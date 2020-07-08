李国庆等4人被行政拘留 因扰乱当当正常工作秩序

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李国庆等4人被行政拘留 因扰乱当当正常工作秩序

2020-07-08 23:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月8日 消息：今日晚间，朝阳警方发布通报称， 2020 年 7 月 7 日 7 时许，违法行为人李某庆(男， 55 岁)纠集他人，在朝阳区静安中心某公司办公场所内，采取强力开锁、限制他人人身自由等方式扰乱了该公司正常工作秩序。目前，朝阳公安分局已将李某庆等 4 名违法行为人依法行政拘留。

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同在今晚，李国庆发布微博称：“我作为股东会和董事会选举的董事长，依据股东会决议，带领管理团队接管当当，于理有据，于法有依。现在我被强制传唤，无论面临何种处罚，我坦然承当”。同时，李国庆质问俞渝称：“这几个月来你费尽心机给政府和公安施压，意图陷我于囹圄，如你所愿之后，再说未破裂云云，你良心安否?”

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7 月 7 日早间，当当发文称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。

对此，李国庆方面解释称，自己是携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法(股东会决议，董事会决议，公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。

随后，当当网方面向供应商发表严正声明称：李国庆说接管当当是假话，李国庆已经被警察带走。

7 月 7 日晚间，俞渝发布全员内部信呼吁当当员工保卫当当，称李国庆的行为，打乱了当当庞大的供应商体系的正常运营。

7 月 8 日下午，俞渝带领数位当当网员工来到北京市公安局朝阳分局，根据其中一位员工的表态和报案材料，当当网希望推动针对李国庆的刑事立案。通过当当员工所带材料显示，当当网已于 2019 年 10 月停缴了李国庆的社保，现场材料中还有“当当网人力资源部确认与李国庆结束劳动关系”的“邮件”。

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