李国庆转发律师文章：相信法律及正义的力量

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李国庆转发律师文章：相信法律及正义的力量

2020-07-07 15:51 · 稿源：站长之家

今日下午，李国庆转发律师文章并配文称：“相信法律及正义的力量”。该律师在文中表示，李国庆抢章报警没用，因为这事儿本质上不是外人到公司抢夺、侵占公司财物，而是公司两个重要股东之间的纠纷。那不是警方的权限范围，关于该股东会决议有效无效，得李当当和俞当当去法院见分晓。

 

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