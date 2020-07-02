苹果、Facebook、谷歌和亚马逊CEO同意出席反垄断听证会

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:据外媒报道，美国四大科技巨头亚马逊、苹果、Facebook和谷歌的首席执行官们都同意在众议院反垄断小组委员会作证。

根据Politico最近的一份报告，苹果CEO蒂姆·库克似乎是最后一个确认出席听证会的人。这是这四家公司的CEO们首次在国会面前共同作证，不过考虑到目前正在流行的新冠病毒，尚不清楚这一听证会是否是当面进行。

据报道，听证会将在 7 月下旬举行，不过司法委员会发言人还不能透露听证会的日期和进行方式有关细节。

Facebook的马克·扎克伯格、Google的桑达·皮查伊和苹果公司的蒂姆·库克可以说都是国会听证会的常客，但亚马逊的杰夫·贝索斯此前还未在国会露面。

对此，Facebook的发言人拒绝对此置评，并表示交由司法委员会的处理。亚马逊发言人也拒绝置评，并援引了该公司发给司法委员会的确认贝索斯出席听证会的信。谷歌也拒绝和苹果公司的均没有作出回应。

据悉，美国众议院司法委员会于 2019 年 6 月宣布对这四家科技公司展开反垄断调查。这些公司的CEO们的证词将是调查完成前的最后一步，预计调查将产生新的立法建议，以改革和规范数字市场。