李国庆转发律师文章：相信法律及正义的力量

今日下午，李国庆转发律师文章并配文称：“相信法律及正义的力量”。该律师在文中表示，李国庆抢章报警没用，因为这事儿本质上不是外人到公司抢夺、侵占公司财物，而是公司两个重要股东之间的纠纷。那不是警方的权限范围，关于该股东会决议有效无效，得李当当和俞当当去法院见分晓。
今日下午，李国庆转发律师文章并配文称：“相信法律及正义的力量”。该律师在文中表示，李国庆抢章报警没用，因为这事儿本质上不是外人到公司抢夺、侵占公司财物，而是公司两个重要股东之间的纠纷。那不是警方的权限范围，关于该股东会决议有效无效，得李当当和俞当当去法院见分晓。
7月7日上午，当当网表示创始人李国庆在今天凌晨带人抢资料，并且已报警处理。随后李国庆也发声，表示现在当当处在依法交接时期，首要目的是要保证当当的正常经营，请员工也安心工作，目前组织架构不变，大家各司其职。之后李国庆还发布了一篇长文，文中希望当当网员工一起推动当当自我变革，脱胎换骨。
李国庆与俞渝离婚案在北京市东城区人民法院开庭审理，法院未当庭宣判。李国庆称，俞渝一方一直在拖延，“所以我就催他们赶紧判决，他们就老拖着。”李国庆表示，他的诉求还是平分股权，他强调他已经获得了半数以上股权的支持，随时都可以进驻当当。但他“不是过权利瘾”，是为了当当的发展，“光有股东的支持还不够，还要员工欢迎”。他还称，“我是这场婚姻彻头彻尾的受害者”。俞渝全程未发一言。
【TechWeb】7月7日消息，当当方面向TechWeb透露，李国庆已被警察带走。而就在11点20分左右，李国庆还发布微博称，虽然说清官难断家务事，但是我们持有股东会和董事会决议，股东会是公司最高权利机构，当当章程规定过半即可免去俞渝董事及总经理职务。今天早间，当当官方发布微博称，李国庆清晨强行进入公司撬保险柜拿走资料。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表?
今日，当当网方面表示，李国庆已被警察带走。对此，李国庆方面暂未回应。早些时候，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。”
在近日的早晚读书“言之有李”节目中，针对近期开庭的离婚案，李国庆称，因为疫情原因自己的离婚案一拖再拖，好不容易可以网上开庭，对方又说不同意，高法说一方不同意不能强行开庭。最近，北京线下恢复开庭了律师说现在又要如何质证感情破裂，又搞得自己几个晚上没睡着。
此前，“李国庆抢公章”事件才告一段落，万万没想到的是，当当今日官微发文表示，李国庆再次带人抢资料。
今日下午，当当创始人李国庆发文称，发现有用户恶意抬价，午餐一小时将重拍。李国庆称：“天价午餐不是我的本意，期待遇到真心想与我交流创业、读书等问题的朋友，我必将真诚相待，知无不言。”
前段时间李国庆上门抢章之后，今天李国庆再次“硬闯”当当。7月7日上午消息，当当网发布消息称李国庆诉诸武力，带着二十多人强行撬开当当保险柜并拿走了资料。李国庆方面发声，表
7月7日消息，在李国庆硬闯当当网拿走资料、当当报警、李国庆接受公安调查之后，李国庆本人在微博向小股东、同事和行业同仁发信。李国庆在信中回顾了与俞渝的往事，李国庆表示我和俞渝仍然共同
今日，李国庆在某微信群中表示，“正在接受公安调查，就不接电话。”今日早间，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。”
当当网称，李国庆等人已被警方带走。今日早间，当当网发微博称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。随后，李国庆回应称，他携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当。并表示，他相信司法公
7月7日上午，当当网发布消息表示，当当网创始人李国庆在今天凌晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料，目前公司已经报警。
昨日晚间，李国庆发布《关于离婚诉讼的公开声明》称，俞渝不离婚目的是拖延离婚程序，控制当当，且不能排除通过赢得时间转移资产的可能。希望法院在事实基础上尽快判离，结束这场闹剧。
李国庆发布微博，宣布调整当当网组织结构及人员。聘请姚丹骞出任当当代理CEO，主持公司全面工作；聘请陈立均出任当当COO，负责公司各项业务的日常管理工作。
7月7日消息，李国庆午间发布微博称，现在当当处在依法交接时期。打扰了。此前，当当方面表示，李国庆已被警察带走。对此，李国庆在某微信群中表示，“正在接受公安调查，就不接电话。” 李国庆表示，自己作为当当董事长，首要目的是要保证当当的正常经营，这一点不用担心。请员工也安心工作，目前组织架构不变，大家各司其职。有盖章或者付款的需求，请联系我或者赴新当当筹备总部。当当上下游合作伙伴也不要担心，货?
今日，针对“抢资料”一事，李国庆创业项目“早晚读书”官微发文称：李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法(股东会决议，董事会决议，公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。
日前，“李国庆抢夺当当公章”一事有了最新进展，有消息称警方已结案，调查结果为李国庆方面没有违法行为。早晚读书向凤凰网科技证实了这一消息。对此，当当方面回应称，朝阳分局的做法是错误的，当当已经提起行政复议。
【TechWeb】7月7日消息，今天下午，李国庆发布致小股东、同事和行业同仁的一封信，称争产不是我的初衷，而是出于对当当过去几年痛失战略机遇深感痛心。关于李俞之争，吃瓜群众只不过当成八卦在看，可对于我及众多小股东来说，这是一场自救运动，既是挽救我自己的权益，挽救小股东的权益，更是挽救当当，挽救未来，同时也是挽救俞渝，如果业务衰败，公司价值缩水，霸占再多股权也如同废纸。据李国庆表述，到目前为止，他和俞渝仍然
【TechWeb】7月7日消息，针对“撬保险柜拿走资料”一事，李国庆再发微博称，虽然说清官难断家务事，但是我们持有股东会和董事会决议，股东会是公司最高权利机构，当当章程规定过半即可免去俞渝董事及总经理职务。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表示，公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。对此，李国庆方面表示，当
今日，有消息称，李国庆与俞渝离婚案将在今日下午东城区人民法院审理。对此，接近李国庆人士确认了这一消息。
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