Apple Pay限时限量免费开通岭南通羊城通公交卡

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 动态 > 关键词 > ApplePay最新资讯 > 正文

Apple Pay限时限量免费开通岭南通羊城通公交卡

2020-07-09 11:06 · 稿源：站长之家

今年5月份，广东岭南通股份有限公司在广州举办“岭南通正式支持Apple Pay新闻发布暨体验会”，宣布岭南通·羊城通空发卡业务正式支持Apple Pay，时隔一个多月后，Apple Pay开启了限时限量免费开卡优惠活动，本次开通Apple Pay岭南通·羊城通可免 20 元服务费。

Apple Pay

1、活动时间：2020年7月9日——2020年8月5日

2、活动免费开卡数量：250000 个名额，先到先得

3、开通方法：「设置」--「钱包与Apple Pay」--「添加卡片」--选择「岭南通·羊城通」--输入你想要充值的金额，点右上角「添加」即可开通

4、支持开通的iPhone设备：支持机型包括iPhone SE、iPhone 6s及以上所有iPhone机型和所有Apple Watch均支持开通交通卡功能。

5、岭南通支持城市：岭南通卡已可在广州、佛山、肇庆、江门、汕尾、惠州、茂名、韶关、云浮、珠海、河源、揭阳、阳江、湛江、梅州、清远、潮州、中山、汕头，东莞、深圳、香港、澳门应用，原有品牌的地方公交智能卡已自动升级为岭南通卡，原有品牌的地方公交智能卡即可刷遍广东省内 21 个城市公交。

6、另外岭南通拥有“交通联合”标志，不仅可以在广东省内各地市公共交通使用，还可以在全国已开通全国一卡通互联互通的 300 多个城市中使用。

网友热搜:

岭南通使用范围2019岭南通深圳地铁岭南通全国一卡通岭南通羊城通使用范围岭南通使用范围岭南通办理多少钱一张岭南通多少钱一张小米 岭南通 移卡退资岭南通交通联合卡nfc新版交通联合岭南通
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • iOS14 Beta2 代码显示苹果ApplePay可能支持扫描二维码支付

    苹果 iOS14Beta2 代码显示 ApplePay 可能支持扫描二维码支付。据MacRumors消息，苹果iOS14 测试版中的代码表明，苹果正在开发一项新功能，该功能将使用户可以通过使用iPhone相机扫描二维码或条形码来使用Apple Pay付款。

    iOS14Beta2 ApplePay 苹果

  • iOS14再增新功能：Apple Pay或将可用二维码支付

    凭借着iPhone设备的市场占有率，苹果旗下的Apple Pay支付在全球范围内也有着相当不错的市场前景，为了提升Apple Pay的使用率，苹果在最新的iOS14系统中加入了二维码支付方式，大大方便了用户使用这项功能。

    iOS14 ApplePay 二维码支付

  • 苹果推出iOS14 Beta2测试版 Apple Pay或将可用二维码支付

    今日，苹果发布了iOS 14 Beta 2 版本，本次测试版主要更新内容包括了：大量汉化、修复小部件、修复bug、提升流畅度等。

    苹果 iOS iOS14

  • iPadOS14系统Apple Pencil增加什么新功能

    在iPadOS14系统中为手写笔Apple Pencil也增加了多个全新的功能，比如涂文字、新手势等等，这里我们来一起看下Apple Pencil在iPadOS14系统下增加的功能介绍。

    iPadOS14 ApplePencil

  • 苹果iPadOS14发布 可以直接使用Apple Pencil书写输入

    苹果首次在线上举办全球开发者大会WWDC20。在本次大会上，苹果会照例对iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS进行更新，从每年WWDC的软件蓝图中，开发者和用户都能大致看到苹果未来产品的走向与大致定位，从今年的新iPad Pro定位直指电脑不难发现，苹果也势必会将旗下诸多OS做进一步融合。在iOS之后，苹果继续带来了全新iPadOS14系统，本次更新针对iPad进行了更深度的定制，对iPad的特

    ipad iPadOS14

  • 王自健上手华为MatePad Pro：看片完胜苹果

    6月9日晚，王自健评价华为MatePad Pro：看片秒苹果。MatePad Pro 5G是华为Mate系列新一代平板电脑，首销到手价为4999元。MatePad Pro 5G采用10.8英寸2K分辨率全面屏，屏占比90%，搭载麒麟

