蔚来回应李斌卸任长安蔚来董事长：正常安排和调整

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 快讯 > 蔚来最新资讯 > 正文

蔚来回应李斌卸任长安蔚来董事长：正常安排和调整

2020-06-19 14:19 · 稿源：站长之家

今日，针对“李斌卸任长安蔚来董事长”的报道，蔚来汽车回应称，关于李斌的卸任，是双方根据工作需要的正常安排和调整。此前，据天眼查信息显示，蔚来汽车与长安汽车成立的合资公司长安蔚来发生工商变更，其注册资本由 9800 万元增至1. 88 亿元，增幅为92%。与此同时，原来由蔚来创始人李斌担任的长安蔚来董事长，已由长安汽车执行副总裁谭本宏接任。

网友热搜:

蔚来回应裁员蔚来汽车es8补贴后售价蔚来汽车加班多吗蔚来汽车董事长简历蔚来怎么样蔚来汽车工厂 安亭蔚来回应指控无依据蔚来是哪个国家的品牌蔚来总融资浙江回应蔚来融资
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM