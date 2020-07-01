刘强东退出北京因味电子科技有限公司投资人

网易在AI领域的布局再落一子。近日，总部位于卢森堡的AI音乐公司“AIVA”宣布获得网易云音乐的战略投资，双方将结合最先进的人工智能技术在AI辅助音乐创作领域展开深度合作。“我们判断，未来AI等技术型的公司，会成为新的主流，和各行各业做大跨度的融合。” 2019 年 10 月，网易CEO丁磊在第六届世界互联网大会企业家高峰论坛上就曾表示，未来企业的竞争会从拼人口红利走向拼技术。而成立于 2016 年的AIVA，在使人工智能技术辅助?