    华为 MatePad

  • 币安携手BitPay推动BUSD在全球的支付

    近日，在亚特兰大和新加坡，全球最大的区块链支付服务提供商BitPay以及全球区块链生态系统币安，宣布携手推动币安稳定币BUSD的普及。BitPay成立于2011年，是区块链支付处理领域的先驱。BitPay的使命是改变企业和人们的汇款、收款和存款方式。其业务解决方案消除了交易欺诈，降低了支付处理成本，并且实现了加密资产和法币的跨境支付。BitPay为消费者提供了完整的数字资产管理解决方案，包括BitPay钱包和BitPay预付Visa?卡，使他们?

    币安 BitPay

  • 支付公司PayPal将推出加密货币直接买卖服务

    【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，支付公司PayPal即将推出一项直接买卖加密货币的服务。知情人士表示，该服务将允许用户直接通过PayPal及旗下移动支付服务Venmo买卖加密货币，它将具有某种内置的钱包功能，用户可以将加密货币存放在那里。外媒报道称，PayPal的这项服务可能会在未来三个月内推出，上线时间可能还会更早。目前尚不清楚该公司将提供多少种加密货币的直接销售服务。一位消息人士表示，Paypal将

    PayPal 加密货币 区块链

  • Apple TV 6搭载A12X处理器：全新散热方案镇压、性能超iPad Pro

    最新一代iPad Pro从A12X处理器升级为A12Z，不过两者性能上几无明显变化，在移动处理器中，依然是最能打的存在。有国外爆料人称，新一代Apple TV电视盒子将预装A12X仿生处理器，就目前了解到的

    苹果 A12X AppleTV

  • 学习崩了？6月17日学习app疑似无法打开

    6月17日，在今天有不少网友表示学习通App出现无法开打，页面刷新不出来等多种问题，疑似该app崩了。而在今年3月份学习通也曾发生过app故障，当时官方表示因为上千万用户同时使用，造成瞬间流量过载，导致部分功能不流畅，学习通通过“起飞”模式，使用户分批次登陆，最大限度保障用户的使用。

    学习通 学习通app

  • Apple Park计划分阶段复工 第一阶段将从6月15日开始

    DoNews 6月10日消息（记者 刘文轩）苹果位于世界各地的门店已经陆续恢复营业，接下来，在Apple Park工作的员工也要开始复工了。据彭博社报道，苹果本周发给员工的一份备忘录显示，苹果正在进行一个多阶段的复工计划，让员工重返硅谷园区。其实在这之前，一些苹果员工，如硬件和软件工程师，已经在5月开始返回 Apple Park。苹果这次打算将复工分为多个阶段，第一阶段的复工从6月15日开始。苹果表示，第一阶段将是 “非常有限的”，?

    Apple ApplePark

  • Apple Car Keys支持宝马车型有哪些

    苹果公司在iOS14系统中加入了Apple Car Keys功能，这个功能是可以让用户使用iPhone的数字钥匙功能，代替传统车钥匙来打开汽车，这个功能将率先在宝马部分车型上使用，这里我们来看下具体支持的车型。

    AppleCarKeys iPhone数字钥匙 宝马车型

  • OKEx早报：PayPal招聘加密货币专家，北京比特大陆新增商标申请

    OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息，更好的握把每日行情。行情速递6月23日讯，昨日晚间BTC出现一轮上涨幅度接近100美元，通过OKEx平台交易数据可以看出，BTC今日开盘报9494.79美元，开盘后直接上涨，至1：00开始横盘整理，4：30左右开始第二轮拉升，至早间最高点9784.38美元，随后再次开始横盘，截止发稿BTC报9623.71美元。图片来源：OKEx平台BTC/USD交易数?

