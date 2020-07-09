Apple Pay限时限量免费开通岭南通羊城通公交卡

今年5月份，广东岭南通股份有限公司在广州举办“岭南通正式支持Apple Pay新闻发布暨体验会”，宣布岭南通·羊城通空发卡业务正式支持Apple Pay，时隔一个多月后，Apple Pay开启了限时限量免费开卡优惠活动，本次开通Apple Pay岭南通·羊城通可免 20 元服务费。

1、活动时间：2020年7月9日——2020年8月5日

2、活动免费开卡数量：250000 个名额，先到先得

3、开通方法：「设置」--「钱包与Apple Pay」--「添加卡片」--选择「岭南通·羊城通」--输入你想要充值的金额，点右上角「添加」即可开通

4、支持开通的iPhone设备：支持机型包括iPhone SE、iPhone 6s及以上所有iPhone机型和所有Apple Watch均支持开通交通卡功能。

5、岭南通支持城市：岭南通卡已可在广州、佛山、肇庆、江门、汕尾、惠州、茂名、韶关、云浮、珠海、河源、揭阳、阳江、湛江、梅州、清远、潮州、中山、汕头，东莞、深圳、香港、澳门应用，原有品牌的地方公交智能卡已自动升级为岭南通卡，原有品牌的地方公交智能卡即可刷遍广东省内 21 个城市公交。

6、另外岭南通拥有“交通联合”标志，不仅可以在广东省内各地市公共交通使用，还可以在全国已开通全国一卡通互联互通的 300 多个城市中使用。