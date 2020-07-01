刘强东退出北京因味电子科技有限公司投资人

天眼查数据显示， 6 月 30 日，北京因味电子科技有限公司发生工商变更，刘强东、陈晓红、缪钦、施世林退出投资人行列，新增刘友见、彭琳滋为股东。其中彭琳滋持股77.9%，刘友见持股22.1%。此外，缪钦卸任法定代表人，由彭琳滋接任。
北京因味电子科技有限公司成立于 2014 年 9 月，注册资本 500 万人民币，公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发等。
天眼查数据显示， 6 月 30 日，北京因味电子科技有限公司发生工商变更，刘强东、陈晓红、缪钦、施世林退出投资人行列，新增刘友见、彭琳滋为股东。其中彭琳滋持股77.9%，刘友见持股22.1%。此外，缪钦卸任法定代表人，由彭琳滋接任。
北京因味电子科技有限公司成立于 2014 年 9 月，注册资本 500 万人民币，公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发等。
天眼查数据显示，近日，刘强东卸任京东旗下 3 家贸易公司高管职务，包括成都京东楠苑贸易有限公司经理、昆山京东尚信贸易有限公司总经理、合肥京东科昇贸易有限公司总经理。
天眼查数据显示，6月23日，怀化京东云金海云计算有限公司和湖南京东云东禾云计算有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，张霁卸任法定代表人、执行董事，均由李永明接任，李娅云卸任监事，由郝玉龙接任。怀化京东云金海云计算有限公司和湖南京东云东禾云计算有限公司分别成立于2018年9月和2018年5月，注册资本均为5000万人民币，其中前者为后者的全资子公司，而后者则为京东云计算有限公司的全资子?
天眼查数据显示，据不完全统计，近三天，刘强东卸任京东旗下 5 家公司高管职务。包括天津京东启正贸易有限公司经理、廊坊京东吉特贸易有限公司总经理、廊坊京东冠马贸易有限公司经理、广东京东云锦扬信息技术有限公司经理及昆明京东云科物流有限公司总经理。
6月18日是电商平台京东周年庆日子，同时今年618对于京东而言也格外特殊，因为京东在香港交易所正式上市，京东此次募资 98 亿港元，超越网易成为今年以来港交所最大规模新股发行。
凤凰网科技讯 6月19日消息，天眼查数据显示，近日，杭州京东惠景贸易有限公司发生多项变更，刘强东卸任经理，张雱退出公司法定代表人、执行董事，均由任涛接任，此外，李娅云退出监事，由丁永晟接任。杭州京东惠景贸易有限公司成立于2015年2月，注册资本2亿人民币，公司经营范围包括货物进出口；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；第三类医疗器械经营等，由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。
天眼查数据显示，据不完全统计，近三天，刘强东卸任京东旗下5家公司高管职务。包括天津京东启正贸易有限公司经理、廊坊京东吉特贸易有限公司总经理、廊坊京东冠马贸易有限公司经理、广东京东云锦扬信息技术有限公司经理及昆明京东云科物流有限公司总经理。同时，卸任上述5家公司职位的不止刘强东一个人，还有张雱，张雱卸任了上述5家公司的法定代表人。天眼查数据显示，6月以来，刘强东已退出多家公司高
DoNews6月19日消息（记者 吴丽）天眼查数据显示，近日，杭州京东惠景贸易有限公司发生多项变更，刘强东卸任经理，张雱退出公司法定代表人、执行董事，均由任涛接任，此外，李娅云退出监事，由丁永晟接任。杭州京东惠景贸易有限公司成立于2015年2月，注册资本2亿人民币，公司经营范围包括货物进出口；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；第三类医疗器械经营等，由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。
京东回港二次上市已经有了定论，其在港交所披露了聆讯后资料集，招股书中显示，京东筹集资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技
【TechWeb】6月5日，京东通过港交所上市聆讯，招股书中披露了最新持股情况以及IPO融资的资金用途等信息。京东表示，资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新，以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技术可应用于关键业务运营，包括零售、物流及客户参与度。京东表示，将继续投资物流技术为客户提供可靠服务。将致力通过建立各种内部系统（例如仓库自动化系统、优先路线规划系统及智能硬件）实现物流能力数?
