IDC：2020年一季度中国可穿戴设备出货量1762万台 同比下降11.3%

6 月 8 日，国内可穿戴行业知名公司华米科技公布了一则重磅消息，将于 6 月 15 日在合肥举行「AI to Decode Future」AI 创新大会，在这场主题为用AI解构未来的大会上，华米科技将与全球重量级专家们一道就AI领域进行深度探讨。过去一年中，AI 领域加快了发展的脚步，从野蛮生长到加速落地、整合，AI 已经开始渗透到生活的方方面面，与之相关的产业也在蓬勃发展。这其中，华米科技凭借在运动健康及可穿戴设备领域上的深耕，开始走?