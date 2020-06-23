IDC：2020年一季度中国可穿戴设备出货量1762万台 同比下降11.3%

今日，IDC咨询发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告， 2020 年第一季度》显示， 2020 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为 1762 万台，同比下降11.3%。其中，华为、苹果、小米排名前三。
今日，IDC咨询发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告， 2020 年第一季度》显示， 2020 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为 1762 万台，同比下降11.3%。其中，华为、苹果、小米排名前三。
谷歌和可穿戴设备公司Fitbit就收购交易向欧盟申请批准。谷歌曾在 2019 年 11 月宣布将以 21 亿美元的价格收购Fitbit，以此在健身追踪器和智能手表市场上与苹果和三星竞争。 2020 年 1 月 7 日，Fitbit发布公告表示，其股东已同意谷歌对Fitbit的收购。
今日，统一推送联盟宣布，正式将“推必达”能力开放给所有智能可穿戴设备厂商。据悉，使用“推必达”可以大幅降低手表的待机辐射，节约超过50%的待机功耗，并提升手表在山区、地下等移动信号较差甚至无数据网络只有2G覆盖区域的通信可靠性，确保定位等重要信息的回传。
近日，市场研究机构IDC发布了全球可穿戴设备季度跟踪报告，报告显示，2020Q1全球可穿戴设备出货量达到 7260 万部，同比增长29.7%。其中，苹果仍然遥遥领先，可穿戴设备独占近三成市场份额。
「芯片行业，从来就没有给过我们机会去选择喜欢或讨厌，这里只有必须。」今天，华米科技创始人、董事长兼 CEO黄汪在微博上发布了一篇标题为《登上黄山，超越一号》的长文，阐述了华米在芯片道路上的决心，并预告了新一代可穿戴芯片将于 6 月 15 日，在华米科技 AI 创新大会上正式面世。如果没有常年关注这个行业，你也许都不知道，一向低调的华米科技在芯片领域已经走过了摸爬滚打的阶段，走在了整个智能穿戴设备领域的前沿。2018
2020 年 6 月 15 日，全球领先的华米科技（NYSE:HMI）首届AI创新大会于安徽合肥顺利举行，本场大会紧紧围绕着「AI to Decode Future」的主题，阐述了AI与健康产业未来的关系，并发布了新一代智能可穿戴芯片“黄山2号”、新一代PPG?物追踪光学传感器BioTracker? 2及一系列全新的?体数据AI算法?华米科技在本届AI创新大会之前，就已经通过“黄山1号”芯片，PPG?物追踪光学传感器BioTracker?以及RealBeats?生物数据引擎为用户在健康方?
6月15日下午，华米科技召开“AI创新大会”，带来了五大健康算法、一个传感器、一个芯片。其中，第二代PPG生物追踪光学传感器BioTracker 2问世，号称是全球最强大的可穿戴人体传感器
6 月 8 日，国内可穿戴行业知名公司华米科技公布了一则重磅消息，将于 6 月 15 日在合肥举行「AI to Decode Future」AI 创新大会，在这场主题为用AI解构未来的大会上，华米科技将与全球重量级专家们一道就AI领域进行深度探讨。过去一年中，AI 领域加快了发展的脚步，从野蛮生长到加速落地、整合，AI 已经开始渗透到生活的方方面面，与之相关的产业也在蓬勃发展。这其中，华米科技凭借在运动健康及可穿戴设备领域上的深耕，开始走?
