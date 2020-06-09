数据：欧美小孩每天花80分钟看“美版抖音”TikTok视频

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日 消息:根据一项关于儿童 App 使用和习惯的新研究发现，欧美儿童每天在YouTube和TikTok在线视频平台的时间几乎持平。

数字安全应用程序制造商Qustodio对美国、英国和西班牙的 6 万个家庭进行的分析发现， 4 到 15 岁的孩子平均每天花 85 分钟看YouTube视频，每天花 80 分钟在TikTok上。后者还推动了 2019 年儿童的社交应用程序使用率增长 100%，在 2020 年增长 200%。

其中，69%的美国孩子、74%的英国孩子和88%的西班牙孩子都在使用YouTube。其面向年幼儿童的应用 YouTube Kids 仅在美国的 7%，英国的 10%的孩子中使用，甚至在西班牙也没有受到关注。

数据还显示，从 2019 年 5 月到 2020 年 2 月，美国儿童每天平均花在TikTok上的时间增加了116%，达到 82 分钟，英国增加了97%，达到 69 分钟，西班牙增加了150%，达到 60 分钟。

2020 年 2 月，16.5%的美国孩子使用TikTok，略低于Instagram的20.4%，高于Snapchat的16%。在英国和西班牙，分别有17.7%和37.7%的孩子使用TikTok。

另外，在疫情锁定期间，美国小孩每天平均使用TikTok的时间达到 95 分钟，相比之下，在YouTube上只多花了两分钟—— 97 分钟。