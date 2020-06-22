苹果分析师郭明錤：预计2021年AirPods总出货量将达1.2亿部

6月10日消息，据国外媒体报道，在5G智能手机的处理器方面，高通和联发科是为数不多的能对外提供的厂商。随着越来越多的国家加入5G商用的行列，5G商用网络覆盖范围的扩大，消费者对5G智能手机的需求也在持续增加，智能手机厂商也推出了更多的5G手机。在5G智能手机需求不断增加的情况下，手机厂商对5G处理器的需求也在增加，联发科、高通这几家厂商的5G智能手机处理器的市场需求也在增加。外媒在最新的报道中就表示，联?