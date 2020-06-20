瑞幸咖啡创始人钱治亚卸任瑞幸咖啡（中国）有限公司法定代表人

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瑞幸咖啡创始人钱治亚卸任瑞幸咖啡（中国）有限公司法定代表人

2020-06-20 18:49 · 稿源：站长之家

据天眼查数据显示，近日，瑞幸咖啡(中国)有限公司发生工商变更，钱治亚卸任法定代表人、总经理、执行董事，由代理CEO郭谨一接任法定代表人、执行董事、经理。

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