值得一提的是，京东此次IPO总计发行1. 33 亿股，募集资金净额为 298 亿港元，不但创下年初以来港股公开发售的最高纪录，也成为了港交所今年以来吸引的最大内地赴港上市公司。
DoNews6月26日消息（记者 程梦玲）据天眼查消息，6月25日，京东创始人、京东集团董事局主席刘强东日前卸任北京联茂方泰房地产开发有限公司经理一职，此前卸任企业主要为物流公司、云计算公司等。
天眼查数据显示，6月22日，京东数科发生多项工商变更，企业名称从京东数字科技控股有限公司变更为 京东数字科技控股股份有限公司。在董事方面，余睿退出董事长席位，刘强东新增成为董事长，同
DoNews 6月23日消息（记者 丁凡）天眼查数据显示，6月22日，京东数字科技控股有限公司发生多项工商变更，京东CHO余睿卸任公司董事长，由刘强东接任，章泽天、章肖明等多人卸任公司董事，新增董事包括张雱、许冉等。与此同时，公司经营范围新增企业总部管理，企业类型由其他有限责任公司变更为其他股份有限公司（非上市），企业名称由京东数字科技控股有限公司变更为京东数字科技控股股份有限公司，法定代表人仍为京东数科CEO陈生强
新的BAT已经悄悄形成，阿里还是那个阿里，腾讯也还是那个腾讯，但是百度已经被美团超越了，而且距离越拉越远。今天美团股价开盘涨超2%，随后股价一路攀升，截至发稿前股价都在172港元/股以上，
工商数据显示，6月23日，刘强东退出怀化京东云金海云计算有限公司（下称怀化金海）和湖南京东云东禾云计算有限公司（下称湖南东禾），并卸任了两家公司的经理职务。两家公司的法定代表人均从张雱变更为李永明。 数据显示，怀化金海是湖南东禾的100%控股公司，湖南东禾为京东云计算有限公司100%控股公司。湖南东禾新增无人机相关设备销售及应用技术咨询、服务增值电信业务、建筑装饰和装修工程设计与施工经营范围。怀化金海新增室?
今天，京东在港交所公告，将通过香港IPO净筹资297.71亿港元，全球发行1.33亿股，香港上市面向散户发行部分获得178.9倍认购，京东股票将于6月18日正式在港交所开始交易，股票代号HK9618，发行价每
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注上市消息：京东通过港交所上市聆讯 刘强东持股15.1%京东在港上市初步资料京东集团已经通过了港交所的上市聆讯，并且公布了申请版本的上市资料。资料显示，瑞银、中信证券以及美国银行证券担任京东在港二次上市承销商。京东CEO刘强东实益持有15.1%股份，投票权高达78.4%。网易香港上市指导发行价为每股123港元IFR援引知情人士报道称，网
携程创业投资(上海)有限公司注册成立，注册资本为 1 亿元人民币，法定代表人及执行董事为沈杰，监事为陈茗诗，由携程旅游网络技术(上海)有限公司全资控股，后者为携程投资(上海)有限公司的全资子公司。从经营范围上来看，携程创业投资(上海)有限公司的经营范围包括创业投资、投资咨询，企业管理。
天眼查数据显示，6月3日，携程创业投资（上海）有限公司成立，该公司注册资本1亿人民币，法定代表人为沈杰。公司经营范围包括一般项目：创业投资，投资咨询，企业管理，由携程旅游网络技术（上海）有限公司全资控股，后者为携程投资（上海）有限公司的全资子公司。
网易在AI领域的布局再落一子。近日，总部位于卢森堡的AI音乐公司“AIVA”宣布获得网易云音乐的战略投资，双方将结合最先进的人工智能技术在AI辅助音乐创作领域展开深度合作。“我们判断，未来AI等技术型的公司，会成为新的主流，和各行各业做大跨度的融合。” 2019 年 10 月，网易CEO丁磊在第六届世界互联网大会企业家高峰论坛上就曾表示，未来企业的竞争会从拼人口红利走向拼技术。而成立于 2016 年的AIVA，在使人工智能技术辅助?
