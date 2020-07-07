OYO中国区CFO李维确认离职

据界面新闻报道， 7 月 6 日OYO发布内部信宣布，CFO李维离职。李维此前在神舟租车担任COO兼CFO四年时间，以融资能力在业内闻名，更早之前在恒信金融租赁任职CFO近 4 年。
据界面新闻报道， 7 月 6 日OYO发布内部信宣布，CFO李维离职。李维此前在神舟租车担任COO兼CFO四年时间，以融资能力在业内闻名，更早之前在恒信金融租赁任职CFO近 4 年。
RoyalRose皇室玫瑰携手荧幕偶像何润东、宋茜共同演绎浪漫都市爱情。湖南卫视热播37集连续剧《美丽的秘密》，以全国网收视破3，达3.31%高收视收官，为观众带来一系列精彩看点。 该剧讲述了草根女孩姜美丽(宋茜饰)自幼被亲生母亲遗弃，长大后误打误撞被音乐制作人关毅(何润东饰)发现了其音乐天赋，想要发掘其成为歌手，在历经一系列亲情、爱情的虐恋纠葛之后，逐渐揭开了自己的身世之谜的故事。 何润东在剧中饰演一位娱乐制作总监，?
6月12日，chinajoy的官方宣布了关于今年CJ的预约购票流程，很多朋友还不清楚在哪可以预约购票，下面就来为大家详细的介绍一下。
对于Switch玩家来说，Joy-Con手柄漂移似乎并不是稀罕事。早在2019年，该问题就引发了玩家向任天堂的集体诉讼。手柄漂移主要出现在左右摇杆上，尽管发生地很普遍，可老任一直羞于公开承认，不过
【TechWeb】6月17日，有消息传巴菲特宣布退休，一封疑似巴菲特亲笔签字的书信被广泛创博。书信中，透露了沃伦巴菲特对阿贝尔（Greg Abel）和简恩（Ajit Jain）联合执掌伯克希尔哈撒韦的担忧，最终决定由David Scott Portnoy继承董事席。而经6月17日上午，过媒体在多方平台确认，该消息并未得到确实。据悉，David Scott Portnoy是一位网红，平日以股票交易为生。后来证实这封书信完全是假的。这封来自恶搞“巴菲特退休”的书信内容
近日京东正式对外推出视频会议产品JoyMeeting。该产品支持视频面对面，可满足会议、视频面试、供应商洽谈等场景，并且可以一键发起共享屏幕。用户通过手机注册登录后，可进行会议、视频面试、供应商洽谈等。在会议中，用户可以选择“申请当主持人”、“聊天”以及“举手”。“申请当主持人”这个功能是当原主持人离开会议的情况下，并且需要输入密码才能使用，与会者可以邀请其他人参与会议，以及文字聊天，其次还可以设置美颜和字
中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）组委会在5月11日召开首次新闻发布会，在发布会上宣布2020ChinaJoy如期举办，举办时间为2020年 7 月 31 日至 8 月 3 日，在上海新国际博览中心举办。
近期，和鲸社区上线了DataJoy?练习赛系列，这也意味着，经过半年的酝酿，和鲸自有Data Science赛事和活动品牌——DataJoy?正式与大家见面了。DataJoy?品牌将专注于服务数据人才，帮助他们更好地掌握数据科学方法，熟悉数据科学工具，贴近数据科学的实际应用场景，同时让数据科学爱好者们能够有一个平台可以更好地探索、互动和创造。在和鲸看来，数据的积累与算力的升级正在以指数级的速度推进，但是数据到智能的闭环，还远没有实现
2020年，因为疫情的关系，很多线下的展览会都取消了，改为线上举办，一些人比较担心2020年的ChinaJoy会不会如期举行，如果能举办的话，那么ChinaJoy2020举办时间是几时，下面就来为大家分享一下。
2020 年 5 月 11 日，中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）组委会召开首次新闻发布会，宣布第十八届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于 2020 年 7 月 31 日至 8 月 3 日，在上海新国际博览中心如期举办。
近日，京东正式对外推出视频会议产品JoyMeeting，入局远程视频会议办公市场。相较于腾讯会议、阿里云会议等产品，JoyMeeting的客户端更加简单，只有一个功能就是在线视频。
今日，中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)组委会召开首次新闻发布会，宣布第十八届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于 2020 年 7 月 31 日至 8 月 3 日，在上海新国际博览中心如期举办。
据Tech星球消息，近日京东正式对外推出视频会议产品JoyMeeting。该产品支持视频面对面，可满足会议、视频面试、供应商洽谈等场景，并且可以一键发起共享屏幕。此前该产品仅供京东内部使用。 苹果应用商店中JoyMeeting的介绍显示，其开发者为北京京东尚科信息技术科技有限公司，据天眼查显示，该公司的高管辛波为京东团队创始人之一。
微软今天发布了一款类似苹果macOS的Spotlight搜索的启动器。新的PowerToys Run 启动器旨在取代现有的“Win + R”快捷方式，其包括可快速搜索应用程序和文件、计算器等插件，以及查找正在运行的进程的功能。
4月16日消息，印度初创企业OYO正计划将部分员工从本公司薪酬发放单中转到最大投资者软银的员工名单中。这一迹象表明，软银在紧要关头正在帮助OYO这一最重要的投资组合公司之一。