在电影《阿丽塔》中，失去了手臂的小女孩因为装上了两只机械手而获得了新生。在现实生活中，AI仿生手不仅能帮助伤残人士重获生活、劳动的能力，还能在高危工作环境中成为人类身体的“外挂&
苹果wwdc2020全球开发者大会最近正式在线上举办，其中曝光了iOS14支持的设备，很多朋友还不清楚到底支持哪些设备机型，下面就来为大家分享一下。
DoNews 6月4日消息（记者 刘文轩）Titan是Google与身份认证设备开发商Yubico合作生产的安全密钥产品，用来增强账号安全性。不过Titan安全密钥一直以来都只兼容Android、Chrome OS、macOS和Windows设备。Google Cloud产品经理Christiaan Brand在Google Security Blog宣布，用户现在可以在iOS设备上通过Titan安全密钥登陆Google账号了。iOS用户想要使用Titan安全密钥，首先必须要将系统升级为iOS 13.3或更高版本，在设备上输入用户名
随着全球疫情的持续蔓延，不少科技公司陆续在今年年初宣布居家上班，其中就包括了硅谷巨头谷歌，这家公司已经从3月开始安排大部分员工在家工作。近日这家公司宣布了一项措施，是为居家办公的员工提供补贴，最高可以获得1000美元补贴。
据外媒报道，印度匿名的官员表示该国将修改法规，准备完全禁止任何国有电信集团采购中国公司生产的电信设备，这意味着华为、中兴公司在印度的业务将受到打击。印度国有电信运营商BSNL（Bharat
在 "历史性的一天"，苹果公司CEO蒂姆-库克宣布其计算平台将全面转向自建体系“Apple Silicon”。库克现场讨论了Mac发展史上的三大转变，回顾了Power PC和英特尔。并表示，Mac在定制芯片上的历程已经超过 10 年其从iPhone开始的芯片架构提供了最佳的每瓦特性能，新系统的设计力求带来功率和性能的最佳平衡点。
苹果今晨公布了全新的iOS 14系统，新增App Library应用库、Widgets小组件、Picture in Picture画中画、CarKey数字车钥匙、App Clips快应用等一系列新功能，并升级了Siri、Messages、苹果地图等。
DoNews 6月19日消息（记者 丁凡）三星今天宣布已与加拿大电信运营商Telus签署协议，这家韩国公司将成为Telus的5G基础设施供应商。三星是与Telus签署合作协议的第三家5G设备供应商。本月初，Telus与欧洲供应商诺基亚和爱立信签署协议，两家公司成为其5G供应商。三星在新闻稿中表示，该公司在过去7个月内已在加拿大、美国、新西兰签署了四份新合同。
随着物联网终端数量的跳跃式增长,物联网安全相关法规和标准的逐渐落地,低资源嵌入式设备固件安全也会被逐渐重视起来。TinyScan作为端到端IoT安全检测平台,真正做到了从源头扫描和挖掘隐藏的敏感信息和安全隐患,不论是固件开发者或是固件使用者,都能通过本工具掌握指定固件的安全情况,并进行针对性的防御或规避,进而降低由于固件漏洞引发的物联网安全问题数量。4月1日青莲云正式推出IoT安全检测平台以来,平台注册企业97家,检测企业7
最近，国外网友发现将一张照片设置设置为壁纸会导致手机崩溃，变得无法启动。知名泄密者Universe Ice在Twitter上报道了此事，并得到了数十名用户的证实。
苹果在2020WWDC开发者大会上发布了iPadOS14系统，这次发布的iPadOS14系统增加了许多新的功能，本次升级的iPadOS14在生产力方面又有了不少提升，还有支持更新的机型，以下我们来看下具体的更新。
北京时间今天凌晨，苹果在WWDC2020 大会上正式发布了iOS14 系统，首次介绍了其最新版的iPhone软件，它为iOS主屏幕带来了多年来最大的变化：小插件，另外还有App资源库、画中画模式等。今天苹果也面向开发人员发布了iOS14 开发者预览版/公开测试版 Beta ，具体版本号为18A5301。测试版本升级有风险，测试需谨慎。更新前请务必做好备份工作。
据新浪科技报道，近日一位郑州的小伙在使用苹果AirPods的时候，右耳的耳机突然爆炸，爆炸导致他被炸晕，对于该事件，苹果工作人员表示将采集设备进一步调查，如果产品存在质量问题，将根据法律要求该店对消费者进行赔偿。
2020 年 6 月 17 日，微信悄然上线了一个有趣的小功能，张小龙戏称：“微信史上仅需一行代码的有趣功能终于来了。拍一拍，像蚂蚁一样打招呼。”..