东芝是NAND闪存的发明人，1987年推出了全球首个NAND芯片，迄今已经33年了。如今继承东芝衣钵的是铠侠存储，他们提出了一种大胆的SSD技术—&m..
凤凰网科技讯 7月1日晚间消息，荣耀宣布将在7月2日召开新品发布会，正式推出荣耀X10 Max 大屏手机。此前荣耀曾经宣称，荣耀X10 Max 将会是 2020 年..
7月1日晚，瑞幸咖啡发布公告称宣布内部调查基本完成。伪造交易始于 2019 年 4 月，公司 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人民币，公司的成本和费用..
腾讯和老干妈之间的“闹剧”引发各界高度关注。根据警方通报，曹某、刘某利、郑某君三人伪造老干妈公司印章，冒充市场经营部经理，与腾..
7月1日晚间，瑞幸咖啡宣布内部调查已经基本完成，特别委员会发现早在2019年4月，伪造交易就已经开始了。根据瑞幸咖啡特别委员公布的调查结果，公司..
在网络上，大家都知道“南山必胜客”腾讯法务的厉害，今天腾讯因为老干妈广告被骗的事成为全网吃瓜的焦点，各路互联网厂商都蹭热点了。..
今天Intel公司也传出了断供中国第一大服务器厂商浪潮的消息，联系到之前华为、中兴公司的遭遇，这让很多人担心国内公司被美国卡脖子。幸运的是，国..
今天是海南离岛旅客免税购物新政实施的第一天，本次新政将海南离岛免税商品品种由 38 种增至 45 种，将每人每年免税购物额度从 3 万元提升至 10 万..
黄峥卸任拼多多CEO是回事？7 月 1 日，在上市即将满两年之际，新电商平台拼多多开始新一轮的架构调整。拼多多创始人、董事长黄峥通过致全员信的..
京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。..
据天眼查数据显示， 6 月 28 日，呼和浩特市圆汇物流有限公司成立，该公司注册资本 1 亿，法定代表人为吴益林，经营范围包括道路普通货物运输;仓储..
华为在开源软件上又迈出了坚定一步，正式宣布开源数据虚拟化引擎openLooKeng，开源社区官网（https://openlookeng.io）同步上线。openLooKeng致力..
今日晚间，瑞幸咖啡发布公告称，宣布内部调查基本完成。伪造交易始于 2019 年 4 月，公司 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人民币，公司的成本和费..
海南免税iPhone便宜2500元是怎么回事？为什么这么便宜？据了解，7月1日是海南离岛旅客免税购物新政实施的第一天。新政将海南离岛免税商品品种由 3..
瑞幸咖啡晚间发布公告，宣布内部调查基本完成，公司伪造交易始于 2019 年 4 月。瑞幸咖啡特别委员会还发现， 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人..
律师称李子柒维权难度较大是怎么回事？近日有网友在社交媒体上称，有越南博主抄袭李子柒 ：镜头语言和叙事节奏太像了。厨房，妆发，衣服，狗，还有..
中文在线发布公告称，预计 2020 年上半年的净利润为 2500 万元- 3000 万元。公司上年同期亏损1. 51 亿元。报告期内，公司“文学+”业务的收入大幅..
国家新闻出版署今日公布 2020 年 7 月份国产网络游戏审批信息，其中包含网易的《时空中的绘旅人》、腾讯控股的《最强魔斗士》。..
7 月 1 日，拼多多创始人黄峥致全员信宣布卸任CEO，另外，经董事会批准公司联合创始人、原CTO陈磊将出任首席执行官，黄峥则继续担任董事长。..
黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在 2018 年 7 月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责..