布过类似通知，目前北京流向的快递仍可正常收寄。不过，受疫情影响，北京少数区域升级管控措施，少部分快件的时效可能会受到一定影响。
今日，国家邮政局发文称，截至 6 月 27 日 24 时，北京市主要品牌寄递企业已按计划完成核酸检测任务，累计检测 104807 人，已反馈结果全部为阴性。据悉，自 6 月 19 日起，北京市邮政、快递企业陆续安排一线从业人员全员参加核酸检测。
【TechWeb】6月30日消息，据国家邮政局官网发布的消息，截至6月27日24时，北京市主要品牌寄递企业已按计划完成核酸检测任务，累计检测104807人，已反馈结果全部为阴性。据了解，为加强全行业疫情防控和从业人员权益保护，更好满足疫情期间首都民众寄递服务需求，自6月19日起，在北京市邮政管理局的指导推动下，北京市邮政、快递企业陆续安排一线从业人员全员参加核酸检测，按品牌、按区域划分工作重点，积极与市、区防控部门协作?
6月15日消息，据国家邮政局发布的消息，近期，北京市新增数例新型冠状病毒肺炎确诊病例。为切实做好行业疫情防控工作，北京市邮政管理局按照国家邮政局相关要求，进一步加强行业疫情防控措施。北京邮政快递业6月13日起全面提升疫情防控等级。据介绍，北京局立即启动应急措施，要求各派出机构、各企业实行24小时在岗值班制度，随时保持通讯渠道畅通，认真排查各项疫情防控措施落实情况，一旦发生突发事件，要及时报告，
【TechWeb】6月28日消息，国家邮政局监测数据显示，端午节假期（6月25日至27日），邮政快递全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%，投递快递包裹6.51亿件，同比增长47.68%。今年端午期间，各地采用线上带游带货、线下线上结合的方式，丰富端午文旅和农产品销售市场，通过网络现场直播、发放电子消费券等方式，提振消费信心。越来越多的消费者选择线上网购囤货过端午佳节，粽子、咸鸭蛋等传统美食和牛奶、啤酒、肉类等在端
6月11日消息，据国家邮政局公布的数据显示，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入完成771亿元，同比增长25%。快递业在疫情后期逆势增长，业务量增速超40%，创2018年2月以来新高，快递业复工达产快于预计好于预期。5月快递业保持高速增长态势主要得益于以下因素：一是“双品网购节”拉动作用明显。第二届“双品网购节”总销售额达1825.1亿元，带动实物商品网络零售额超3800亿元，同比增长33.3%，?
据国家邮政局统计， 5 月我国快递业务量完成73. 8 亿件，同比增长41%，创 2018 年 2 月以来新高。快递业务收入完成 771 亿元，同比增长25%。
当一年一度的618购物狂欢节宣告结束时，接下来就是每一位剁手者期待与煎熬并存的等快递时刻开启。但最新消息表明，有些朋友的快递可能"再也到不了"了，因为又有快递运输车在高速路上
据中新网消息，近日，国家邮政局印发通知，决定在 6 个省(区)和 15 个市(州)组织开展“快递进村”试点工作。通知明确，将在河北、内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、青海 6 个省级以及太原、吉林、济宁、驻马店、黄冈、郴州、防城港、海口、资阳、黔南、玉溪、西安、延安、银川、哈密 15 个市级试点“村村通快递”。形成可落地、可复制、可推广的农村快递发展经验，推动快递服务直投到村。
微信于 6 月 1 日上线了「微信寄快递」小程序，定位快递寄件服务平台。在微信搜索栏搜索「微信寄快递」即可进入该小程序，共设快递查询、寄快递、个人订单跟踪及所关注快递三个功能性模块。那么微信寄快递没有看到单号怎么办?以下是关于微信寄快递的详细介绍。
6 月 23 日下午 1 点钟，西安市长安区学府大街，正在给客户派送快件的极兔速递派送小哥陈才和邓磊突然看到路边掉了一大袋印有中国邮政字样的快递集包，心想应该是同行的派送员兄弟不小心落下了。两人便将集包拾起，放到路边，等待邮政的派送员前来取回。久等不来，同为快递派送员的陈才和邓磊自然理解派送员丢件时煎熬的心理，便直接给同个片区的邮政网点打电话询问是否有丢失一大袋集包。不一会儿，邮政长安郭杜网点的快递派送员?
