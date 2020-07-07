扫黄打非：查封多家涉黄直播平台 严处表演引诱打赏行为

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扫黄打非：查封多家涉黄直播平台 严处表演引诱打赏行为

2020-07-07 13:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息：今日，扫黄打非办发文称，今年上半年，各地各部门在开展“扫黄打非·新风”集中行动中，专项整治网络直播乱象，严厉打击非法直播平台、淫秽色情直播内容，从严处置通过低俗网络表演引诱打赏行为。 7 月 7 日，全国“扫黄打非”办公室通报 7 起网络直播平台传播淫秽色情低俗有害信息典型案件。

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7起案件简要案情如下：

辽宁丹东“小姐姐”网络直播平台涉嫌传播淫秽物品牟利案

2020 年 1 月，丹东市公安局振兴分局根据工作中发现的线索开展侦办工作。经查， 2019 年 1 月起，张某某、尹某某等 8 名犯罪嫌疑人利用“小姐姐”网络直播平台进行淫秽表演，吸引观众刷礼物和充值，每日在线观众达数万人，涉案金额达 20 余万元。目前，公安机关已抓获张某某、尹某某等 8 名犯罪嫌疑人，案件在进一步侦办中。

江西上饶蒋某某等人涉嫌传播淫秽物品牟利案

2020 年 1 月，上饶市万年县公安局根据群众举报开展侦办工作。经查， 2019 年 8 月以来，蒋某某、许某某等人组织多名未成年人主播通过直播平台进行淫秽表演，收取“房卡费”和观众打赏，非法牟利 7 万余元。该犯罪团伙组织的主播以未成年人为主，非法活动网络分布在全国多个省(市)，性质极其恶劣。目前，公安机关已抓获 17 名犯罪嫌疑人，案件在进一步侦办中。

浙江台州“金鱼”网络直播平台涉嫌组织淫秽表演案

2019 年 11 月 15 日，台州市三门县公安局根据群众举报开展侦办工作。经查，“金鱼”网络直播平台每日组织百余名网络主播进行 5000 场次以上的淫秽色情表演，并安排专门人员对平台进行维护。主播不仅在平台上进行淫秽表演，还向大额打赏人员进行一对一淫秽表演或发送淫秽视频。 2020 年 4 月 20 日，专案组赴广东、四川、上海等地开展抓捕工作，先后抓获俞某、马某、杨某等 18 名犯罪嫌疑人，案件在进一步侦办中。

山东青岛“11·27”涉嫌贩卖淫秽物品牟利案

2019 年 11 月，青岛胶州市公安局根据工作中发现的线索开展侦办工作。经查，犯罪嫌疑人贩卖淫秽色情网络直播聚合类软件牟取非法利益。该软件聚合了 200 余个淫秽色情直播平台，注册会员达 200 余万人，总访问量达 5000 余万次，直播平台均 24 小时进行淫秽直播。 2019 年 12 月至 2020 年 5 月，公安机关先后抓获 7 名犯罪嫌疑人，案件在进一步侦办中。

四川成都“幺妹直播”平台提供含有低俗内容网络表演案

根据全国“扫黄打非”办公室转办线索， 2020 年 3 月 31 日，成都市郫都区文化体育和旅游局开展调查工作。经查，“幺妹直播”平台由四川视觉奇迹科技有限公司运营，用户可在平台内从事网络表演等活动，平台收取相关费用。平台运营期间，“甜甜32438065”等 7 名网络主播在平台内进行低俗网络表演。 2020 年 4 月 21 日，成都市郫都区文化体育和旅游局责令四川视觉奇迹科技有限公司停止提供含有低俗内容网络表演，并处罚款人民币 20000 元。

安徽合肥“啵比直播”平台提供含有低俗内容网络表演案

根据全国“扫黄打非”办公室转办线索， 2020 年 2 月 27 日，合肥市包河区文化和旅游局开展调查工作。经查，“啵比直播”平台由合肥云游梦境网络科技有限公司经营。 2020 年 2 月至 3 月，“啵啵-神仙妹妹”、“软绵绵”等网络主播在平台内进行低俗网络表演，引诱观众打赏礼物。 2020 年 4 月 20 日，合肥市包河区文化和旅游局责令合肥云游梦境网络科技有限公司改正违法经营行为，并处罚款人民币 10000 元。

山东济南“蜜桃直播”平台提供含有低俗内容网络表演案

根据全国“扫黄打非”办公室转办线索， 2020 年 2 月 29 日，济南市文化和旅游局开展调查工作。经查，“蜜桃直播”平台由广州市九浚信息技术有限公司开发运营，由济南移趣网络科技有限公司提供相关资质上线推广至苹果应用市场，平台收益由苹果应用市场全部汇入济南移趣网络科技有限公司账户。 2020 年 1 月 31 日至 2 月 3 日，“暖小夕祝新年快乐”、“阳光祝您鼠您有钱”等 5 名网络主播进行低俗网络表演，引诱观众打赏充值。 2020 年 3 月 24 日，济南市文化和旅游局对济南移趣网络科技有限公司作出没收违法所得5287. 68 元，罚款人民币 10000 元的行政处罚。

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