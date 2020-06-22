苹果分析师郭明錤：预计2021年AirPods总出货量将达1.2亿部

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苹果分析师郭明錤：预计2021年AirPods总出货量将达1.2亿部

2020-06-22 20:25 · 稿源：站长之家

天风国际知名分析师郭明錤发布报告称，受益于 2020 年第二季度，苹果公司宣布iPhone12 取消赠送有线耳机的消息，以及 2021 年第一季度苹果将发布的新款AirPods3 的利好，预计 2021 年全年AirPods总出货量将达1. 2 亿部，增长率达28%。

郭明錤给出的投资建议为，AirPods Pro与AirPods3 相关供货商为投资首选。另外，新产品生产递延、因美中贸易战与新冠肺炎导致需求低于预期。

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