先问各位精致的“猛男”一个问题:你是在用手动剃须刀,还是为了效率用电动剃须刀?其实不管是哪种剃须刀,最在乎的还是这个剃须刀产品能不能刮干净胡子。都说女人爱美,谁说男人不爱美呢?女人出门要化妆,男人出门必须先剃须!作为一个钢铁直男,其实每天早上在和剃须“战斗”。而且不仅仅是剃须,还有一些鬓角、眉毛、臂毛要修理,普通剃须刀根本无法满足我的需求,所以我把目光瞄准了“奢侈品”级别的博朗剃须刀。有人会说了,哥们你有钱啊,
虚拟偶像带货，可以满足普罗大众的一时之间的猎奇感，也为粉丝助力偶像商业价值增长提供了新渠道，但能否长远走下去，还待观望。五一期间，人们在各大直播间享受“买买买”的乐趣之时，还发现了不少新面孔。
一身笔挺的白衣蓝裤，头戴礼帽，手拿护照，“国际范儿十足”的“京东JOY”正式亮相!这正是京东旗下进口商品一站式消费平台——京东国际上线 5 周年之际迎来的新“形象”，传递着“同步世界生活”的品牌理念。手持护照的京东JOY将带人们领略全世界精彩生活，尽情体验全球好物。4 月 15 日，京东国际 5 周年庆当天也为消费者带来一份来自全世界的“超级大礼包”:进口生鲜馆上线，好物品类更丰富;满减福利加神券，优惠力度更惊人;以及
3月16日据澎湃新闻报道，对于近日印度连锁酒店品牌OYO在中国区的“裁员”及“讨薪”风波，OYO中国表示，目前OYO酒店财务状况良好，将更着力专注于核心业务、聚焦核心城市。此前，OYO酒店确认，OYO目前正在裁员。不过在OYO看来，这是“战略调整”。OYO酒店指出，在调整步伐中，其有了 2020 年更清晰的战略目标，那就是优化业务模式。
3月13日消息，此前有媒体爆料称OYO中国区近期出现员工数量大幅度减少，印度酒店连锁企业OYO(OYO Hotels & Homes)的中国品牌OYO酒店在3月12 日回应称，这是其战略调整的一部分。OYO酒店指出，在调整步伐中，有了 2020 年更清晰的战略目标，那就是优化业务模式，专注可持续发展，提升运营体系。
昨日，针对“中国区裁员”一事，OYO酒店方面回应称，这是其战略调整的一部分，OYO将优化业务模式，专注可持续发展，提升运营体系。
上线 4 年后的小程序，终于能发朋友圈了。作为一个日活近 8 亿的朋友圈入口，把位置给了公众号、视频号、视频动态，唯独没有给小程序。..
【TechWeb】7月7日消息，京东数字科技集团（简称“京东数科”）与第三方市场研究机构IDC共同发布《中国区域性银行数字化转型白皮书》，白皮书基于..
【TechWeb】7月7日消息，据国外媒体报道，SpaceX日前完成了对其星际飞船原型SN5的压力测试，该公司计划于当地时间7月8日对该原型的Raptor引擎进行..
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软件的UI设计在很大程度上决定着用户对产品的第一印象和使用体验，秘乐短视频作为一个拥有千万体量的大平台，同时也是一个新平台，向来秉承“用户..
魔幻的 2020 年已经过半，直播电商这把火也是越烧越烈。在直播电商价值仍难以“被定义”的时代，无论是MCN、个人还是品牌，都已经“匆忙”入局。这..
腾讯老干妈事件发生以来，一直不乏吃瓜群众，能让被称为“南山必胜客”的腾讯法务翻车，是网友们喜闻乐见的最大看点。..
前几天，我的小姐妹跟我抱怨，618 下单的咖啡，到现在还没发货”……“那你就换一家买呗，反正速溶咖啡遍地都是……”谁知道，这位小姐妹马上跟我..
DNF灾厄的坠星公爵是冥域时空中的一个boss，这个boss难度不会很大，还是属于比较简单的类型，不过也还是来为大家分享一下DNF灾厄的坠星公爵打法..
【TechWeb】7月7日消息，美团今天发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立..
今日，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入..
看清了未来，才能指导今天的工作！看清了本质，才能抓住今天工作的要点！欧赛斯的品牌战略本质上就是一眼看到底的策划思维，是事业取胜的思维方式..
7 月 7 日上午，高考语文科目考试，据了解， 2020 年高考语文试卷作文题共 11 道，其中 5 道由教育部考试中心命制，天津、上海、江苏、浙江等省市..
近日，中国互联网金融协会发布公告，拟对 48 款移动金融客户端应用软件进行备案，度小满金融两APP入选公示名单。根据公示名单，度小满理财、有钱花..
今年三月， 58 同城宣布正式收购优信拍，借助双方优势，帮助车商打通买车、卖车的交易闭环，提升二手车行业流通率。近日， 58 同城优信拍宣布全面..
在商用音乐版权领域内，一直存在着难以调和的矛盾，那就是时不时在网络上爆出音乐版权受到侵权的事件，各种新闻也是层出不穷。最近又被爆出《中国..
微信视频号在开通之后又不少用户觉得不是很喜欢，想要关闭掉微信视频号这个功能，那么如何关闭微信视频号，具体的关闭操作是什么样的呢，以下我们..
在线录制视频的软件哪个好？日常的生活以及学习工作中，在线录制视频的需求是超级多的。最为常见的就包括了：在线录制游戏视频、在线录制课程视频..
在线录制视频的方法哪个好？对于使用电脑的用户来说，在线录制视频的需求是非常高的，比方说：在线录制追剧视频、在线录制课程视频、在线录制游戏..
国内会议平板市场先行者MAXHUB近日正式开启百城巡展活动，目前已经在广州、合肥、上海、成都举办了四场新品品鉴会。会上，MAXHUB不仅向与会者介绍..