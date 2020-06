数据：欧美小孩每天花80分钟看“美版抖音”TikTok视频

随着疫情的全球蔓延,任何行业或多或少都受到冲击。然而海外一款短视频APP却逆势增长。据App Annie5月11日发布的2020年4月App Annie月度指数排行榜,全球热门应用方面,“TikTok”继3月在全球热门应用收入榜登顶后,4月份维持应用下载、收入双榜第一。那么对于广告主来说,现在进攻海外市场是否是最佳时机呢?早在上个月末,Sensor Tower就发布了一篇报告「TikTok Crosses 2 Billion Downloads After Best Quarter For Any App Ever」,宣?