瑞幸咖啡创始人钱治亚卸任瑞幸咖啡（中国）有限公司法定代表人

据天眼查数据显示，近日，瑞幸咖啡(中国)有限公司发生工商变更，钱治亚卸任法定代表人、总经理、执行董事，由代理CEO郭谨一接任法定代表人、执行董事、经理。
天眼查数据显示，近日，原瑞幸咖啡CEO钱治亚退出瑞幸咖啡关联公司北京瑞吉咖啡技术有限公司的法定代表人，由代理CEO郭谨一接任。此外，陈敏退出监事，新增吴刚为监事。
天眼查数据显示，近日，原瑞幸咖啡CEO钱治亚退出瑞幸咖啡关联公司——北京瑞吉咖啡技术有限公司的法定代表人、经理、执行董事，由代理CEO郭谨一接任；此外，陈敏退出监事，新增吴刚为监事。北京瑞吉咖啡技术有限公司成立于2017年6月，注册资本6000万元人民币。公司经营范围包括技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务等。天眼查股东信息显示，钱治?
美股时间6月5日周五，瑞幸咖啡延续上一日的走势，收盘再次暴涨36.05%，报5. 51 美元。该股周五开盘不久即触发熔断机制，恢复交易后涨幅一度超过60%。
5月27日，继昨日瑞幸咖啡股票大涨之后，今天瑞幸咖啡盘前涨幅扩大至50%，截至发稿，涨53.24%。昨日（5月26日）瑞幸咖啡收涨逾53%
继昨日股价涨逾53%后，瑞幸咖啡涨幅继续扩大，盘前一度大涨30%，现涨24.41%，报2. 65 美元。此前，瑞幸咖啡在复牌后已连跌 3 日，累计跌幅超68%。
瑞幸咖啡承认财务造假 22 亿元人民币，股价随之暴跌一度超过80%，触发熔断暂停交易，随后不得不宣布停牌，归家仅为4. 39 美元，市值也只剩下大约 11 亿美元，只有巅峰时期 110 多亿美元的十分之一。
瑞幸咖啡今日恢复交易，盘前大跌50%。
在昨日股价大涨超50%之后，瑞幸咖啡今天美股盘前一度涨逾30%。
瑞幸咖啡周三恢复交易后，美股开盘后暴跌约 40%，盘中跌幅一度达到 45%，至 2.40 美元，为一年前上市以来的最低盘中价格。截至收盘，瑞幸咖啡股价报 2.82 美元，跌幅 35.76%，市值 7.1 亿美元。
美国当地时间瑞幸咖啡在纳斯达克复牌，当天瑞幸咖啡股价暴跌36%，截至收盘，瑞幸咖啡股价报2. 82 美元，跌幅35.76%，市值7. 1 亿美元，而在今年年初瑞幸咖啡的股价曾达到50美元/股。
据彭博消息，今日，瑞幸咖啡发文称，Tianruo Pu辞去独立董事职位。
今日，有大量网友在社交媒体上反映称，瑞幸咖啡APP及小程序出现了宕机的情况，页面显示“线路拥堵，请稍后重试”，此外，部分用户出现了菜单无法显示的情况。
6月15日消息，有网友反映，瑞幸咖啡APP和小程序崩了。官方对此表示，因上周系统升级出现问题，App/小程序崩了。我们正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家。据报道，在4月出瑞幸咖啡小
截止目前，瑞幸咖啡涨幅扩至56.12%，报2.17美元，当前市值为5.46亿美元。
昨日，瑞幸在纳斯达克恢复交易，盘前跌幅一度超过50%，截至昨日收盘，瑞幸咖啡跌幅为35.76%，股价报2. 82 美元，总市值为7. 14 亿美元。
据微博 @沸点视频 报道，日前一位前瑞幸咖啡门店店长李先生（化名）爆料称，瑞幸咖啡为盈利使用过期原料制作饮品，且该现象非常普遍。
6月8日，美股今天三大指数集体高开，纳斯达克指数再度刷新历史新高，今年以来累涨10%。瑞幸咖啡盘初跌幅迅速扩大，跌超18%，向下触发熔断。上周五收涨36%。瑞幸咖啡恢复交易后，跌幅超30%。
在美股 5 月 26 日的交易中，瑞幸咖啡盘中股价涨幅一度超过70%。截至收盘，瑞幸咖啡报收于2. 13 美元，涨幅为53.24%，目前总市值约5. 36 亿美元。此前，瑞幸咖啡在复牌后已连跌 3 日。
美国当地时间5月22日瑞幸咖啡复牌第三日时，股价再度暴跌，当天开盘瑞幸咖啡跌幅扩大至20%，昨日复牌收跌逾35%，股价收4. 39美元，，市值仅剩下3.5亿美元，距历史最高点跌幅已超90%。
瑞幸咖啡复牌第二日，股价再次大跌，跌幅为28.72%，报2. 01 美元，目前总市值约5. 06 亿美元。