苹果分析师郭明錤：预计2021年AirPods总出货量将达1.2亿部

天风国际知名分析师郭明錤发布报告称，受益于 2020 年第二季度，苹果公司宣布iPhone12 取消赠送有线耳机的消息，以及 2021 年第一季度苹果将发布的新款AirPods3 的利好，预计 2021 年全年AirPods总出货量将达1. 2 亿部，增长率达28%。
郭明錤给出的投资建议为，AirPods Pro与AirPods3 相关供货商为投资首选。另外，新产品生产递延、因美中贸易战与新冠肺炎导致需求低于预期。
天风国际知名分析师郭明錤发布报告称，受益于 2020 年第二季度，苹果公司宣布iPhone12 取消赠送有线耳机的消息，以及 2021 年第一季度苹果将发布的新款AirPods3 的利好，预计 2021 年全年AirPods总出货量将达1. 2 亿部，增长率达28%。
郭明錤给出的投资建议为，AirPods Pro与AirPods3 相关供货商为投资首选。另外，新产品生产递延、因美中贸易战与新冠肺炎导致需求低于预期。
据分析机构 Canalyst 的一份最新报告显示，在今年一季度，全球智能音频设备（耳机/音响）的总出货量为 9620 万件，个人音频设备占比 79%，家庭音频设备占比 21%，前者同比增加 19.4%。
来自分析机构Canalyst的一份最新报告显示，在今年一季度，全球智能音频设备（耳机/音响）的总出货量为9620万件，个人音频设备占比79%，家庭音频设备占比21%，前者同比增加19.4%。个人音频设备
明天凌晨1点的WWDC开发者大会上，苹果要发布多款新系统，不过这次可能这些并不是重点，那是什么？知名分析师郭明錤今天给出的报道称，苹果会在明天举行的WWDC上发布Mac电脑转换至自家设计的 A
近日，调研公司Canalys发布最新报告预测称， 2020 年全球PC(含平板电脑)出货量将下降7%。全球个人电脑市场将在 2021 年保持平稳，并在 2022 年恢复2%的增长。
手机爆炸的新闻不少见，耳机爆炸的事件却很少听到，不过貌似苹果AirPods赶上了。最近抖音一段热门视频显示，5月19日晚，郑州23岁的小唐佩戴苹果AirPods拨打电话时，突然右边耳机爆炸，小唐被炸
AirPods苹果推出的真无线耳机产品，也是目前同类当中的佼佼者。而有报道称，郑州一名小伙在佩戴AirPods拨打电话时发生意外，右边耳机突然爆炸。
DoNews 6月10日消息（记者 丁凡）今日消息，据国外媒体报道，联发科5G智能手机处理器的出货量在今年有望超过8000万，这可能推动联发科在全球的5G智能手机处理器市场上的份额提升至至少40%。联发科目前已推出了多款5G智能手机处理器，分别是天玑1000系列、天玑800系列和天玑820系列。外媒称联发科和高通，在今年三季度还将推出入门级 5G 智能手机处理器。
6月21日，Redmi官方宣布，Redmi 8系列全球出货量已经突破1900万台大关，并强调“做入门机，我们也是认真的！”与此同时，新一代的Redmi 9也要来了！Redmi官方表示，2020年，Redmi
USB是当今电子科技行业最通用的接口标准，赛普拉斯(Cypress)则是USB领域内的王者，1996年开始就深耕USB产品，USB设备的出货量到2008年就已突破10亿。今天，赛普拉斯又宣布了一项新成就：用时不
据Canalys的最新报告预测，受疫情影响，2020年全球PC（含平板电脑）出货量将下降7%，进入第二和第三季度会有小幅提升，但预计出货量仍将同比下降。2021年将会保持平稳，全球个人电脑市场将在2022年恢复2%的增长。在中国市场方面，Canalys预测，2020年PC和平板电脑出货量将下降3%，2021年将实现4%的增长。
对于即将在今年秋季发布的iPhone12已经有了不少的预测消息，而关于配件方面今年似乎也有很大改变，投行Wedbush分析师Daniel Ives近日表示iPhone12很可能会取消自带的有线耳机EarPods。
苹果可能会为未来的耳机产品引入更多健康方面的功能。光传感器或许与传闻中的健康监测功能有关，例如心率、通过耳朵监测血氧饱和度等。
一年一度的返校促销活动，苹果已经开始推出，相信很快就会降临中国市场。苹果公司今天在美国和加拿大启动了一年一度的“返校”促销活动。在过去五年都赠送Beats耳机之后，苹果今年将
据DigiTimes报道，苹果预计将于未来1- 2 年内将环境光传感器集成到下一代AirPods中，这项改进很可能会将健康监测功能集成到AirPods设备中。
DoNews 6月4日消息（记者 刘文轩）IDC预测，2020年全球智能手机出货量预计将同比下降11.9％，达12亿部。报告称，新冠病毒疫情对宏观经济的影响持续影响消费者的支出，目前预计今年上半年智能手机的出货量将下降18.2％。预计到2021年第一季度，全球智能手机出货量会恢复增长。IDC高级分析师Sangeetika Srivastava表示，预计5G将在整个预测期内成为催化剂，将在2021年全球智能手机市场复苏中发挥至关重要的作用。IDC预计，中国智能手
据Omdia研究公司数据显示，iPhone11是今年一季度最受欢迎智能手机，预计销售1950万部。此外，三星Galaxy A51是第二受欢迎的智能手机，出货量680万部;紧随其后的是小米红米Note 8和Note 8Pro，出货量分别为660万和610万部。
据新浪科技报道，近日一位郑州的小伙在使用苹果AirPods的时候，右耳的耳机突然爆炸，爆炸导致他被炸晕，对于该事件，苹果工作人员表示将采集设备进一步调查，如果产品存在质量问题，将根据法律要求该店对消费者进行赔偿。
之前有外媒给出报道称，苹果可能在今年的iPhone 12系列新机中做出一项重要调整，即取消随机附赠的有线耳机EarPods，现在来看似乎真的是这样。投行Wedbush分析师Daniel Ives从上游产业链打听到
6月10日消息，据国外媒体报道，在5G智能手机的处理器方面，高通和联发科是为数不多的能对外提供的厂商。随着越来越多的国家加入5G商用的行列，5G商用网络覆盖范围的扩大，消费者对5G智能手机的需求也在持续增加，智能手机厂商也推出了更多的5G手机。在5G智能手机需求不断增加的情况下，手机厂商对5G处理器的需求也在增加，联发科、高通这几家厂商的5G智能手机处理器的市场需求也在增加。外媒在最新的报道中就表示，联?
先关注智能机市场：IDC：今年全球智能机出货量将同比下降12%IDC的智能机市场出货量预测知名市场研究公司IDC周三发布报告称，由于新冠肺炎疫情产生的经济影响导致消费者减少支出，今年全球智能机出货量将同比下降11.9%至12亿部，上半年更是将下降18.2%。IDC高级研究分析师桑吉迪卡·斯韦瓦斯塔瓦(Sangeetika Srivastava)称，全国性封城和失业?