蔚来回应李斌卸任长安蔚来董事长：正常安排和调整

今日，针对“李斌卸任长安蔚来董事长”的报道，蔚来汽车回应称，关于李斌的卸任，是双方根据工作需要的正常安排和调整。此前，据天眼查信息显示，蔚来汽车与长安汽车成立的合资公司长安蔚来发生工商变更，其注册资本由 9800 万元增至1. 88 亿元，增幅为92%。与此同时，原来由蔚来创始人李斌担任的长安蔚来董事长，已由长安汽车执行副总裁谭本宏接任。
今日，针对“李斌卸任长安蔚来董事长”的报道，蔚来汽车回应称，关于李斌的卸任，是双方根据工作需要的正常安排和调整。此前，据天眼查信息显示，蔚来汽车与长安汽车成立的合资公司长安蔚来发生工商变更，其注册资本由 9800 万元增至1. 88 亿元，增幅为92%。与此同时，原来由蔚来创始人李斌担任的长安蔚来董事长，已由长安汽车执行副总裁谭本宏接任。
国内电动汽车制造厂商蔚来汽车在6月9日发布声明称，近日有匿名人士在网络平台上发布多篇针对蔚来的谣言，该人士使用其他品牌的图片称作是蔚来CE6爆炸，蔚来表示已经采取了必要的法律手段维护自身的权益。
6月9日消息，蔚来汽车在其官微发布声明称，6月7日至8日，有匿名人士在网络平台上发布多篇针对蔚来的谣言，该匿名人士连续使用其他品牌的车型自燃图片，编造谣言称图片中的事件为蔚来EC6爆炸，并
6月9日消息，蔚来汽车凌晨对外发表声明称，6月7日至8日，有匿名人士在网络平台上发布多篇针对蔚来的谣言，该匿名人士连续使用其他品牌的车型自燃图片，编造谣言称图片中的事件为蔚来EC6爆炸，并宣称有人员伤亡，甚至谎冒嘉定警方来迷惑视听。资料显示，EC6是蔚来去年12月28日在NIODay上发布的旗下第三款量产车EC6，也是其首款轿跑SUV车型。蔚来称，该匿名人士所发布有关蔚来的内容均为蓄意捏造，是对蔚来企业及员工的恶
6月9日凌晨，蔚来汽车发布声明，蔚来表示：近日有匿名人士连续在多个网络平台发布多篇针对蔚来ID谣言，该人士使用其他品牌的车型自燃图片谎称图片是来自蔚来EC6 爆炸，蔚来表示相关内容为蓄意捏造。
5 月 25 日，上海蔚来汽车有限公司发生多项工商变更，其中投资人由NIO NEXTEV LIMITED变更为蔚来(安徽)控股有限公司，同时，企业类型由有限责任公司(港澳台法人独资)变更为有限责任公司(外国法人独资)。
自从在特斯拉在中国建厂后，配合上相应的补贴，其价格已经威胁到国内造车新势力，这其中就包括销量一直遥遥领先的蔚来。据国内媒体报道，6月1日，蔚来汽车创始人李斌在接受采访时表示，疫情对
6 月 9 日蔚来汽车发表声明称， 6 月 7 日至 8 日，有匿名人士在网络平台上发布多篇针对蔚来的谣言，该匿名人士连续使用其他品牌的车型自燃图片，编造谣言称图片中的事件为蔚来EC6 爆炸，并宣称有人员伤亡，甚至谎冒嘉定警方来迷惑视听。
今日凌晨，蔚来汽车发布声明称，6月7日至6月8日，有匿名人士连续以“今井甘Official"、“audi奥迪人”等网络名在哔哩哔哩网、汽车之家、新浪微博等网络平台.上发布多篇针对蔚来的谣言，该匿名人士连续使用其他品牌的车型自燃图片，编造谣言称图片中的事件为蔚来EC6爆炸，并宣称有人员伤亡，甚至谎冒嘉定警方来迷惑视听。
天眼查数据显示， 5 月 25 日，上海蔚来汽车有限公司发生多项工商变更，其中投资人由NIO NEXTEV LIMITED变更为蔚来(安徽)控股有限公司，与此同时，企业类型由有限责任公司(港澳台法人独资)变更为有限责任公司(外国法人独资)。
DoNews 6月9日消息（记者 刘文轩）天眼查数据显示，近日，长安蔚来新能源汽车科技有限公司发生工商变更，蔚来汽车创始人李斌卸任该公司董事长，新增董事长为长安汽车执行副总裁谭本宏。长安蔚来新能源汽车科技有限公司成立于2018年7月，注册资本1.88亿人民币，法定代表人为杨放，公司经营范围包括新能源汽车整车及零部件的设计开发；汽车销售及相关售后服务；汽车零配件批发及零售；与电动汽车相关的技术咨询、技术转让、技术服务?
【TechWeb】6月4日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，蔚来汽车（NIO）股价收盘大涨逾19%，报收于5.6美元。此前，高盛将该公司的股票评级从“持有”上调至“买入”，并给予该股6.4美元的目标价，这一目标价比该股在当地时间周二的收盘价高出约37%。包括当地时间周三的上涨，蔚来汽车股价今年迄今为止已累计上涨近30%。今年第一季度，蔚来汽车的表现不佳。由于受疫情影响，该公司在该季度共交付了3838辆新能源汽车，其中包括3643
昨日，李斌在接受采访时表示，疫情对汽车市场影响很大，尤其是供应链上，正在逐渐恢复。李斌表示，疫情对蔚来一季度的影响还是蛮大的，主要是 2 月份的前半个月，蔚来的供应链受到了很大的影响。不仅是国内，蔚来在海外的供应链也受到了影响。目前总体而言，蔚来账上资金充足。
6月18日消息，针对近日网上疯传的“蔚来车标翻过来用”，微佳汽车表示，品牌此前LOGO 6月17日已经不再使用，目前手中还有两个设计方案。据国内媒体报道，日前，一个横空出世的低速电
由于资本市场的青睐，国内的造车新势力也如雨后春笋一般，近些年来也猛增了不少。不过，新增的大大小车企中，各家实力与造车目的也有不同，也难免会制造出不少“火花”来。近日，又
今日，蔚来汽车宣布， 2020 年 5 月交付 3436 辆汽车。
520 智能车型带飞，天际汽车？蔚来？特斯拉？
凤凰网科技讯 北京时间6月10日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注最新公告：神州租车：陆正耀辞任董事长一职陆正耀神州租车今天发布公告称，陆正耀为将更多时间投入在神州优车股份有限公司的履职工作及其他业务之中已辞任本公司董事会主席及非执行董事的职务，自二零二零年六月九日生效。陆先生辞任后将不再担任本公司提名委员会成员。陆正耀已确认其与董事会并无意见不合。同时，神州租车目前正在就
所谓人红是非多，当下作为国内造车新势力中的代表车企，蔚来汽车想必感受颇受。前几天刚辟完蔚来EC6爆炸的谣言，还不到一个星期，又出现了新的谣言。6月14日晚间，蔚来汽车在其官方渠道发布了
智能召唤功能是一项可以控制车辆行驶到你人在的位置(以手机 GPS 信号为目的地)，或者你指定的位置，并且可以按照道路实际情况躲避障碍物和停车的功能。
今日，蔚来宣布以每股5. 95 美元发行了 7200 万股新股，比原计划多20%，共筹得资金4. 28 亿美元(约合30. 26 亿人民币)。