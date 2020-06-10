警方破获特大手游外挂案 和平精英外挂“鸡腿”嫌疑人被抓

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息：日前，苏州昆山警方辗转6省9市，破获“和平精英”手游特大外挂案，抓获嫌疑人12名，黑产规模上亿元。

据悉，该外挂名为“鸡腿”，具备“自瞄+透视”作弊功能。并通过卡密的形式在谋论坛上销售。

其中，外挂中国区总代理之一曹某，发展了几百人规模的多级代理商，每月资金达四五百万。而李某是该游戏中国区论坛的版主，由于生意太好采用购买发卡机器人帮助销售。

目前，该案还在进一步处理中。