今日，IDC咨询发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告， 2020 年第一季度》显示， 2020 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为 1762 万台，同比下降..
近日，来电科技与知名粤菜品牌胜记酒家连锁餐饮达成战略合作，来电共享充电宝将独家入驻胜记酒家旗下所有门店，食客在品尝特色粤菜风味时，可享受..
2020年6月20日,健康科技集团妙健康继收购山东健康优选大药房连锁有限公司后,旗下妙药事业部打造的首家“智慧药房”样板店正式在山东济南开业。 据..
由于疫情的原因，在国外大家出门消费的时间也变少了很多，纸币和硬币流通的也自然减少。受此影响，美国人居家隔离线上购物，硬币通常流入的供应链..
6月22日，据外媒报道，维珍银河公司已与美国国家航空航天局（NASA）签署了一项“太空法案”，将带“成千上万”名游客进入近地..
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，传闻已久的苹果自研基于ARM架构Mac处理器，在今日凌晨的全球开发者大会上尘埃落定，苹果公布了自研Mac处..
目前苹果在售的AirPods无线蓝牙耳机主要有两款，分别是带主动降噪设计、入耳式的AirPods Pro以及半入耳式的AirPods 2。在最新投资报告中，知名分析..
2020 年“直播带货”上热门，类似辛巴带货创纪录的事件不在少数。 1 分钟售罄商品百万， 3 分钟带货上千万......一夜之间，单场直播破亿的带货成绩..
传统营销模式下，B2B 企业获客的方式主要是电话、邮件、上门拜访等。但是，根据 TOPO 的研究，B2B 销售人员平均与一位潜客沟通需要拨打超过 18 通..
2020 年 6 月 22 日，北京，中国领先的运营商中立和云中立互联网数据中心服务提供商世纪互联集团(Nasdaq：VNET)宣布，获得全球领先的投资公司黑石..
今年的梅雨季来得特别早，相信我们南方的小伙伴们已经领教了“早梅”的威力了，天气反复多变，闷热，空气湿度也特别大，暴雨、雷阵雨总让人措手不..
苹果本周一表示，将允许软件开发商"挑战"管理其应用程序审查流程的指导方针，并将停止因轻微违规而阻止修复常规漏洞的做法。..
当前，互联网、大数据、人工智能等处于科技前沿的新技术在各行各业服务中应用的越来越广泛，保险业也不例外。当前以平安人寿为代表的头部险企先于..
今日，针对“被国家网信办约谈一事”，映客方面回应称，映客没有借助免费“网课”推广“网游”，也没有利用“抽奖”、“竞猜”、“返利”等方式涉..
2020 年的一场全球疫情加速了音频连线、远程办公等科技的普及，Zoom等提供云服务的公司成为这场居家封锁经济中的“大赢家”。近日，又一家实时云服..
ios14系统支持5g吗？苹果今年的 WWDC 采用全新的线上模式，在WWDC 2020 全球开发者大会上，苹果发布了 iOS 14 系统，正式介绍了其最新版的 iPhone..
6月25日，Flyme成立8周年。八年，Flyme累计用户突破1亿。为感谢每一个一亿分之一。即日起至6月25日，Flyme宣布将每天解锁惊喜，为大家送上Flyme八..
【TechWeb】6月23日消息，根据支付宝发布的数据：截至6月22日，全国已超过600万家小店夜间收入超过去年同期，平均每天十多万人新开通收钱码做生意..
6月23日网信中国发文称，近期，国家网信办会同相关部门对国内 31 家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查，虎牙直播、斗鱼直播、哔哩哔哩、映客..