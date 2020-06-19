蔚来回应李斌卸任长安蔚来董事长：正常安排和调整

6月9日消息，蔚来汽车凌晨对外发表声明称，6月7日至8日，有匿名人士在网络平台上发布多篇针对蔚来的谣言，该匿名人士连续使用其他品牌的车型自燃图片，编造谣言称图片中的事件为蔚来EC6爆炸，并宣称有人员伤亡，甚至谎冒嘉定警方来迷惑视听。资料显示，EC6是蔚来去年12月28日在NIODay上发布的旗下第三款量产车EC6，也是其首款轿跑SUV车型。蔚来称，该匿名人士所发布有关蔚来的内容均为蓄意捏造，是对蔚来企业及员工的恶