谷歌向苹果支付数十亿美元，使其成为Safari的默认搜索引擎

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:据theverge报道，英国监管机构周三发布了有关苹果Safari浏览器和谷歌搜索引擎交易的调查报告。英国竞争和市场管理局(CMA)最新报告显示， 2019 年，谷歌共向英国支付了 12 亿英镑(约合 15 亿美元)的费用，成为英国各种移动设备上的默认搜索引擎，其中，绝大部分付给了苹果公司。

监管机构在报告中称，鉴于苹果所占的巨大市场份额，这笔交易对谷歌的其他竞争对手构成了进入和扩张的重大障碍，建议限制苹果利用默认设置赚钱的能力，或者在设置时让用户选择搜索引擎。

多年来，移动Safari一直依靠Google搜索获得了可观的收入。据 2014 年的法院文件显示，为了确保其在成为美国移动Safari的默认搜索引擎，谷歌向苹果支付了 10 亿美元。虽然苹果从未披露具体数字，但通过这种配售交易，苹果公司每年获利高达 90 亿美元，毛利率超过90%，其中约80%来自谷歌。

监管机构担心这笔巨额交易可能会扼杀竞争，呼吁英国政府必须推出新措施，以遏制谷歌和Facebook等科技巨头在数字广告领域的主导地位，并帮助为其他参与者腾出空间。

这也是欧盟以及美国监管机构越来越关注大型科技公司的原因。他们担心这些企业巨头因实力强大而垄断行业。为此，欧盟在反垄断调查和罚款方面尤为严格。过去十年中，欧盟对谷歌开出了数十亿美元的罚单，而监管机构目前正对苹果的App Store应用商店和Apple Pay移动支付系统展开调查。