对于很多网购用户来说，快递物品上门配送的次数越来越少，随着取代的是快递柜或菜鸟驿站，但这对于城市的人们来说影响并不大。但农村或者较偏远地区就遇到了快递网点覆盖不全的麻烦，常常遇到没有快递员配送的尴尬。
品效驱动货量 货量牵引收益收益拉动盈利 加速赢取未来品效、品效、品效。打牢集团底盘，以持续、稳定的品效服务驱动网络盈利能力，是集团决胜千里的不二法宝。加之，当前疫情所带来的挑战与机遇的双面性影响，我们更要聚焦品质和效率，伺机而起，不放过任何一个逆势而起的机遇。基于此， 4 月 17 日集团在全网吹响了为期 120 天的“品效提升季——全网在行动”战役号角。即集团总部高管、省区高层管理人员集体深入分拨中心操作一线
DoNews 6月9日消息（记者 程梦玲）微信6月1日正式上线了“微信寄快递”小程序，定位是快递寄件服务平台。“微信寄快递”小程序首页内分三个模块——查快递，寄快递和个人的快递订单以及关注的快递等三个功能模块。用户寄快递目前只能选择韵达、中通、百世和京东四个平台，其中费用最低的为中通。在寄快递下单界面，只需要填写相关的收寄信息和邮件信息即可，邮递的物品重量最高为50kg。这是微信继去年3月开放物流助手接口功能后，?
日前，中国邮政储蓄银行打造的“邮储食堂星U会”直播平台在苏州市分行开发完成，即将正式面向外部客户推出直播服务。据介绍，“邮储食堂星U会”同时支持PC端视频直播和手机端直播，下一步将与邮储食堂、手机银行、云工作室、U生活平台相互赋能，不断拓展直播范围，聚合电商、文娱、金融等场景。
【TechWeb】6月25日消息，日前，国家邮政局发出通知，要求全系统全行业切实做好端午节期间行业疫情防控和服务保障工作，保障寄递服务渠道安全畅通。通知指出，全系统全行业要按照《国家邮政局关于加强疫情防控严防疫情反弹的通知》等部署，坚持分区分级、精准施策，慎终如始抓紧抓实抓细常态化邮政业疫情防控工作。各级邮政管理部门要加强对寄递企业的监督检查，强化“刚性”约束，抓好落实执行。寄递企业要参照《疫情防控期间邮?
昨日，国家邮政局发布通知称，应切实做好端午节期间行业疫情防控和服务保障工作，保障寄递服务渠道安全畅通。通知指出，寄递企业要参照《疫情防控期间邮政快递生产作业场所操作规范建议》等相关工作要求，认真执行生产作业场所通风、消杀等疫情防控措施
【TechWeb】6月19日消息，申通快递发布公告称，其5月快递服务业务收入18.04亿元，同比下降0.42%；业务量8.52亿票，同比增长42.74%。同时，5月份，申通快递单票收入2.12元，同比下降30.03%。根据此前发布的财报数据显示，申通快递2020年1-3月实现营业收入35.73亿元，同比下降20.72；归属于上市公司股东的净利润5836.13万元，同比下降85.6%。
韵达股份发布2020年5月快递服务主要经营指标快报，报告显示，5月快递服务业务收入26.46亿元，同比减少4.10%；完成业务量12.99亿票，同比增长49.65%；快递服务单票收入2.04元，同比减少35.85%。
近日，“网传部分快递公司暂停往北京发货”，对此中通和申通两家回应称消息不实， 但时效会有影响。
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根据以下材料，选取角度，自拟题目，写一篇不少于 800 字的文章;除诗歌外，文体自选。 同声相应，同气相求。人们总是关注自己喜爱的人和事，久而久..
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【TechWeb】7月9日消息，恒生指数有限公司董事兼研究及分析主管黄伟雄于网上研讨会表示，恒指公司留意到近年市场对科技创新股票的关注，以及对相关..
DoNews 7月9日消息（记者 程梦玲）日前，上海迪士尼乐园在多个热门景点试运行“云排队”系统——迪士尼预约等候卡，避免出现游客在排队区域大量聚..
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概要：本文主要针对一个韩国电热毯品牌-北顿（pagobetter）进行分析，试图从分析中寻求北顿电热毯的优劣之一。近年来随着气候改变，冬季气温低以及..
【TechWeb】7月9日消息， Strategy Analytics手机元件技术（HCT）服务最新发布的研究报告显示，尽管在疫情期间，2020年Q1全球智能手机应用处理器（..
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