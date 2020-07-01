支付宝催生新职业，哈佛毕业生、自媒体……95后扎堆求职小店规划师

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:在支付宝的推动下，经历了“生死”考验的全国上亿家小店，迫切的尝试着数字化升级。另一边，蝴蝶效应已经发生：一批支付宝服务商近日集体逆势扩招，小店规划师成95后扎堆的新职业。

“小店规划师”朱碧武正在和小店员工介绍数字化转型后好处

今天，一位95后自媒体转型帮人卖煎饼，收入翻3倍的故事，在网上引发网友热议。平均年薪20万、人才缺口100万、不少高学历95后入行……小店规划师到底是干啥的?它真的能成为800多万大学生不做“断线风筝”的希望吗?

上午在通州，下午去海淀，一天行走3万多步，和小店老板侃大山，这是1997年出生的小店规划师蒋金良的一天，每个月，他能挣到近2万元。在他的同学中，这是一个很不错的收入。

“小店规划师”蒋金良教店员如何操作系统

大学毕业后，蒋金良成为北漂青年，小店规划师是他的第一份工作，在他眼里，小店规划师像“搬家公司”，他需要先把线下的小店搬到线上平台去，把还是“毛坯房”的线上店铺“装修”好，让顾客买东西时能看到店铺所有的商品，再“通水通电通流量”，挂招牌、发消费券，让他们的店铺在支付宝的大街上脱颖而出。

“我最近帮助的一家社区小超市，顾客通过支付宝优惠券进入他的线上店铺后，可以看到所有商品，原本只是买袋大米，但为了凑优惠券，会顺带买一些水果蔬菜，提高了顾客的购买欲望和购买率。结果这个店在疫情期间每月能有5万多的流水，而疫情之前它的流水只有2万，实现了逆势增长。”蒋金良介绍。

在92年的朱碧武眼里，相比不错的收入，能够实实在在的帮助到小店，是这份工作带来更大的成就感“他们很多是夫妻店、学历也不高，知道自己的店不做数字升级可能要被淘汰，但是不敢转不会转，非常需要我们帮助，有店主说，跟我们是相见恨晚。我的老板是哈佛毕业的，他也是被这份成就感感召来的。”

支付宝服务商、夺冠互动CEO王文龙介绍，小店规划师主要就是指帮助小店完成数字化升级的人，他们利用支付宝等平台提供的数字技术，帮小店完成小程序搭建、发优惠券、外卖、贷款等功能。这个职业，大专以上学历，经过培训后就可以上岗，有经验的数字小店规划师年薪可以达到20万，目前大部分从业者是90后，甚至00后。

服务业转型的大背景下，中小企业的数字化岗位成为吸纳就业的高地，尤其是对于大学毕业生的吸引力显著提升。根据目前服务商的行业规模以及服务业数字化转型进程测算，目前小店规划师的人才缺口至少在100万以上。