    PayPal 比特大陆

  • Apple Watch Series 6边框更窄 或取消侧边按钮

    面向开发者，今天苹果推出了 iOS 14 Beta 2 测试版更新。在对该系统版本深入挖掘之后，找到了有关于 Apple Watch Series 6 智能手表的相关线索。在测试版中发现了一张疑似 Apple Watch Series 6 的示意图，和目前 Apple Watch 最大的区别在于取消了侧边按钮，而且拥有更窄的边框。

    AppleWatchSeries6 苹果手表

  • 苹果宣布其设备将全面转向“Apple Silicon”计算体系

    在 "历史性的一天"，苹果公司CEO蒂姆-库克宣布其计算平台将全面转向自建体系“Apple Silicon”。库克现场讨论了Mac发展史上的三大转变，回顾了Power PC和英特尔。并表示，Mac在定制芯片上的历程已经超过 10 年其从iPhone开始的芯片架构提供了最佳的每瓦特性能，新系统的设计力求带来功率和性能的最佳平衡点。

    苹果 WWDC大会

  • 来电科技独家入驻胜记酒家，为地道岭南美食加满电量

    近日，来电科技与知名粤菜品牌胜记酒家连锁餐饮达成战略合作，来电共享充电宝将独家入驻胜记酒家旗下所有门店，食客在品尝特色粤菜风味时，可享受安全便捷的共享充电服务，不断电地享受休闲的早午茶时光。 31 年坚守，传承属于岭南的味道胜记酒家是深圳有名的老字号，也是深圳少有的首批荣获“国家五星钻石酒楼”的粤菜老店。 1989 年，胜记酒家创立于燕南路，当年还只是个 30 平方的小面馆，凭借好的出品和口碑传播，如今已经从小

    来电科技

  • 拼多多百亿补贴： Apple苹果 iPad 2019款平板电脑1999元包邮

    拼多多目前百亿补贴售价 2099 元，页面领取 100 元优惠券，到手价 1999 元，下波抢券 20 点开始，近期好价，感兴趣的值友可以入手，购买入口。

    拼多多 百亿补贴 ipad

  • Payoneer派安盈：一季度中国跨境电商收入同比增长25%

    Payoneer派安盈发布 2020 年第一季度全球跨境电商指数报告。中国、英美、法国、越南、韩国、印度 2020 年第一季度的跨境电商销售额与去年同期相比均呈现逆势增长。其中，中国跨境电商收入同比增长25%，稳居全球跨境电商市场榜首。

    电商 跨境电商

  • 天猫：618首日Apple产品成交额半天超去年全天

    今日，天猫公布数据称， 6 月 16 日天猫 618 冲刺首日，天猫平台上iPhone、iPad、Mac、Airpods 、Apple Watch等Apple全线品类产品半天成交额即超去年全天。天猫平台上主动搜索“iPhone”的用户量飙涨 8 倍，主动搜索“苹果官方”的用户量飙涨 5 倍。

    天猫

  • 苹果将推Apple Glass智能眼镜 可根据视力自动调整镜片度数

    6月19日消息，据国外媒体报道，美国专利商标局（USPTO）近日发布的一项专利显示，苹果眼镜可以自动调整镜片度数，以适应用户眼睛并弥补任何缺陷，从而满足需佩戴处方镜片或隐形眼镜的用户需求。该专利描述了可能用于传闻中的“苹果眼镜”（Apple Glass）的自动校正镜片背后的技术。用户可根据自己的视力自动调整镜片所需要的度数，从而达到矫正视力的目的。此外，眼镜屏幕也可以进行调整，以使图像显示更清晰，这是通?

    苹果 AppleGlasses 苹果眼镜
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM