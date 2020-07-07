OYO中国区CFO李维确认离职

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OYO中国区CFO李维确认离职

2020-07-07 15:54 · 稿源：站长之家

据界面新闻报道， 7 月 6 日OYO发布内部信宣布，CFO李维离职。李维此前在神舟租车担任COO兼CFO四年时间，以融资能力在业内闻名，更早之前在恒信金融租赁任职CFO近 4 年。


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