越南人抄袭李子柒引热议 一键复制粘贴？

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：近日，有网友在社交媒体上反映称有越南博主抄袭李子柒，无论是镜头语言、叙事节奏、音乐还是步骤手法几乎都一模一样。就连视频主角的妆发，服装以及厨房和院子都长得十分相似。

不少网友表示，除了山寨奶奶不大像，看妆发的话差点以为是李子柒本人了。不过也有网友认为，虽然他们模仿的很像，但气质是模仿不来的。

此前，还有越南人在国外网站盗用李子柒视频标注上却是越南，蹭完热度还称李子柒应该感谢他们，是他们把李子柒带火的。