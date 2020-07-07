OYO中国区CFO李维确认离职

近期，和鲸社区上线了DataJoy?练习赛系列，这也意味着，经过半年的酝酿，和鲸自有Data Science赛事和活动品牌——DataJoy?正式与大家见面了。DataJoy?品牌将专注于服务数据人才，帮助他们更好地掌握数据科学方法，熟悉数据科学工具，贴近数据科学的实际应用场景，同时让数据科学爱好者们能够有一个平台可以更好地探索、互动和创造。在和鲸看来，数据的积累与算力的升级正在以指数级的速度推进，但是数据到智能的闭环，还远没有实现