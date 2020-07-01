越南人抄袭李子柒引热议 一键复制粘贴？

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：近日，有网友在社交媒体上反映称有越南博主抄袭李子柒，无论是镜头语言、叙事节奏、音乐还是步骤手法几乎都一模一样。就连视频主角的妆发，服装以及厨房和院子都长得十分相似。
不少网友表示，除了山寨奶奶不大像，看妆发的话差点以为是李子柒本人了。不过也有网友认为，虽然他们模仿的很像，但气质是模仿不来的。
此前，还有越南人在国外网站盗用李子柒视频标注上却是越南，蹭完热度还称李子柒应该感谢他们，是他们把李子柒带火的。
站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：近日，有网友在社交媒体上反映称有越南博主抄袭李子柒，无论是镜头语言、叙事节奏、音乐还是步骤手法几乎都一模一样。就连视频主角的妆发，服装以及厨房和院子都长得十分相似。
不少网友表示，除了山寨奶奶不大像，看妆发的话差点以为是李子柒本人了。不过也有网友认为，虽然他们模仿的很像，但气质是模仿不来的。
此前，还有越南人在国外网站盗用李子柒视频标注上却是越南，蹭完热度还称李子柒应该感谢他们，是他们把李子柒带火的。
近日，有网友反映李子柒的视频被越南视频博主疯狂搬运并且加上越南配音和字幕，不仅场景拍摄手法，连衣服发型、设置连拧菜头的手法都跟李子柒一模一样。
越南博主抄袭李子柒是怎么回事？近日有网友在社交媒体上称，有越南博主抄袭李子柒 ：镜头语言和叙事节奏太像了。厨房，妆发，衣服，狗，还有山寨奶奶 ，场景运镜、音乐简直就是复制粘贴。不仅场景拍摄手法，甚至连衣服发型都跟李子柒一模一样。
近日，有网友在社交媒体上反映称有越南博主抄袭李子柒，不但发型和人家一模一样，连掰菜的手法都一样，甚至配乐、摄像方式、色调，喂猪的情节都不放过。对此，网友表示愤怒，称支持李子柒维权。
近日有网友发现一位越南博主发布的视频内容与国内知名的李子柒风格十分相似，从服装打扮、到制作食物、甚至是片中的老奶奶、狗子等都与李子柒十分相似，这引起了很多网友的不满。
在李子柒的视频里，所有的产品原材料都是纯天然，小螺狮是河里捞的，桃花是树上采的，瓜果蔬菜是院子里自己种的，藕粉来自门前的荷塘，茶叶还裹着荷花的清香……这些元素是她的美食令人心动的重要原因。但真实情况是，李子柒螺狮粉是广西中柳代工生产的，桂花坚果藕粉来自杭州万隆，辣椒酱来自四川寇大香，和视频里的阳春白雪十里桃花没有任何关系，价格却比代工厂同款产品贵了好几成。
5 月 29 日，柳州螺蛳粉质量检验中心与李子柒品牌召开座谈会，双方就螺蛳粉行业发展现状、螺蛳粉行业标准等内容进行深入交流，并结合文旅，探讨了螺蛳粉产业发展的更多可能性。 近年来，螺蛳粉以不可抵挡之势迅速地从一个地方小吃发展成为全民“网红”美食。 2015 年，螺蛳粉的产值仅为 5 亿元，到了 2019 年，这个数字变成了 70 亿，而和螺蛳粉相关产业链产值已达 130 亿元。除了螺蛳粉生产厂家，包括包括螺蛳养殖、稻米种植、加
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