IDC：2020年一季度中国可穿戴设备出货量1762万台 同比下降11.3%

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IDC：2020年一季度中国可穿戴设备出货量1762万台 同比下降11.3%

2020-06-23 11:56 · 稿源：站长之家

今日，IDC咨询发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告， 2020 年第一季度》显示， 2020 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为 1762 万台，同比下降11.3%。其中，华为、苹果、小米排名前三。

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