据彭博消息，苹果将在中国下架数千款未获批准的iPhone游戏。
据彭博消息，苹果将在中国下架数千款未获批准的iPhone游戏。
一年一度的 618 电商大促即将到来，但也是苹果旗舰店第一次以官方形式参与「天猫 618」折扣活动。于今年 4 月才刚刚发布的新款 iPhone SE 也比起售价降了 200 元。
6 月 16 日，据CNBC报道，欧盟委员会宣布对苹果展开两起反垄断调查，主要涉及苹果应用商店的收入分成、打压竞争对手等诸多行为。报道称近日有多家公司针对苹果提起反垄断诉讼，控诉其应用商店审查和收费机制存在垄断和专制。苹果目前正在接受欧盟和美国的反垄断调查。
6 月 5 日晚间，美国三大股指集体高开，道指涨2.11%，纳指涨0.91%，标普 500 指数涨1.65%。其中苹果股价上涨1.37%，报326. 73 美元，总市值达14161. 57 亿美元，升破 2 月高点，刷新历史新高。<br/>
苹果今天发布了 iOS 13.5.1 更新，此次更新 「提供了重要的安全性更新，建议所有用户安装」，除此之外没有披露更多细节。
5 月 31 日，出于安全考虑，苹果宣布临时关闭美国大部分零售店，此前多家门店在周末的抗议活动中成为抢劫者的目标。
根据外媒报道称，墨西哥名人罗伯托·埃斯科巴因认为自己的iPhoneX手机被黑客攻破，导致自己的家庭住址被泄露，他怀疑是苹果的FaceTime安全性出现问题导致的，于是向苹果公司起诉，打算索赔26亿美元。
北京时间 6 月 12 日凌晨，苹果宣布了 WWDC20 开发者大会的时间表。从 6 月 22 日到 26 日，苹果全球开发者社区超过 2300 万名开发者，将以前所未有的虚拟方式齐聚一堂。
日前据外媒报道，传言中的苹果 AR 眼镜将于 2021 年发布，并且会在明年上半年开始小规模量产。根据 Jon Prosser 在个人油管频道的视频表示，全新的苹果智能眼镜 Apple Glass 定价范围将由 499 美元起步，而苹果旗下其他产品如 iPhone、iPad 的不同储存容量版本的价格也将随之调整，苹果 AR 眼镜将会基于对应用户视力的镜片增加所需费用。
苹果怎么录屏？苹果电脑和Windows电脑的具体使用感不太相同，电脑录屏的方法也有一些差别。很多使用苹果电脑的小伙伴都在寻找一个合适的电脑录屏方法。下面整理了具体电脑录屏的方法，如果你有电脑录屏需要的话，一起来看看具体的方法吧！分享一、Macbook系统录屏软件苹果电脑也有自带的录屏方法，使用快捷键command+空格键，然后会打开“聚焦搜索”。之后输入QuickTime 并回车，打开电脑中的“QuickTime Player“。其实这个功能不
据外媒报道，华盛顿、洛杉矶、旧金山、纽约和费城等多家苹果商店受到袭击或破坏，抢劫者偷走了所有可用产品。苹果公司警告，被抢劫的手机和电脑等产品均不可被重置，并将追踪定位不法者的位置发送到当地执法部门。
据 Macrumors 报道，苹果昨日股价又上涨了 2% 以上，美股开盘后苹果股价持续走高，现已突破 350 美元。目前苹果的市值已超过 1.5 万亿美元，这也让其成为首个市值超过 1.5 万亿的公司。
iOS 14即将登场亮相，苹果除了准备系统层面的新功能外，还会让自家App迎来更新。据外媒最新报道，iOS 14中的Podcasts应用或引入类似Apple Music的个性化推荐（For You）选项卡，以根据个人喜好
手机爆炸的新闻不少见，耳机爆炸的事件却很少听到，不过貌似苹果AirPods赶上了。最近抖音一段热门视频显示，5月19日晚，郑州23岁的小唐佩戴苹果AirPods拨打电话时，突然右边耳机爆炸，小唐被炸
上月底，微信发布公告，宣布暂停iOS端的虚拟支付功能，这意味着大量以公众号为依托的知识付费、在线教育业务都被牵连。微信做出这项决定的直接原因是iOS的开发者管理规范的限制，即虚拟支付只能走苹果内购。
苹果照片怎么导入电脑？现在使用苹果手机拍照的小伙伴越来越多了，但如果在拍完之后想要将照片备份下来，并导到电脑上应该怎么操作呢？其实也不难，下面小编就给你分享几招，一起来看看吧！方法一：借助云盘随着智能科技的不断发展，云盘对于我们用户而言是一种十分方便的工具，但使用时也需要分为iOS和Android这两大类。iOS用户可以直接利用的就是手机中的iCloud，只需在苹果手机的设置中开启“iCloud云备份”功能，将照片同步至?
据MacRumors报道，研究公司Omdia最近公布了一季度最畅销手机名单。上榜的 10 款机型分属三家品牌，包括 4 款苹果、 4 款三星和 2 款红米机型。令人意外的是，这些最畅销的手机中，除了iPhone，居然只有三星S20+ 5G一款安卓旗舰。换句话说，在旗舰机销量上，相比安卓，iPhone依然保持着绝对的优势。
随着618电商打折活动的临近，在5月29日，苹果官方也正式宣布了官方参加天猫618，官方旗舰店iPhone全系 8 折起，新品iPhone SE全系直降 200 元，这也是iPhone SE发布以来的首次官方降价。
6月16日下午，有媒体报道称苹果Apple Store浦东国金店遭到一名男子破坏，店内玻璃、展示产品有不同程度的被破坏，而在稍微时候，该店已经显示暂时关闭，应该是提前关店。
DoNews 6月8日消息（记者 刘文轩）台湾工商时报援引供应链消息称，苹果、高通、联发科、超微等厂商已向台积电大幅追加第四季7nm订单。报道称，苹果下半年iPhone 12相关晶片已在台积电投片，A14应用处理器第四季将吃下台积电5nm约12到13万片产能，并有意再取得原本华为海思预订的5nm产能。除此之外，苹果近期还计划扩大iPhone 11和iPhone SE产能，抢攻华为手机市占，第四季追加了A13/A12应用处理器产能约7到8万片，第四季对台积电7?
近日苹果在美国的多家门店遭到了抢夺，不仅门店遭到破坏，店内的iPhone、iPad、Mac电脑也有不少的损失，对于被抢走的设备产品，苹果发出警告，被抢劫的手机和电脑等产品均不可被重置，并将追踪定位不法者的位置发送到当地执法部门。