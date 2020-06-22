苹果将在中国下架数千款未获批准的iPhone游戏

苹果照片怎么导入电脑？现在使用苹果手机拍照的小伙伴越来越多了，但如果在拍完之后想要将照片备份下来，并导到电脑上应该怎么操作呢？其实也不难，下面小编就给你分享几招，一起来看看吧！方法一：借助云盘随着智能科技的不断发展，云盘对于我们用户而言是一种十分方便的工具，但使用时也需要分为iOS和Android这两大类。iOS用户可以直接利用的就是手机中的iCloud，只需在苹果手机的设置中开启“iCloud云备份”功能，将照片同步至?